“Barbie” de Greta Gerwig se ha convertido en todo un suceso cinematográfico. La película no solo tiene uno de los repartos más ambiciosos del 2023, sino que también ha sido alabada por la crítica y ha permitido que las estrellas Margot Robbie y Ryan Gosling brillen ante los ojos del mundo.

Vale precisar que el guion del proyecto estuvo a cargo de la propia directora y de Noah Baumbacht, mostrándonos la historia de una muñeca que vive en “Barbieland” y que es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta. Sin embargo, el relato sería mucho más complejo si consideramos que la cineasta afirmó que es “una metáfora sobre la adolescencia”.

Como es usual, los realizadores se inspiran en obras estrenadas previamente para crear sus propias producciones y este fue el caso de Gerwig. Así, durante una entrevista con el portal Letterboxd, confesó que basó el concepto de “Barbie” en 33 películas que la impactaron a lo largo de su vida.

¿Te gustaría conocerlas? En las siguientes líneas, hacemos un repaso por cada una de ellas.

LAS 33 PELÍCULAS QUE INSPIRARON A GRETA GERWIG PARA CREAR “BARBIE”

1. “The Wizard of Oz” (1939)

Título en español: “El mago de Oz”

Dirigido por: Victor Fleming

¿De qué trata? El sueño de Dorothy se hace realidad cuando ella, su perro Toto, y la casa de su familia son transportados por un tornado a un mundo brillante y mágico como nunca había visto. Ahora volver a casa se convertirá en una difícil aventura.

Disponible en: HBO Max

2. “The Umbrellas of Cherbourg” (1964)

Título en español: “Los paraguas de Cherburgo”

Dirigido por: Jacques Demy

¿De qué trata? Geneviève vive y trabaja con su madre en una tienda de paraguas de Cherburgo. La joven se enamora de Guy, un mecánico con el que piensa casarse aunque su madre se oponga y considere mejor candidato a un rico joyero. Cuando Guy es enviado a hacer el servicio militar, la madre ve la oportunidad perfecta para llevar a su hija hacia la opción correcta.

3. “The Young Girls of Rochefort” (1967)

Título en español: “Las señoritas de Rochefort”

Dirigido por: Jacques Demy

¿De qué trata? Delphine y Solange Garnier son dos hermanas gemelas que trabajan dando clases de música y danza en una pequeña ciudad. Han decidido irse a vivir a París para progresar en su profesión y encontrar al hombre de sus sueños, pero una feria se establece en la plaza principal de la localidad cambiando por completo sus vidas.

4. “Model Shop” (1969)

Título en español: “Estudio de modelos”

Dirigido por: Jacques Demy

¿De qué trata? George acaba de perder su empleo y a su novia Gloria, una joven aspirante a actriz. Puede ser llamado a filas y es posible que le embarguen el coche. Un día ve a una hermosa joven dentro de un gran coche y, movido por un extraño impulso, la sigue hasta un estudio fotográfico de Hollywood Hills. Allí conoce a Lola, una modelo francesa, de la que se enamora.

5. “An American in Paris” (1951)

Título en español: “Un americano en París”

Dirigido por: Vincente Minnelli

¿De qué trata? Terminada la Segunda Guerra Mundial, Jerry Mulligan, un pintor americano, se queda en París y expone sus cuadros, que nadie compra, en Montparnasse.

6. “Singin’ in the Rain” (1952)

Título en español: “Cantando bajo la lluvia”

Dirigido por: Stanley Donen y Gene Kelly

¿De qué trata? En pleno cambio del cine mudo al sonoro, un actor, una corista y un músico harán todo lo posible para que los estudios Monumental Pictures estrenen a tiempo una película.

Disponible en: HBO Max

7. “The Red Shoes” (1948)

Título en español: “Las zapatillas rojas”

Dirigido por: Michael Powell y Emeric Pressburger

¿De qué trata? La bailarina Vicky y el compositor Julian son contratados por una compañía de ballet. El cruel director obliga a Vicky a identificarse con la heroína del ballet Las Zapatillas Rojas. Esto hará que ella lo sacrifique todo, también su amor por Julian.

8. “A Matter of Life and Death” (1946)

Título en español: “A vida o muerte”

Dirigido por: Michael Powell y Emeric Pressburger

¿De qué trata? Un aviador inglés recién fallecido renuncia a ingresar en el cielo por haberse enamorado, en el último momento, de una radiotelegrafista americana, consiguiendo finalmente una generosa prorroga para su incorporación.

9. “All That Jazz” (1979)

Título en español: “Empieza el espectáculo”

Dirigido por: Bob Fosse

¿De qué trata? Joe Gideon, un famoso coreógrafo y director de Broadway y Hollywood, vive una vida marcada por los excesos de todas clases. Su corazón le da un primer aviso en forma de infarto y los doctores le previenen de que si no cambia de actitud su cuerpo no aguantará más. Pero Joe solo sabe vivir de una manera.

