Los mayores referentes de la música no la tuvieron fácil en el inicio y con mucho esfuerzo, y por supuesto también gracias a su talento, se convirtieron en las estrellas que son ahora. Claro ejemplo de ello es Dua Lipa, quien reveló que al principio la rechazaban porque pensaban que no tenía voz para cantar, pero no bajó los brazos y poco a poco se hizo un nombre en el mundo artístico.

Si mencionamos “Levitating”, “New Rules” y “One Kiss”, es probable que lo primero que se te venga a la mente es Dua Lipa, y efectivamente estás en lo cierto.

La cantante nacida en Londres, Inglaterra, es considerada una de las mayores referentes del género pop y a lo largo de su carrera musical ha cosechado un sinfín de reconocimientos y logros. Su último anuncio fue que será copresidentes de La Met Gala 2023 junto a Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer y Anna Wintour.

Sin embargo, esto no fue fácil al principio y ella misma lo confesó a través de un podcast que se llama ‘Dua Lipa at Your service’, siendo la primera vez que habla abiertamente sobre sus inicios.

“Me inscribí en una escuela de canto y teatro en Londres. Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente. Yo estaba como, ‘Oh, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?’ Solo quería cantar”, contó Dua Lipa.

Asimismo, la cantante recordó que también se ofreció a tocar el violonchelo con el objetivo de hacerse un nombre en la música, pero también recibía respuestas negativas y hasta pensó que no era para ella.

“Como mujeres, nos han oprimido cómo se supone que debemos ser o parecer. Nos han empujado hacia abajo durante demasiado tiempo para sentir realmente quiénes somos y explorar el lado sexual y femenino de nosotras mismas”, agregó.

Mensaje para la nueva generación

Por último, la intérprete de “Break My Heart” sostuvo que actualmente están construyendo sus propios castillos, pero esto no significa que se reconozcan su trabajo como se merecen.

“Las generaciones más jóvenes tienen una visión realmente interesante de la vida. Tal vez sea Internet o la forma en que hemos evolucionado como personas… es realmente interesante y refrescante, e inspirador también”, finalizó.

