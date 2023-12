ATENCIÓN SPOILERS. Si ya viste la película “Leave the World Behind” (en español: “Dejar el mundo atrás”), probablemente te sorprendiste con ese inesperado final abierto, que dejó más dudas que respuestas. Por eso, el autor de la obra original ha creído conveniente revelar las verdaderas razones detrás de esta decisión. ¿Quieres saber cuál es su explicación sobre el desenlace de la cinta de Netflix? Presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que “Leave the World Behind” está dirigida por Sam Esmail, basándose en la novela homónima de Rumaan Alan. Y, si bien hay algunas diferencias entre las dos obras, lo cierto es que ambas captan perfectamente el ambiente apocalíptico a lo largo de la trama.

De esta manera, Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold, Kevin Bacon, Farrah Mackenzie y Charlie Evans protagonizan el intenso thriller dramático, en el que -según la sinopsis oficial- “la escapada de una familia a una lujosa casa de alquiler da un giro siniestro cuando un ciberataque los deja incomunicados… y dos extraños llaman a la puerta”.

LA EXPLICACIÓN DEL FINAL DE “LEAVE THE WORLD BEHIND”, SEGÚN EL AUTOR RUMAAN ALAN

En una entrevista concedida a Variety, Rumaan Alan dio una extensa explicación sobre lo que realmente ocurrió en el final de “Leave the World Behind”.

Como sabemos, la película de Netflix evita dar una respuesta definitiva respecto al futuro de los personajes principales, pues lo último que sabemos de las familias es que están separadas: G.H. y Danny acuerdan buscar el búnker de la casa de su vecino, tras darle medicina a Archie; Amanda y Ruth se impresionan al observar explosiones provenientes de la ciudad; y Rose, ajena al caos de los demás, halla el búnker y se dispone a ver el desenlace de la serie “Friends”. Así, mientras suena la emblemática canción “I’ll Be There For You”, la incertidumbre se apodera de los espectadores.

Rumaan Alan, quien también es productor ejecutivo de la película, explicó que este final le resultó bastante “satisfactorio y gratificante”, ya que es “un recordatorio de que el arte es una especie de bálsamo”.

“La experiencia de ver esta película es tan poderosa, porque he tenido la oportunidad de ver al público responder al final tres veces y nadie sabe realmente qué hacer con él. ¿Se preguntan si es divertido? ¿Da miedo? ¿Se ha acabado de verdad? Y eso me encanta”, señaló.

¿Qué pasará con los protagonistas de “Leave the World Behind”?

Al ser consultado sobre lo que ocurrirá con los protagonistas de la historia, Alan afirmó que tiene algo de confianza en G.H. y su habilidad de resolver problemas. Sin embargo, aseguró que desconoce lo que les tiene planeado el destino: “No sé qué va a pasar con Archie (...) No estoy reteniendo una respuesta definitiva porque no la tengo”.

¿Cuál es el enemigo al que se enfrentan en “Leave the World Behind”?

Rumaan Alan también se refirió a la explicación de G.H. sobre el verdadero enemigo al que se enfrentan en la cinta. En la última conversación que el personaje tiene en la ficción, él asegura que un golpe de estado político está en marcha. En ese sentido, presume que las personas en posiciones de poder están permitiendo el nacimiento de una guerra civil, alterando la tecnología y alimentando la desinformación.

Según Alan, “G.H. dice estas cosas basándose en lo que sabe y en su experiencia vital. Y si a alguno de los otros personajes se le hubiera dado la oportunidad de especular, habrían dicho algo probablemente diferente y basado en su experiencia vital o en lo que pensaban”.

Asimismo, enunció que el personaje de Mahershala Ali “está describiendo este escenario de ataque, que inducirá incertidumbre en la población (...) Tú, como espectador, tienes que rellenar los espacios en blanco de cómo es esa incertidumbre, si es un ciberataque, si es un acto de guerra, si es un desastre medioambiental, si es simplemente un colapso del orden cívico. Lo que da tanto miedo es que no se sabe”.

Mahershala Ali interpreta a G.H. Scott en la película "Leave the World Behind" (Foto: Netflix)

¿Por qué “Leave the World Behind” tiene un final abierto?

Mientras la película termina con Rose en el búnker, el libro acaba con ella recogiendo suministros para llevárselos a las familias... por lo que el desenlace abierto es una característica en común de ambas obras.

Rumaan Alan asegura que esta es una manera de mostrar respeto hacia sus espectadores, diferenciándose de otros títulos del subgénero apocalíptico.

“No es ese tipo de historia. No tengo ningún problema con una gran película de catástrofes que salve a los seis u ocho protagonistas y los reúna tras una catástrofe y te permita decir: ‘Bueno, todo va a salir bien’. No creo que esta sea ese tipo de película”, puntualizó.

El póster de "Leave the World Behind", película de suspenso dirigida por Sam Esmail (Foto: Netflix)

