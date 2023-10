La película “Killers of The Flower Moon” (”Los asesinos de la luna”) es uno de los grandes estrenos del 2023. Dirigida por Martin Scorsese, la cinta ofrece estupendas interpretaciones de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone y un talentoso elenco. Así, tras 206 minutos de metraje, quizá te quedaste con alguna duda sobre la conclusión del film. Por eso, en esta nota, te revelo su final explicado (ending explained).

Vale precisar que la producción se basa en la obra homónima de David Grann, que narra la brutal serie de asesinatos de la que fueron víctimas los miembros de la Nación Osage a principios de la década de 1920.

En ese sentido, el largometraje se centra en Ernest (DiCaprio) y Mollie Burkhart (Gladstone), un matrimonio que se ve envuelto en los terribles planes de William King Hale (De Niro).

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “KILLERS OF THE FLOWER MOON”?

ATENCIÓN SPOILERS. Hacia el final de “Killers of The Flower Moon”, Ernest toma la decisión de testificar contra su tío Hale luego de descubrir que su hija menor murió a causa de tos ferina. Si bien el poderoso hombre previamente intentó matar a su sobrino, no lo consigue y el personaje de Leonardo DiCaprio puede dar su declaración ante la justicia.

En una entrevista concedida a IndieWire, Martin Scorsese reveló que el enfrentamiento final entre Ernest y Hale fue su escena favorita de la película y explicó cómo fue concebida.

“[Nos preguntamos]: ‘¿Cuándo habrá un enfrentamiento entre el malo y el bueno?’ (...) Primero pensamos: ‘Oh, podrían estar en la cárcel, en la misma celda, y empezar a pelear y golpearse unos a otros’. Luego dije: ‘Bueno, eso es como cualquier película de fórmula’. No estoy diciendo que las películas de fórmula sean malas. Lo que digo es que esta película exige algo más”, señaló.

“Finalmente Leo se acerca y dice: ‘Bueno, ya sabes, voy a tener que testificar’, es decir, ‘Voy a tener que dejarte’. Es casi como una ruptura, como un divorcio: ‘Voy a intentar ser amable’. Lo que ellos llaman un divorcio amistoso. No sé si existe tal cosa, la gente tiene sentimientos. Pero tiene miedo de decir: ‘Bill, voy a ir en tu contra’. Tiene que decirlo de esa manera. Y utiliza a su familia como excusa. ‘Ahora tengo que pensar en mi familia’. Y la última arma de Bill es: ‘Te amo, hijo mío’”, agregó.

Tras esto, Ernest se reencuentra con Mollie, quien le pregunta qué fue lo que realmente le inyectó y el hombre, tratando de proteger su reputación personal, se niega a confesar que la estuvo envenenando con un compuesto misterioso. Esto hace que la mujer lo abandone, condenándolo a una vida separada de sus hijos.

Según Scorsese, Ernest se negaba a aceptar que su tío intentara matarlo a él o Mollie, por eso es que tomó el sorbo de aquel medicamento.

“Lo ves en el rostro de Leo durante las llamas. Él sabe. Pero todavía se niega a aceptar que es parte de ello. Es la debilidad de su personaje”, puntualiza el realizador.

Por otro lado, Mollie se sintió traicionada, teniendo en cuenta que, al igual que Ernest, estaba enamorada.

“Ella es dura, fuerte, tierna y dulce. Y cuando digo fuerte, está ahí en sus ojos y en su cara, y tiene el derecho de su lado. Ella sabe lo que piensa y lo que siente. Y si como personaje tiene debilidad, es la debilidad de Ernest. La confianza de que Ernest nunca la lastimaría”, explica el director.

Ernest y Mollie se separan al final de "Killers of the Flower Moon" (Foto: Paramount Pictures)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “KILLERS OF THE FLOWER MOON”?

“Killers of The Flower Moon” concluye con un epílogo en forma de programa de radio. Allí se revela que Ernest y Hale recibieron una condena de cadena perpetua. No obstante, fueron liberados... pese a las protestas de la Nación Osage.

Fuera de la cárcel, tío y sobrino vivieron vidas separadas: William K. Hale fue visto visitando Oklahoma, pese a que lo tenía prohibido; mientras Ernest Burkhart se estableció en un parque de casas rodantes junto a su hermano Byron, quien también se libró de prisión.

En el film, el mismísimo Martin Scorsese hace un cameo muy especial, presentando los detalles de los últimos años de vida de Mollie.

“Después de que Molly se divorciara de Ernest, ella vivió con su nuevo marido John Cobb en la reserva. Murió de diabetes el 16 de junio de 1937″, manifiesta.

También señala que su obituario reveló que fue enterrada en el antiguo cementerio de Sivo konj, al lado de su padre, su madre, sus hermanas y su hija. Sin embargo, no hubo palabras sobre los asesinatos.

Finalmente, la película culmina con los Osage celebrando su cultura con una gran danza tribal.

Cabe resaltar que muchos han interpretado el cameo de Scorsese como el reconocimiento de que la construcción de esta obra fue compleja, teniendo en cuenta que la historia de la familia de Mollie fue ignorada a lo largo de los años y ahora tiene atención internacional, al ser llevada a la pantalla grande por un director venerado.

Él es consciente de que estos hechos reales van más allá de su representación cinematográfica y pretende que el público lo comprenda así.

El póster de la película "Killers of the Flower Moon" (Foto: Paramount Pictures)

