La película “Five Nights at Freddy’s” llegó a la plataforma de streaming Peacock y a los cines a nivel internacional, por lo que muchas personas ya han disfrutado de la adaptación cinematográfica del famoso videojuego creado por Scott Cawthon. En ese sentido, quizá te quedaste con alguna duda sobre su desenlace. Por ello, en esta nota, te presento el final explicado (ending explained) de la cinta de terror.

Vale precisar que el film está dirigido por Emma Tammi y cuenta con las actuaciones principales de Josh Hutcherson, Piper Rubio y Elizabeth Lail.

De esta forma, conocemos la historia de Mike Schmidt (Hutcherson), un guardia de seguridad que comienza a trabajar en Freddy Fazbear’s Pizza, sin imaginarse de que este empleo no será tan fácil de superar.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de la película, Vanessa (Lail) le confiesa a Mike que ella es la hija del asesino en serie que mató a su hermano Garret y a otros niños.

Resulta que las almas de las víctimas están al interior de los animatrónicos y estos siguen las órdenes del sujeto. Entonces, todo parece indicar que Abby (Rubio) será la próxima asesinada.

Mike se da cuenta de que su obsesión por el pasado hizo que se olvidara de su hermana en el presente, por lo que acude al restaurante e intenta desactivar a los muñecos, salvando a la pequeña de ser atacada por Chica.

El muchacho recibe un contragolpe del cupcake y Foxy va detrás de Abby, pero Vanessa aparece para rescatarla.

Tras esto, el grupo parece listo para huir. Sin embargo, se encuentran cara a cara con el homicida: William Afton (Matthew Lillard), quien se hizo pasar por el consejero profesional Steve Raglan.

Él lleva el traje de Spring Bonnie (“Conejo Amarillo”), ataca a Mike y reactiva a todos los animatrónicos.

El póster de la película “Five Nights at Freddy’s” (Foto: Blumhouse Productions)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”?

En la batalla final, Abby se da cuenta de que sus “amigos” necesitan comprender la verdadera naturaleza de William Afton, por lo que hace un dibujo en el que se lo ve matando a los niños. Como distracción, Vanessa le dispara al sujeto, pero él apuñala a su hija y la joven queda gravemente herida.

Cuando Abby acaba el dibujo, los animatrónicos atacan a su “creador”. Ellos logran activar la maquinaria de resorte dentro de él y aplastan su cuerpo, arrastrándolo hasta la habitación trasera del restaurante.

El hombre se queda en el lugar, desangrándose en un rincón y esperando que alguien lo rescate... aunque, si muere, aún podría regresar como un fantasma.

Sea como sea, todo parece quedar listo para una potencial secuela del film.

William Afton acaba desangrándose, al final de la película “Five Nights at Freddy’s” (Foto: Blumhouse Productions)

¿Qué ocurrió con Mike, Abby y Vanessa?

Mike y Abby lograron sacar a Vanessa del establecimiento, pero las lesiones de la joven hicieron que cayera en coma y permanezca en el hospital. De esta forma, nuestro protagonista aprovecha un momento libre para visitar a su amiga y agradecerle por la ayuda.

“Vanessa, no sé si tú... puedes oír lo que digo, pero... Aún me cuesta mucho procesar todo lo que pasó. Pero estuviste ahí para mí y para Abby. cuando más lo necesitamos. Ninguno de los dos seguiría vivo si no fuera por ti. Así que... Así que mejórate. Estaremos aquí cuando despiertes”, manifiesta.

El largometraje también nos muestra que Mike aún conserva la tenencia de Abby, quien ha mejorado su desempeño en la escuela. Aparentemente, ellos han regresado a su vida normal.

Mike visita a Vanessa en el hospital, al final de la película “Five Nights at Freddy’s” (Foto: Blumhouse Productions)

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”?

En la escena posterior a los créditos, vemos al taxista que llevó a Abby al local (interpretado por el youtuber estadounidense CoryxKenshin).

Él está descansando en su vehículo, justo cuando Balloon Boy aparece y hace que el chico grite del susto.

En la obra original, “BB” (también conocido como “Chico de los Globos”) se muestra por primera vez en el segundo videojuego, cumpliendo el rol de uno de los principales antagonistas. ¿Repetirá este papel en una secuela del film? Solo el tiempo lo dirá.

Balloon Boy aparece en la escena post-créditos de la película “Five Nights at Freddy’s” (Foto: Blumhouse Productions)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”?

Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Piper Rubio como Abby

Elizabeth Lail como Vanessa

Matthew Lillard como Steve Raglan / William Afton

Mary Stuart Masterson como la tía Jane

Kat Conner Sterling como Max

