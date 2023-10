Los 10 mejores capítulos de Halloween de las series: desde “Friends” hasta los icónicos disfraces de “The Office”

Halloween es una de las celebraciones más populares de octubre a nivel mundial, por lo que es común que famosas series de televisión cuenten con episodios especiales centrados en esta fiesta. En ese sentido, me propuse reunir 10 de los mejores capítulos sobre “La Noche de Brujas” de la ficción. Como comprenderás, no ha sido tarea fácil, por lo que espero que sean parte de tu próxima maratón. ¡Disfruta de la selección!

Vale precisar que la mayoría de producciones referenciadas es la lista son sitcoms (comedias de situación), dado que su breve formato es el ideal para presentar este tipo de episodios en pantalla.

Además, podrás ver los capítulos desde la comodidad de tu casa, pues se encuentran en las plataformas más conocidas del streaming.

LOS 10 MEJORES EPISODIOS DE HALLOWEEN DE SERIES DE TELEVISIÓN

10. “WandaVision”

Empiezo la lista con esta serie del Marvel Cinematic Universe (MCU), protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany. En el episodio seleccionado, los protagonistas se disfrazan con sus entrañables trajes de los cómics.

Mejor capítulo de Halloween: “All-New Halloween Spooktacular!” (S01E06)

¿De qué trata? Wanda Maximoff quiere pasar el primer Halloween de Billy y Tommy juntos como familia. Sin embargo, Visión dice que va a patrullar las calles con la guardia del vecindario.

¿Dónde ver “WandaVision”? Está disponible a nivel internacional a través de Disney Plus.

9. “Brooklyn Nine-Nine”

La divertida serie creada por Daniel J. Goor tiene varios capítulos sobre esta celebración, pero uno de los más divertidos es el que se llevó a cabo en la quinta temporada.

Mejor episodio de Halloween: “HalloVeen” (S05E04)

¿De qué trata? Los Nueve Nueve tienen su quinto atraco anual de Halloween, y todos tienen hasta medianoche para reclamar el título de “Asombroso Humano/Genio”.

¿Dónde ver “Brooklyn Nine-Nine”? En Latinoamérica y España, está disponible a través de Netflix; en Estados Unidos, vía Peacock.

8. “Stranger Things”

Mejor episodio de Halloween: “Chapter Two: Trick or Treat, Freak” (S02E02)

¿De qué trata? Después de que Will ve algo terrible en la noche de Halloween, Mike se pregunta si Eleven sigue ahí fuera. Además, Nancy se enfrenta a la verdad sobre Barb.

¿Dónde ver “Stranger Things”? Está disponible a nivel internacional a través de Netflix.

7. “Abbott Elementary”

Mejor episodio de Halloween: “Candy Zombies” (S02E06)

¿De qué trata? Un estudiante roba una bolsa de caramelos destinada a ser entregada a los niños al final del día y comienza a distribuirlos durante el horario escolar. Por otro lado, Janine es invitada a una fiesta de Halloween por una vieja amiga y comienza a reconsiderar su vida personal.

¿Dónde ver “Abbott Elementary”? En Latinoamérica, está disponible a través de Star Plus; en Estados Unidos, vía Hulu y HBO Max; y en España, desde Disney Plus.

6. “Modern Family”

Mejor episodio de Halloween: “Halloween” (S02E06)

¿De qué trata? Claire necesita la ayuda de la familia para que Halloween transcurra sin problemas en su casa. Jay y Manny se divierten a costa de Gloria, y a Cameron la fiesta le trae recuerdos dolorosos.

¿Dónde ver “Modern Family”? En Latinoamérica, está disponible a través de Star Plus; en Estados Unidos, vía Hulu y Peacock; y en España, desde Disney Plus.

5. “Parks and Recreation”

Mejor episodio de Halloween: “Greg Pikitis” (S02E07)

¿De qué trata? Leslie intenta detener a un chico de instituto que destroza el parque cada Halloween, pero ¿logrará reír el último? Mientras tanto, la fiesta de Ann es un aburrimiento hasta que Tom salva el día.

