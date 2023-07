Aunque en la nueva película de Greta Gerwig existen varias Barbie, cada una de ellas tiene características diferentes y una carrera distintas. Asimismo, existen varios Ken, pero son simplemente un acompañante de la famosa muñeca. No obstante, solo existe un Allan. ¿Por qué?

Michael Cera es el encargado de interpretar a Allan, quien en la cinta protagonizada por Margot Robbie se presenta como un personaje confundido que no entiende por qué es el único Allan entre tantas Barbies y Kens.

La respuesta a esa pregunta está en la historia poco conocida de Allan Sherwood, el mejor amigo de Ken y en algún momento el novio y esposo de Migde, que es la mejor amiga de Barbie.

Michael Cera es el encargado de interpretar a Allan en la película “Barbie” (Foto: Warner Bros.)

¿POR QUÉ SOLO EXISTE UN ALAN EN “BARBIE”?

Mattel lanzó a Allan Sherwood en 1964 como el novio de Migde. En su caja se podía leer la leyenda “Toda la ropa de Ken le queda”, lo que provocó que las personas empezaran a especular sobre una relación homosexual entre ambos muñecos, y la empresa descontinuara el producto en 1966.

Allan fue relanzado en 1991 como el esposo de Midge, además, le quitaron una L a su nombre y fue presentado simplemente como Alan. En 2002, Midge fue presentada como una Barbie embarazada, es decir, Alan se convirtió en papá.

No obstante, volvió a desaparecer poco a poco. Por su parte, Midge reapareció en el show animado “Barbie: Life in the Dreamhouse” como una mamá soltera.

El póster de Allan (Michael Cera) en la película "Barbie" (Foto: Warner Bros. Pictures)

¿QUIÉN ES MICHAEL CERA?

Michael Cera es un actor canadiense conocido por papeles como George Michael Bluth en la serie “Arrested Development”, Evan en “Superbad”, Paulie Bleeker en “Juno”, Nick en “Nick and Norah’s Infinite Playlist” y Scott Pilgrim en “Scott Pilgrim vs. the World”.

El actor que recibió una nominación al Premio BAFTA es parte del elenco de la película “Barbie” junto a actores como Ryan Gosling, Will Ferrell, Simu Lu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Alexandra Shipp, Michael Cera, Dua Lipa, Issa Rae, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman y Kate McKinnon.

