En julio de 2023 llega a la pantalla grande “Barbie”, la película de Greta Gerwig que será protagonizada por Margot Robbie. Ni bien se dio a conocer el tráiler y los posters, las redes estallaron por completo, pero ¿sabías que el papel principal iba a ser interpretado por otra actriz? En los siguientes párrafos te contamos de quién se trata y por qué rechazó dar vida a la legendaria muñeca.

De acuerdo con el adelanto, en el filme veremos a todos los tipos de muñecas Barbie y muñecos Ken, así como un detalle que no pasa desapercibido: sus pies, pues el momento en el que se quita sus tacones, en lugar de poner toda su planta por completo en el suelo, continúa caminando de puntas como si los tuviera puestos.

Cabe señalar que Barbie es una marca de muñecas creada en marzo de 1959 por la empresa estadounidense de juguetes Mattel inc.

Margot Robbie en su papel como Barbie, la versión live-action de la famosa muñeca (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ ACTRIZ IBA A SER BARBIE EN LUGAR DE MARGOT ROBBIE?

Aunque resulte imposible de imaginar, antes que Margot Robbie habían pensado en otra histrionisa para que encarne a Barbie en la versión live-action de la famosa muñeca. Se trata de Amy Schumer, la actriz, guionista y productora estadounidense conocida por sus papeles en “Sexy por accidente”, “Esta chica es un desastre” y “Trainwreck”.

¿Cómo? Esto sucedió a finales de 2016 cuando Sony – y no Warner Bros. como ahora – tenía los derechos de Mattel para hacer la película de Barbie. El acuerdo de aquel entonces con la también comediante era que además de tener el protagónico, ella iba a formar parte de los escritores que redactarían el guion. Pese a lo pactado, Amy decidió dar un paso al costado a cuatro meses del anuncio.

Cuando Amy Schumer asistió a la séptima entrega anual de los Governors Awards en Hollywood el 14 de noviembre de 2015 (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿POR QUÉ AMY SCHUMER NO QUISO PROTAGONIZAR “BARBIE”?

En ese momento, Schumer señaló que no iba a participar en el proyecto porque tenía conflictos con su agenda laboral. “Lamentablemente, ya no puedo comprometerme con ‘Barbie’ debido a conflictos de programación. La película es muy prometedora, y Sony y Mattel han sido excelentes socios. Estoy desanimada, pero espero ver a Barbie en la pantalla grande”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, años después reveló los verdaderos motivos de su salida: diferencias creativas. “El estudio, definitivamente, no quería hacerlo de la forma en que yo quería hacerlo; en la única forma en que me interesaba hacerlo”, manifestó a The Hollywood Reporter el 9 de marzo de 2022.

Amy quería a una Barbie inventora, pero se decepcionó cuando le dijeron que su personaje iba a tener la gran idea de crear unas zapatillas de gelatina. “Tenían a la chica equivocada”, aseveró. Aunque eso no fue todo, pues un regalo que le dieron, la hizo darse cuenta de que no debía estar en el filme.

La vez que Amy Schumer asistió a los Premios Tony en la Ciudad de Nueva York el 10 de junio de 2018 (Foto: Angela Weiss / AFP)

UNOS ZAPATOS LA CONVENCIERON QUE NO DEBÍA ESTAR EN EL PROYECTO

Cuando la producción le dio la bienvenida y celebró que haya aceptado el protagónico de “Barbie” enviándole un par de zapatos Manolo Blahnik, que están valorizados en 1.195 dólares, Schumer reafirmó que debía retirarse.

“La idea de que eso es justo lo que toda mujer debe querer, justo ahí, me dije: ‘Tienen a la chica equivocada’”, indicó a THR.

Lo demás ya se conoce: Sony perdió los derechos de Mattel inc. y Warner Bros. Pictures fue el que continuó con el proyecto.