¿Dónde ver “Parks and Recreation”? En Estados Unidos, está disponible a través de Peacock; y en España, desde HBO Max y Amazon Prime Video.

4. “How I Met Your Mother”

Mejor episodio de Halloween: “The Slutty Pumpkin Returns” (S07E08)

¿De qué trata? Ted encuentra a su antiguo amor de una fiesta de Halloween de hace 10 años, pero ¿habrá química? Mientras tanto, el “cerebro de embarazada” de Lily la convence de mudarse a las afueras, y Barney descubre que es un cuarto canadiense.

Otros episodios de Halloween de la serie:

“Canning Randy” (S06E07)

“The Slutty Pumpkin” (S01E06)

¿Dónde ver “How I Met Your Mother”? En Latinoamérica, está disponible a través de Star Plus; en Estados Unidos, vía Hulu; y en España, desde Disney Plus.

3. “The Big Bang Theory”

Mejor episodio de Halloween: “The Good Guy Fluctuation” (S05E07)

¿De qué trata? Sheldon intenta entrar en el espíritu de Halloween tratando de asustar a los chicos después de que le gastan una broma. Por otro lado, Leonard busca el consejo de Penny cuando una atractiva dibujante de cómics se interesa por él.

Otros episodios de Halloween de la serie:

“The Imitation Perturbation” (S12E06)

“The Middle Earth Paradigm” (S01E06)

“The Holographic Excitation” (S06E05)

¿Dónde ver “The Big Bang Theory”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max.

3. “Friends”

Mejor episodio de Halloween: “The One with the Halloween Party” (S08E06)

¿De qué trata? Mónica y Chandler deciden organizar una fiesta de Halloween, mientras Phoebe se encuentra con Úrsula y su prometido, que no sabe nada de la “verdadera” Úrsula.

¿Dónde ver “Friends”? Está disponible a nivel internacional a través de HBO Max.

2. “The Simpsons”

“Los Simpson” son los especialistas en regalarle a sus fans verdaderas experiencias de Halloween gracias a sus especiales denominados como “La casita del terror”. Entre todos, el más aclamado es el que incluye el segmento que parodia a “El Resplandor” (The Shining).

Mejor episodio de Halloween: “The Simpsons: Treehouse of Horror V” (S06E06)

¿De qué trata? En la primera historia, el trabajo de la familia en la finca del Sr. Burns se tuerce cuando Homero se vuelve loco; en la segunda, el intento de Homero de reparar una tostadora provoca un viaje en el tiempo involuntario; en la tercera, el personal del colegio se vuelve caníbal.

¿Dónde ver “The Simpsons”? En Latinoamérica, está disponible a través de Star Plus; en Estados Unidos y España, vía Disney Plus.

1. “The Office”

“The Office” es la sitcom por excelencia cuando se trata de episodios de Halloween, considerando los icónicos disfraces de Dwight y el ambiente alocado de celebración en la oficina.

Mejor episodio de Halloween: “Costume Contest” (S07E06)

¿De qué trata? Es Halloween en Dunder Mifflin y Michael está disgustado porque Darryl pasó por encima de él con una idea. Además, Jim y Pam están obsesionados con averiguar por qué Danny no volvió a llamar a Pam cuando estaban saliendo hace cuatro años

Otros episodios de Halloween de la serie:

“Halloween” (S02E05)

“Employee Transfer” (S05E05)

“Koi Pond” (S06E08)

“Spooked” (S08E05)

“Here Comes Treble” (S09E05)

¿Dónde ver “The Office”? En Latinoamérica y España, está disponible a través de Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max; en Estados Unidos, vía Peacock.

Si te gustó este artículo sobre Halloween, te invito a revisar otras notas que he escrito para Mag sobre producciones que está viendo todo el mundo y que quizá también pueden interesarte.

VIDEO RELACIONADO

Hay películas de terror cuyos escalofriantes sucesos no se limitaron únicamente a la ficción, si no, que estos se vieron reflejados en la realidad. Aquí te presentamos tres películas con un detrás de cámaras muy oscuro, incluso, con muertes de por medio.