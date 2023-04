La película “Barbie” de Greta Gerwig promete ser uno de los grandes lanzamientos del 2023. Y, como sabemos, la cinta se basa en la famosa muñeca de Mattel y está protagonizada por Margot Robbie.

Precisamente, según la cuenta @filmdaze de Twitter, la actriz tenía un perfil en la red social Letterboxd. Allí, la artista compartió una lista denominada “Watch for ‘Barbie’” (”Ver para ‘Barbie’).

Entonces, ¿cuáles eran las producciones que estaban en esa relación? A continuación, te presentamos las 5 películas que debes ver antes del estreno de “Barbie”.

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE DEBES VER ANTES DEL ESTRENO DE “BARBIE”?

1. “Las señoritas de Rochefort” (1967)

¿De qué trata? Este musical de Jacques Demy narra la historia de Delphine y Solange Garnier. Ellas son dos gemelas que se ganan la vida dando clases de música y danza. Sin embargo, deciden marcharse a París para proseguir sus respectivas carreras profesionales y encontrar a su hombre ideal.

El último fin de semana que pasan en Rochefort cambia por completo sus vidas... y las de casi toda la población, tras la llegada de un nutrido grupo de feriantes que se instala en la plaza principal.

¿Dónde verla? La producción se titula en francés “Les Demoiselles de Rochefort” y en inglés “The Young Girls of Rochefort”. Puede verse en España desde Filmin y, en Estados Unidos, a través de HBO Max.

2. “Los paraguas de Cherburgo” (1964)

¿De qué trata? “The Umbrellas of Cherbourg” es otra película de Jacques Demy. Está protagonizada por Catherine Deneuve y así se lee en su sinopsis oficial: “Genevieve, de 16 años, y Guy, de 20, están muy enamorados. Su bondadosa madre, que regenta una tienda de paraguas, no quiere que se case, sobre todo porque Guy aún no ha cumplido el servicio militar obligatorio”.

A Genevieve se le rompe el corazón cuando Guy parte hacia la Argelia colonial y le disgusta no haber recibido más que una carta suya en dos meses. La solución de su madre a esta situación es el amable comerciante de diamantes Roland Cassard, que ya les ha ayudado en el pasado.

¿Dónde verla? En América Latina, la encuentras en iTunes; en España, en Filmin; y en Estados Unidos, en el catálogo de HBO Max.

3. “Splash” (1984)

¿De qué trata? Esta comedia de fantasía tiene como director a Ron Howard y sus protagonistas son Tom Hanks y Daryl Hannah.

En la ficción, Allen Bauer es alguien que fue rescatado de morir ahogado cuando era niño por una joven sirena. Años más tarde, vuelve al mismo lugar, donde una vez más consigue caer al mar y es rescatado otra vez por ella.

Utilizando los mapas de un barco hundido, la sirena decide buscar a Allen en Nueva York, brotándole piernas cuando su cola se seca. Al encontrarlo, se enamoran, pero ella esconde un secreto.

¿Dónde verla? Está disponible en Disney Plus.

4. “Puberty Blues” (1981)

¿De qué trata? Este film de Bruce Beresford se centra en dos chicas adolescentes de la clase media de Sutherland Shire, en Sydney. Ellas intentan crearse un estatus social popular congraciándose con la “pandilla Greenhill” de surfistas. Estos no son más que un grupo de chicos con una actitud descuidada hacia el sexo casual, las drogas y el alcohol.

¿Dónde verla? En Estados Unidos, está disponible a través de la plataforma Kanopy.

5. “The Truman Show” (1998)

La popular cinta de Peter Weir fue la que nos presentó a Jim Carrey en uno de los mejores trabajos de su carrera. Él interpreta a Truman Burbank, quien cree ser un hombre normal. Lo que no sabe es que, desde antes de nacer, es el protagonista del mayor reality show mundial.

¿Dónde verla? En Latinoamérica, puedes adquirirla en iTunes; en España, en Movistar Plus+; y, en Estados Unidos, en el portal Showtime.

¿CÓMO VER “BARBIE”?

La película “Barbie” está programada para estrenarse en cines. En Estados Unidos y Reino Unido, se lanzará el 21 de julio del 2023. En Latinoamérica, se difundirá un día antes.