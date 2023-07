Hollywood sigue apelando a la nostalgia. Lejos de presentar nuevos universos o propuestas creativas frescas, varios estudios han confirmado que casi una decena de franquicias preparan el reboot (reinicio) de sus historias.

Como sabemos, este término hace referencia al relanzamiento de una producción conservando los elementos más importantes de la trama. En ese sentido, las empresas tienen la posibilidad de desarrollar proyectos que ya se vieron antes, pero con elencos completamente renovados y en diferentes formatos.

En esta nota, te presentamos la adaptación de una famosa saga literaria, te contamos lo que implica la llegada de James Gunn a un popular estudio de cómics y más. Conoce los 9 reboots que están en desarrollo en la industria audiovisual.

LAS 9 FRANQUICIAS QUE TRENDRÁN SU REINICIO

9. “Spy Kids”

“Mini espías” es la saga cinematográfica protagonizada por Antonio Banderas, Carla Gugino, Daryl Sabara y Alexa PenaVega. Ellos interpretaban a una familia de superespías internacionales que se involucraban en aventuras llenas de acción y peligros.

En el año 2022, Netflix anunció que preparaba el reboot al lado del director Robert Rodríguez, quien vuelve a escribir y dirigir el proyecto que llegaría a la plataforma en algún momento del 2023.

¿De qué trata el reinicio? Los hijos de los mejores agentes secretos del mundo ayudan sin saberlo a un poderoso desarrollador de juegos a liberar un virus informático que le da el control de toda la tecnología, lo que los lleva a convertirse en espías para salvar a sus padres y al mundo.

¿Quiénes actúan? El elenco está liderado por Zachary Levi, Billy Magnussen, Gina Rodriguez, Connor Esterson y Everly Carganilla.

8. “Percy Jackson”

Los libros de Rick Riordan tuvieron dos adaptaciones cinematográficas con las actuaciones de Logan Lerman y Alexandra Daddario. Sin embargo, no recibieron el apoyo esperado por parte de la crítica y de la audiencia.

Entonces, Disney decidió hacerse cargo del reinicio, pero esta vez como una serie titulada “Percy Jackson and the Olympians” y protagonizada por Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri.

¿De qué trata el reboot? Percy Jackson, un semidiós moderno de 12 años, acaba de aceptar sus nuevos poderes sobrenaturales cuando Zeus lo acusa de haber robado su rayo maestro. Ahora Percy debe atravesar América para encontrarlo y restaurar el orden en el Olimpo.

7. “Wizard of Oz”

“El mago de Oz” es un cuento de L. Frank Baum que ganó reconocimiento en la industria gracias a la película homónima de 1939, estelarizada por la leyenda Judy Garland.

Varias décadas después, Warner Bros. comunicó que el artista Kenya Barris escribirá y dirigirá la reinvención de la historia clásica. Vale precisar que él es conocido por ser el creador de “Black-ish”.

6. “Chronicles of Narnia”

“Las crónicas de Narnia” es el nombre de la saga literaria más popular de C.S. Lewis. En el 2005, Disney estrenó “El león, la bruja y el ropero”, la adaptación del primer texto de este mágico mundo. No obstante, la franquicia se interrumpió tras la tercera película.

En el 2022, Netflix confirmó que adquirió los derechos de los siete libros del autor, por lo que tiene la intención de construir un universo cinematográfico basado en los relatos. Para eso, tienen el apoyo de la talentosa Greta Gerwig, la cineasta que dirigirá las dos primeras cintas de la saga.

Puedes conocer más detalles sobre este acuerdo desde este enlace.

5. “Hellboy”

“Hellboy” (2004) de Guillermo del Toro es la adaptación más reconocida del cómic homónimo de Mike Mignola. Sin embargo, en el 2019, Neil Marshall se hizo cargo del primer reboot de la franquicia.

Este último largometraje fue en desastre en taquilla, por lo que se anunció el desarrollo de un nuevo reinicio: “Hellboy: The Crooked Man”, un film dirigido por Brian Taylor.

¿De qué trata el reinicio? Sigue a Hellboy y a un agente novato de BPRD mientras quedan varados en la zona rural de los Apalaches de la década de 1950. Descubren una pequeña comunidad embrujada por brujas, dirigida por el Hombre Torcido.

¿Quiénes actúan? El elenco está liderado por Jack Kesy, Adeline Rudolph y Jefferson White.

4. “X-Files”

“Los expedientes secretos X” es una emblemática serie de 1993 creada por Chris Carter y protagonizada por Gillian Anderson. A partir esta producción, se desarrollaron numerosas secuelas y proyectos spin-off.

En el 2023, el propio Carter confirmó el reboot de la franquicia: “Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que va a reiniciar ‘X-Files’ con un reparto diverso”, dijo en el programa de radio On The Coast with Gloria Macarenko.

3. “Twilight”

“Crepúsculo” es la exitosa saga juvenil que lanzó a la fama a Kristen Stewart y Robert Pattinson. Las 5 películas sobre Bella y Edward adaptan las novelas de Stephenie Meyer y fueron muy bien recibidas por los fans.

En abril del 2023, The Hollywood Reporter reveló que Lionsgate preparaba una serie de televisión que narrará nuevamente esta historia fantástica de vampiros, hombres lobos y triángulos amorosos. ¡Veremos si cumple con las expectativas!

2. “Harry Potter”

“Harry Potter” es de las franquicias más aclamadas alrededor del mundo. Las obras de J.K. Rowling se adaptaron a lo largo de 8 películas principales y varias producciones derivadas.

Ahora, la plataforma de streaming HBO Max prepara una serie basada en las historias de Harry, Ron y Hermione, los personajes que hicieron populares Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.

1. DC

La llegada de James Gunn a DC trae consigo nuevos proyectos y estrellas que reemplazan a figuras históricas de la marca. Uno de los casos más emblemáticos, quizá, sea la salida de Henry Cavill del estudio y el anuncio de David Corenswet como el nuevo Superman.

Así, se sabe que el primer personaje de este reinicio anticipado es Blue Beetle, mientras que la primera película del DCU es “Superman: Legacy”.

Puedes conocer la lista completa de producciones que prepara el cineasta desde este enlace.

¡Gracias por visitarnos hoy!