10. “Heaven Can Wait” (1978)

Título en español: “El cielo puede esperar”

Dirigido por: Warren Beatty y Buck Henry

¿De qué trata? La película es una fantasía romántica sobre Joe Pendleton, un mariscal de campo de Rams, Los Ángeles, cuya alma es sustraída accidentalmente por un ángel excesivamente fervoroso.

11. “Oklahoma!” (1955)

Dirigido por: Fred Zinnemann

¿De qué trata? Ambientada en el territorio de Oklahoma a principios del siglo XX, esta alegre celebración de la vida fronteriza es una historia de tierno romance y peligrosa pasión.

12. “Mujeres al borde de un ataque de nervios” (1988)

Título en español: “Women on the Verge of a Nervous Breakdown”

Dirigido por: Pedro Almodóvar

¿De qué trata? Cuando su amante la deja, Pepa ve cómo su vida, y la de todos los que la rodean, comienza a salirse de control dentro de una descabellada red de mentiras.

13. “2001: A Space Odyssey” (1968)

Título en español: “2001: Odisea del espacio”

Dirigido por: Stanley Kubrick

¿De qué trata? Una hazaña visual deslumbrante, un drama preciso del hombre en contra de la máquina, una fusión excelente de música y movimiento.

Disponible en: HBO Max

14. “His Girl Friday” (1940)

Título en español: “Luna nueva”

Dirigido por: Howard Hawks

¿De qué trata? La película inicia su recorrido cuando la mejor reportera del periódico Morning Post, Hildy Johnson, anuncia que va a dejar el periodismo para dedicarse a las labores del hogar junto a su estirado prometido, el editor del periódico y ex-marido de Hildy, Walter Burns, se empeña retenerla en su plantilla y de paso volver a conquistar su corazón.

15. “The Philadelphia Story” (1940)

Título en español: “Historias de Filadelfia”

Dirigido por: George Cukor

¿De qué trata? La mansión de los Lord se prepara para celebrar la segunda boda de Tracy Lord con el rico George Kittredge. Para inmortalizar los festejos una pareja de periodistas, Macauley Connor y Elizabeth Imbrie, son invitados especialmente por C.K. Dexter Haven, el primer marido de Tracy.

16. “Gold Diggers of 1935″ (1935)

Título en español: “Vampiresas de 1935″

Dirigido por: Busby Berkeley

¿De qué trata? Una mujer de la alta sociedad es embaucada para que produzca un espectáculo teatral en su casa.

17. “Twentieth Century” (1934)

Dirigido por: Matthew Rankin

¿De qué trata? Toronto, 1899. Mackenzie King sueña con convertirse en Primer Ministro de Canadá. En su búsqueda del poder se enfrenta a su madre y a un Gobernador General belicista. Cuando la carrera por el liderazgo desemboca en una batalla entre el bien y el mal, King aprende que la decepción es la única forma de sobrevivir al siglo XX.

18. “The Ladies Man” (1961)

Título en español: “El terror de las chicas”

Dirigido por: Jerry Lewis

¿De qué trata? Herbert H. Herbert, después de un plantón de su novia, decide quedarse soltero toda la vida. Pronto encuentra un nuevo trabajo en una residencia para chicas de Hollywood, donde todas las inquilinas están encantadas con él y deja de ser un simple empleado para ser el terror de las chicas.

19. “Rear Window” (1954)

Título en español: “La ventana indiscreta”

Dirigido por: Alfred Hitchcock

¿De qué trata? Un reportero fotográfico se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar de la compañía de su novia y de su enfermera, procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido.

20. “And the Ship Sails On” (1983)

Título en español: “Y la nave va”

Dirigido por: Federico Fellini

¿De qué trata? En 1914, un barco de lujo zarpa desde Italia con los restos mortales de la famosa cantante de ópera Tetua. En el barco van sus amigos, famosos cantantes de ópera, y gente entre exótica y extravagante. La vida a bordo es dulce, pero al tercer día de travesía surge un problema: hay que salvar a unos refugiados serbios, que han huido de la guerra y se encuentran perdidos en el mar.

21. “Wings of Desire” (1987)

Título en español: “El cielo sobre Berlín”

Dirigido por: Wim Wenders

¿De qué trata? Dos ángeles vagan por el Berlín de la posguerra. Aunque invisibles para los humanos, dan su ayuda y comodidad a todas las almas solitarias y deprimidas que conocen. Después de muchos siglos, uno de ellos, infeliz con su inmortalidad, desea convertirse en humano. Su fascinación por una joven trapecista con dudas y temores, le hace anhelar una vida donde pueda sentir la felicidad y el amor.

22. “The Earrings of Madame de…” (1953)

Dirigido por: Max Ophüls

¿De qué trata? Urgida por la necesidad de dinero para cubrir sus cuantiosos gastos, una condesa vende unos pendientes que le regaló su marido, y a éste le dice que los ha extraviado. El joyero, indiscreto, le cuenta al conde lo sucedido, y le vende la joya que, tras distintos avatares, llegan a manos de un diplomático italiano.

