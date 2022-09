Timothée Chalamet es uno de los actores del momento, con muchos proyectos por delante. Ha sido muy aclamado por su personaje Luca Guadagnino en “Call Me by Your Name”y ha recibido sabios consejos, nada menos que, de Leonardo DiCaprio.

El actor, de 26 años, ha protagonizado películas independientes como “Lady Bird” y “Beautiful Boy”, así como el éxito de taquilla “Dune”. Su papel principal en “Bones and All”, una historia de amor caníbal, le valió una gran ovación en el Festival de Venecia. Sin embargo, ahora tiene varios proyectos bajo la manga que están listos para estrenar, pero todo esto puede deberse a que ha sabido escuchar a los más grandes.

¿CUÁL FUE EL CONSEJO QUE LEONARLO DICAPRIO LE DIO A TIMOTHÉE CHALAMET?

Uno de los grandes actores de la industria del cine es Leonardo Di Caprio, conocido por ser muy selectivo en sus papeles y actuar en películas con buenas críticas, como “Titanic” o “El Renacido”. Por ello, es muy interesante saber cuál fue el consejo que el dio a Timothée Chalamet.

En una entrevista a Vogue británica, el joven actor estadounidense reveló que sigue los pasos y los consejos profesionales de los grandes de Hollywood: “Nada de drogas duras ni películas de superhéroes”.

Este consejo se lo dio cuando se conocieron en 2018, cuando DiCaprio y Chalamet grabaron la comedia de Adam McKay de 2021 “Don’t Look Up” (”No mires arriba”) y fue nominada al Oscar a la mejor película.

"Don't Look Up" fue donde los dos actores compartieron escena. (Foto:Netflix)

¿QUIÉN ES TIMOTHÉE CHALAMET

Timothée Chalamet nació el 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, Estados Unidos. Su madre es una broker y bailarina de ascendencia rusa y su padre era un trabajador de Unicef con raíces francesas. Creció en un entorno artístico y participó desde niño en anuncios y en obras de teatro.

Chalamet se ha reunido con el director de “Call Me By Your Name”, Luca Guadagnino, para su próxima película, “Bones And All”, una película de terror romántico basada en la novela del mismo nombre, que está programada para estrenarse en los cines de Estados Unidos el 23 de noviembre de 2022. El actor también interpretará a un joven Willy Wonka en una precuela de la novela de “Roald Dahl Charlie And The Chocolate Factory”, junto a Rowan Atkinson, Sally Hawkins y Olivia Colman. Está programado para ser lanzado el 15 de diciembre de 2023. Su otro proyecto en proceso es “Dune: Part Two”, que adapta la segunda mitad de la clásica novela de ciencia ficción de Frank Herbert. Se estrenará el 17 de noviembre del próximo año.