Greta Gerwig estrenará su película “Barbie” este 2023. Así, se espera que este sea uno de los grandes sucesos cinematográficos del año, considerando la fama de la muñeca de Mattel, el talento de la joven directora y el extraordinario elenco de estrellas.

Como sabemos, la cinta está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, ambos nominados al premio Óscar. Además, artistas como Helen Mirren, Will Farrell y la cantante Dua Lipa también los acompañan en los créditos.

¿Quieres conocer a los actores y personajes de “Barbie”? En las siguientes líneas, descubre quién es quién en la película de Greta Gerwig, gracias a nuestra guía de reparto (cast guide).

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BARBIE”?

1. Margot Robbie como Barbie

Margot Robbie, famosa por su trabajo en “Babylon”, “El lobo de Wall Street” y su rol como Harley Quinn en DC, es quien le da vida a la protagonista de la cinta. En su descripción oficial, se lee: “Barbie lo es todo”.

Margot Robbie en "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

2. Ryan Gosling como Ken

“Él solo es Ken”, así nos presentan al personaje de Ryan Gosling en la ficción. El actor canadiense también es reconocido por “La La Land”, “Drive”, entre otros títulos de su filmografía.

Ryan Gosling como Ken en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

3. Simu Liu como Ken

Simu Liu es la estrella de “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” y “Kim’s Convenience”. En la cinta de Greta Gerwig, “él es otro Ken”.

Simu Liu como Ken en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

4. Ariana Greenblatt como Sasha

Sasha es simplemente “otra humana” en esta historia. La actriz que la interpreta es Ariana Greenblatt, quien también es parte de las producciones “Atrapada en el medio” y “Love and Monsters”.

Ariana Greenblatt como Sasha en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

5. Emma Mackey como Barbie

Algo curioso con este largometraje es que presentará varias versiones de la muñeca de Mattel. De esta manera, Emma Mackey le da vida a una ganadora del premio Nobel de Física.

Emma Mackey como Barbie en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros.)

6. Will Ferrell como el CEO de una empresa de juguetes

La estrella Will Ferrell se pone en la piel del director ejecutivo de una empresa de juguetes en la ficción. Vale precisar que el comediante no solo es popular por su trabajo en “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” o “Elf”, sino que también es uno de los productores de “Succession”.

Will Ferrell como el CEO de Mattel en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

7. Helen Mirren como la narradora

Contar con la presencia de Helen Mirren es todo un lujo para cualquier producción. En este largometraje, tiene el rol de la narradora del relato.

Helen Mirren como la narradora en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

8. Issa Rae como la Barbie Presidenta

La Barbie Presidenta es interpretada por Issa Rae. La actriz también ha participado en los proyectos “Insecure”, “Pequeña... otra vez” y “Maldito Rap”.

Issa Rae como la Barbie Presidenta en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros.)

9. Michael Cera como Allan

Michael Cera es el protagonista de cintas como “Scott Pilgrim vs. the World”, “Superbad” y “Juno”. En “Barbie” le da vida a Allan, el mejor amigo de Ken.

Michael Cera como Allan en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

10. Dua Lipa como Barbie Sirena

La estrella de la música Dua Lipa interpreta a una Barbie Sirena. En la imagen promocional, aparece con el cabello azul y un traje característico de esta colección de Mattel.

Dua Lipa como Barbie Sirena en la película de Greta Gerwig (Foto: Warner Bros.)

Otros actores que forman parte del elenco de “Barbie”:

America Ferrera como Gloria

Kate McKinnon como Barbie

Alexandra Shipp como la Barbie Escritora

Hari Nef como la Barbie Doctora

Kingsley Ben-Adir como Ken

Rhea Perlman

Ncuti Gatwa como Ken

Emerald Fennell como Barbie

Sharon Rooney como Barbie

Scott Evans como Ken

Ana Cruz Kayne como la Barbie Jueza

Connor Swindells como Aaron Dinkins

Ritu Arya como Barbie

Jamie Demetriou como un ejecutivo de Mattel

Nicola Coughlan como Barbie

El póster oficial de la película "Barbie" (Foto: Warner Bros)

¿CÓMO VER “BARBIE”?

La película “Barbie” está programada para estrenarse en cines. En Estados Unidos y Reino Unido, se lanzará el 21 de julio del 2023. En Latinoamérica, se difundirá un día antes.