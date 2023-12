“Aquaman and the Lost Kingdom” (“Aquaman y el Reino Perdido” en español), protagonizada por Jason Momoa, ya tiene todo listo para su estreno en los cines del mundo. Por ello, ante su lanzamiento, los fanáticos se han preguntado si la secuela tiene una o varias escenas post-créditos, una de las rutinas dentro del desarrollo de historias sobre superhéroes. Así como Marvel, DC no se queda atrás con este contenido esperado por los espectadores.

El filme llega cinco años después de la primera entrega de Aquaman y Momoa repite el papel protagónico, Arthur Curry, quien tiene más trabajo después de lo que se vio en 2018. De igual manera, la dirección vuelve a recaer en James Wan.

Con el guion de David Leslie Johnson-McGoldrick, se espera alzar las expectativas sobre el Universo Extendido de DC. El rubro de los superhéroes está alicaído, en comparación con los fenómenos anteriores que significaban el estreno de estas ficciones.

¿De qué trata “Aquaman 2″? Curry debe enfrentarse a David Kane, más conocido como Manta Negra, para defender Atlantis. El villano ha obtenido el Tridente Negro maldito y Aquaman necesita de toda la ayuda posible, incluso de su hermano Orm.

¿”AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Sí, “Aquaman and the Lost Kingdom” tiene una escena post-créditos. Así se reveló en el evento especial por el estreno de la película en The Grove de Los Ángeles, California, de acuerdo a Angel Amaral de GOAT Movie Podcast.

Esa es la información que se maneja a pocos días del estreno de la película de DC. El embargo de las primeras reseñas sobre la cinta vence el 21 de diciembre, un día antes, por lo que no se tienen más detalles de esta ficción.

La secuela, protagonizada por Jason Momoa, no llegó a tener dos escenas post-créditos como las anteriores cintas del Universo Extendido de DC, “Blue Beetle” y “Shazam! Fury of the Gods”.

Jason Momoa retoma su personaje de Arthur Curry en la película "Aquaman y el Reino Perdido" (Foto: Warner Bros.)

¿QUÉ SIGNIFICA LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “AQUAMAN 2″?

Antes del estreno de “Aquaman 2″, no se conoce cuál es el contenido de la escena post-créditos de la película de DC. Se espera que sea una clave para el posterior desarrollo del Universo Extendido, como Batman.

¿CÓMO VER “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”?

La película “Aquaman and the Lost Kingdom” se estrena a nivel internacional el viernes 22 de diciembre en las salas de cine. Para ver la cinta, debes consultar tu cartelera local. En cuanto a su llegada al streaming, todavía no hay novedades al respecto.