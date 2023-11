¿Te gustaría disfrutar de una maratón cargada de aterradores relatos desde la comodidad de tu casa? Pues, parece que has llegado a la nota perfecta para ti. A continuación, te presento la lista de las 10 mejores películas y series de terror de Netflix en el 2023. ¡Espero que te gusten!

Vale precisar que la mayoría de títulos de la selección son proyectos originales de la popular plataforma de streaming, por lo que podrás verlos sin ningún problema alrededor del mundo.

Así, te encontrarás con aclamadas miniseries, destacados largometrajes, series antológicas y hasta documentales y cortometrajes. Ahora sí, ¡vamos con el listado!

¿CUÁLES SON LAS MEJORES PELÍCULAS Y SERIES DE TERROR DE NETFLIX EN EL 2023?

10. “El club de los lectores criminales”

Empiezo la lista con la película española “El club de los lectores criminales”. Bajo la dirección de Carlos Alonso, la cinta es una adaptación del libro homónimo de Carlos García Miranda. Además, en el reparto, destacan los nombres de Veki G. Velilla, Iván Pellicer, Álvaro Mel y Priscilla Delgado.

¿De qué trata? Ocho amigos fans del terror deben luchar por sus vidas cuando un asesino que parece conocer su terrible secreto los elige uno por uno.

9. “Weathering”

El cortometraje “A la intemperie” (en inglés: “Weathering”) solo necesita de 20 minutos para presentar una inquietante historia, dirigida por Megalyn Echikunwoke y protagonizada por Alexis Louder.

¿De qué trata? Tras perder a su hija en el parto y verse a un paso de la muerte, una periodista hace su duelo sola y empieza a derrumbarse entre visiones perturbadoras y ataques misteriosos.

8. “Bird Box Barcelona”

Como puedes imaginar, la cinta “Bird Box Barcelona” expande la franquicia “Bird Box”. No obstante, a diferencia de la producción estelarizada por Sandra Bullock, esta vez la trama se desarrolla en España y cuenta con las actuaciones principales de Mario Casas, Georgina Campbell y Diego Calva.

¿De qué trata? Tras la llegada de una misteriosa presencia que está destruyendo la población mundial, Sebastián comienza un viaje de supervivencia a través de las desiertas calles de Barcelona.

7. “Tin & Tina”

Pese a que no es un proyecto original de Netflix, la película “Tin & Tina” fue uno de los estrenos más llamativos de la plataforma en mayo del 2023. Se trata de otra cinta española, con un elenco encabezado por las estrellas Milena Smit y Jaime Lorente.

¿De qué trata? Tras un aborto traumático, una joven pareja adopta a dos hermanos que viven en un convento, pero su obsesión por la religión pronto perturba a la familia.

6. “La conferencia”

La película sueca “La conferencia” (en su idioma original: “Konferensen”) fue una de las gratas sorpresas del slasher en el 2023. Es la adaptación de la novela homónima de Mats Strandberg y está dirigida por Patrik Eklund.

¿De qué trata? Durante un retiro aparentemente inofensivo para limar asperezas, un diverso grupo de empleados deberá luchar contra un asesino sediento de sangre.

5. “The Devil on Trial”

El documental “The Devil on Trial” (en español: “Juicio al diablo”) está a cargo de Chris Holt y se centra en el oscuro caso real que inspiró la trama de la película “El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo”.

¿De qué trata? A través de dramatizaciones y videos caseros, este sombrío documental investiga la aparente posesión demoníaca de un niño… y el brutal asesinato que le siguió.

4. “Hermana muerte”

Si viste “Verónica: La posesión del diablo” (2018), entonces te gustará su precuela: “Hermana muerte”. Ambas películas están dirigidas por Paco Plaza, aunque esta última cuenta con el protagónico de la actriz Aria Bedmar.

¿De qué trata? Tras una infancia milagrosa, Narcisa se convierte en novicia y llega como maestra a una escuela de niñas en un antiguo convento atormentado por una presencia inquietante.

3. “Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre”

“Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro” (en inglés: “Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre”) en una serie anime antológica compuesta de 12 capítulos independientes, dirigidos por el artista Shinobu Tagashira.

¿De qué trata? De la mente del maestro del manga de terror Junji Itō llega esta serie espeluznante con algunas de sus historias más extrañas, perturbadoras y terroríficas.

2. “Black Mirror” - Temporada 6

“Black Mirror” es la serie de antología más famosa de Netflix y, en su temporada 6, presenta dos de sus historias más aterradoras: “Loch Henry” y “Mazey Day”.

¿De qué trata “Loch Henry”? Mientras filman un documental sobre la naturaleza en un adormecido pueblo escocés, una joven pareja oye una atrapante historia local relacionada con un pasado estremecedor.

¿De qué trata “Mazey Day”? Una conflictiva actriz hace todo lo posible por escapar del asedio de los paparazis mientras intenta lidiar con las consecuencias de un accidente automovilístico.

1. “The Fall of the House of Usher”

La lista es liderada por la estupenda miniserie “The Fall of the House of Usher” (en español: “La caída de la casa Usher”), creada por Mike Flanagan. Se compone de 8 capítulos y está protagonizada por Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell y Mark Hamill.

¿De qué trata? Para asegurar su fortuna, dos hermanos implacables instauran una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando, misteriosamente, sus herederos mueren uno tras otro.