23. “Close Encounters of the Third Kind” (1977)

Título en español: “Encuentros en la tercera fase”

Dirigido por: Steven Spielberg

¿De qué trata? Una noche, cerca de su casa, en Indiana, Roy Neary observa en el cielo unos misteriosos objetos voladores. Desde entonces vive tan obsesionado por comprender lo que ha visto que se distancia de su esposa. Encuentra apoyo en Jillian Guiler, una mujer que también ha sido testigo de los mismos hechos. Juntos intentan encontrar una respuesta al misterio que ha alterado sus vidas. Al mismo tiempo, un nutrido grupo de científicos internacionales, bajo la dirección de Claude Lacombe, empieza a investigar las apariciones de ovnis y otros extraños fenómenos.

24. “Modern Times” (1936)

Título en español: “Tiempos modernos”

Dirigido por: Charles Chaplin

¿De qué trata? Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle.

26. “Pee-wee’s Big Adventure” (1985)

Título en español: “La gran aventura de Pee-Wee”

Dirigido por: Tim Burton

¿De qué trata? El Excéntrico hombre-niño Pee Wee Herman se embarca en una divertida e hilarante gran aventura, la mejor de su vida a lo largo de la Unión Americana, ya que se ha propuesto encontrar su amada bicicleta, al ser sido robada en plena luz del día.

26. “Grease” (1978)

Dirigido por: Randal Kleiser

¿De qué trata? Después de conocerse durante las vacaciones y pasar un romántico verano juntos, los jóvenes Danny y Sandy se despiden para retomar sus respectivas vidas. El azar quiere que vuelvan a encontrarse en el instituto, donde Sandy descubrirá que Danny no es el mismo: el chico encantador y atento que conoció en la playa ahora es engreído y desconsiderado, con una reputación de tipo duro que debe mantener delante de ella y de sus amigos.

27. “The Truman Show” (1998)

Título en español: “El show de Truman”

Dirigido por: Peter Weir

¿De qué trata? Desde el mismo momento de su nacimiento hace 30 años, Truman Burbank ha sido el involuntario y absoluto protagonista del culebrón documental más longevo y de mayor popularidad de la televisión. Su perfecta ciudad, a la que Truman considera su hogar, no es más que un gigantesco plató. Sus amigos, su familia y las personas que se encuentra por la calle, sólo son actores.

28. “Mon Oncle” (1958)

Título en español: “Mi tío”

Dirigido por: Jacques Tati

¿De qué trata? Los señores Arpel viven en una casa notoriamente moderna en un barrio muy aséptico. En este universo, demasiado armónico, juego, azar y humor no tienen cabida y su hijo Gérard se aburre. Pero de pronto aparece su tío, el señor Hulot, el hermano de la Sra. Arpel, personaje fuera de lugar e inadaptado. A su entorno le cuesta aceptar su fantasía, sobre todo porque se convierte en un modelo para Gérard...

29. “PlayTime” (1967)

Dirigido por: Jacques Tati

¿De qué trata? Un grupo de turistas americanas viaja por Europa. Al llegar a París se dan cuenta de que el aeropuerto es exactamente igual al de Roma, las carreteras son idénticas a las de Hamburgo y las farolas guardan un curioso parecido con las de Nueva York. En resumidas cuentas: el escenario no cambia de una ciudad a otra.Ya que no pueden conocer París se conforman con pasar veinticuatro horas con parisinos de verdad, entre los que se encuentra Monsieur Hulot.

30. “Splash” (1984)

Dirigido por: Ron Howard

¿De qué trata? Allen es salvado de ahogarse por una hermosa sirena, quien luego lo sigue hasta la ciudad. Pronto surge el amor entre los dos.

Disponible en: Disney Plus

31. “Saturday Night Fever” (1977)

Título en español: “Fiebre de sábado por la noche”

Dirigido por: John Badham

¿De qué trata? Tony Manero, luego de trabajar toda la semana en una tienda de pinturas de Brooklyn, se prepara para sorprender a todos en la discoteca con lo que mejor sabe hacer: ¡bailar!

32. “The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart” (2020)

Dirigido por: Frank Marshall

¿De qué trata? El primer documental especial sobre los Bee Gees. Esta es la historia de tres hermanos que persiguieron sus sueños infantiles: la alegría de cantar juntos y de crear canciones a partir de su sonido tan único.

33. “The Godfather” (1972)

Título en español: “El padrino”

Dirigido por: Francis Ford Coppola

¿De qué trata? Un escalofriante retrato familiar de la familia Corleone, su asenso y la casi inminente pérdida del poder en Estados Unidos junto con la historia del crudo negocio del crimen siciliano en el que se encuentran envueltos.

¿CÓMO VER “BARBIE” DE GRETA GERWIG?

“Barbie” se estrenará el jueves 20 de julio del 2023 en las salas de cine de Latinoamérica y España. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos.

