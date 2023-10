Si eres de las personas que celebra Halloween en casa, disfrutando de una selección de producciones cargadas de terror, apariciones sobrenaturales y escenas macabras, has llegado al lugar perfecto para ti. En esta nota, te presento la lista con las 10 mejores series del género, ideales para una maratón por el “Día de brujas”. ¡Presta atención!

Vale precisar que la mayoría de títulos del listado son proyectos que puedes ver sin necesidad de esperar por largas temporadas.

Además, estos están incluidos en el catálogo de las plataformas más famosas del streaming, como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video.

LAS 10 MEJORES SERIES DE TERROR PARA VER EN HALLOWEEN

10. “Marianne” (2019)

Empiezo la selección con esta serie francesa creada por Samuel Bodin. Se compone de 8 episodios y, aunque fue cancelada tras su primera entrega, ofrece un intenso relato que merece ser visto.

¿De qué trata? Una novelista se da cuenta de que sus historias de terror se hacen realidad y decide volver a su ciudad natal para enfrentarse a los demonios del pasado que la inspiran.

¿Cómo ver la producción? “Marianne” está disponible en Netflix.

9. “Them: Covenant” (2021)

“Ellos” es una serie antológica creada por Little Marvin. La primera entrega, “Cláusula”, se compone de 10 capítulos y cuenta con un reparto liderado por Deborah Ayorinde y Ashley Thomas.

¿De qué trata? Una pareja negra decide mudar a su familia a un vecindario blanco de Los Ángeles. La casa de la familia, en una calle arbolada y aparentemente idílica, se convierte en la zona cero donde fuerzas malévolas amenazan con burlarse de ellos, devastarlos y destruirlos.

¿Cómo ver la producción? “Them: Covenant” está disponible en Amazon Prime Video.

8. “The Haunting of Hill House” (2018)

“La maldición de Hill House” es la adaptación de la novela homónima de Shirley Jackson. Fue creada por Mike Flanagan, tiene 10 episodios y está protagonizada por Michiel Huisman, Carla Gugino y Henry Thomas.

¿De qué trata? La serie se centra en un grupo de hermanos que, cuando eran niños, crecieron en lo que luego se convertiría en la casa embrujada más famosa del país. Ahora adultos, y forzados a volver a estar juntos frente a la tragedia, la familia finalmente debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado — algunos de los cuales aún acechan en sus mentes, mientras que otros pueden acechar en las sombras.

¿Cómo ver la producción? “The Haunting of Hill House” está disponible en Netflix.

7. “The Haunting of Bly Manor” (2020)

“La maldición de Bly Manor” es otra serie de Mike Flanagan. Si bien muchos la consideran la secuela de “The Haunting of Hill House”, no es necesaria ver esta última para poder disfrutar de los 9 capítulos de la historia.

¿De qué trata? Después de la trágica muerte de una au pair, Henry Wingrave contrata a una joven niñera estadounidense para que cuide de su sobrinos huérfanos, que residen en Bly Manor con el chef Owen, la jardinera Jamie y el ama de llaves, la señora Grose. Pero no todo es lo que parece en la mansión, y siglos de oscuros secretos de amor y pérdida esperan ser desenterrados en este escalofriante romance gótico.

¿Cómo ver la producción? “The Haunting of Bly Manor” está disponible en Netflix.

6. “The Last of Us” (2023)

No es la serie más macabra de la lista, pero “The Last of Us” nos ofrece uno de los relatos más sombríos sobre las pandemias. Su primera temporada cuenta con 9 episodios en total.

¿De qué trata? Veinte años después del comienzo de una plaga mundial que infectó a población con un hongo mutado transformando a las personas en unas criaturas caníbales, el contrabandista Joel tiene la misión de escoltar a la adolescente Ellie por un mundo postapocalíptico en el nada va a ser fácil para los viajeros. Joel todavía vive atormentado por el recuerdo de su única hija y Ellie es portadora de algo que podría cambiar el destino de la humanidad ¿Conseguirán sobrevivir los dos?

¿Cómo ver la producción? “The Last of Us” está disponible en HBO Max.

5. “Midnight Mass” (2021)

“Misa de medianoche” también fue creada por Mike Flanagan y se compone de 7 capítulos, protagonizados por Kate Siegel, Zach Gilford y Hamish Linklater.

¿De qué trata? La llegada de un carismático sacerdote a una comunidad en decadencia trae consigo una serie de milagros, presagios misteriosos y un renovado fervor religioso.

¿Cómo ver la producción? “Midnight Mass” está disponible en Netflix.

4. “American Horror Story: Murder House” (2011)

“American Horror Story” es la serie antológica por excelencia del género terror. Fue creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, ofreciendo historias independientes en cada una de sus temporadas. Así, si tienes la intención de sumergirte en estos relatos macabros, deberías comenzar con su primera entrega.

¿De qué trata? “American Horror Story: Murder House” se centra en Ben y su esposa Vivien. Tras sufrir algunas desgracias familiares, ellos dejan Boston y se trasladan a una casa de Los Ángeles con la esperanza de reconstruir su vida. Moira O’Hara, una chica que trabajó en esa vivienda, aparece a los ojos de Vivien como una sexagenaria; Ben, en cambio, la percibe como una mujer joven.

¿Cómo ver la producción? Disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos).

3. “The Fall of the House of Usher” (2023)

“La caída de la casa Usher” es la última producción de Mike Flanagan en este listado. Cuenta con 10 episodios y varios de los colaboradores habituales del director en el elenco.

¿De qué trata? Los despiadados hermanos Roderick y Madeline Usher han convertido a Fortunato Pharmaceuticals en un imperio de riqueza, privilegios y poder. Pero los secretos del pasado salen a la luz cuando los herederos de la dinastía Usher comienzan a morir a manos de una misteriosa mujer de su juventud.

¿Cómo ver la producción? “The Fall of the House of Usher” está disponible en Netflix.

2. “Son: The Guest” (2018)

“El huésped sobrenatural” es una serie coreana sobre posesiones, que se desarrolla entre el terror y el suspenso a lo largo de 16 capítulos.

¿De qué trata? Unidos por un trágico pasado, un psíquico, un sacerdote y una detective forman equipo para eliminar a un poderoso espíritu movido por su sed de sangre.

¿Cómo ver la producción? “Son: The Guest” está disponible en Netflix.

1. “American Horror Story: Asylum” (2012)

La lista es liderada por “American Horror Story: Asylum”, la segunda historia independiente de “AHS”. Cuenta con 13 episodios y está protagonizada por Jessica Lange, Sarah Paulson y Zachary Quinto.

¿De qué trata? Se presenta como un drama psicológico que se desarrolla en un hospital psiquiátrico durante los años 60. Allí, la Hermana Jude Martin y la Hermana Mary Eunice McKee tratan de mantener la institución fundada por el Monseñor Timothy Howard para el tratamiento de pacientes con problemas mentales y criminales dementes.

¿Cómo ver la producción? Disponible en Star Plus (Latinoamérica), Disney Plus (España) y Hulu (Estados Unidos).

