La película “Killers of the Flower Moon” (en español: “Los asesinos de la luna”) es uno de los grandes estrenos del 2023, pues representa la primera vez en la que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro comparten roles en la misma cinta de Martin Scorsese, uno de los grandes maestros del cine contemporáneo. El film cuenta con un elenco de lujo, con varios ganadores del Óscar incluidos, por lo que es importante que conozcas la lista completa de actores y personajes de la producción. A continuación, te presento su guía de reparto (cast guide). ¡Presta atención!

Vale precisar que el largometraje se basa en los hechos reales registrados en la obra homónima de David Grann, publicada por primera vez en el año 2017.

En ese sentido, se centra en los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, en la Oklahoma de la década de 1920. Más tarde, estos crímenes se conocerían como el “Reinado del Terror”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “KILLERS OF THE FLOWER MOON”?

1. Leonardo DiCaprio como Ernest Burkhart

Ernest Buckhart es uno de los protagonistas de la historia. Él se enamora de Mollie, una nativa de la Nación Osage, pero no deja de utilizar su dinero y sus tierras para su propio beneficio. De esta manera, el hombre se ve envuelto en la red de engaños de su tío.

Es interpretado por Leonardo DiCaprio, famosa estrella ganadora del Óscar y usual colaborador de Scorsese. Entre sus proyectos más aclamados, destacan: “Titanic”, “Inception” y “The Departed”.

2. Robert De Niro como William Hale

William Hale es el tío de Ernest y el gran villano de la película, bajo la apariencia de un tipo que apoya generosamente a la comunidad Osage.

El actor que le da vida al personaje es Robert De Niro, reconocido por su trabajo en obras como “Goodfellas”, “Taxi Driver” y “The Untouchables”.

Él es otro de los colaboradores habituales de Scorsese y ha ganado el premio de la Academia en dos oportunidades, gracias a “The Godfather Part II” y “Raging Bull”.

3. Lily Gladstone como Mollie Burkhart

Muchos aclaman a Lily Gladstone como la gran revelación de la película. Ella se pone en la piel de Mollie Burkhart, la esposa de Ernest.

Cuando los estadounidenses descubren petróleo en las tierras de la tribu, la joven se da cuenta de que su familia corre peligro.

Previamente, la actriz ha participado en producciones con mucho menos presupuesto, como “First Cow”, “Certain Women” y “Walking Out”.

4. Jesse Plemons como Tom White

Jesse Plemons es uno de los grandes talentos estadounidenses en la actualidad, quien ya ha sido nominado al Óscar como Mejor actor de reparto por la cinta “The Power of the Dog”. Además, ha sido parte de los elencos de “Breaking Bad”, “Bridge of Spies” y “The Irishman”.

Él interpreta a Tom White, el agente del BOI (ahora FBI) que investiga los asesinatos de Oklahoma. Al llegar al lugar de los hechos, centra su atención en Ernest y William.

5. Brendan Fraser como W. S. Hamilton

Brendan Fraser, galardonado con el Óscar por su estupendo protagónico en “The Whale”, tiene el rol de W. S. Hamilton en “Los asesinos de la luna”. Él es el corrupto abogado defensor de William Hale.

6. Tantoo Cardinal como Lizzie Q

Lizzie Q es la madre de Mollie. Ella está enferma de diabetes y depende de los cuidados de su hija para poder sobrellevar su enfermedad.

7. John Lithgow como el fiscal Leaward

El fiscal Leaward es el encargado de dirigir la acusación contra la persona que el pueblo considera responsable de los atroces crímenes.

8. Cara Jade Myers como Anna Brown

Anna Brown es una de las hermanas de Mollie. Ella tiene la fama de ser un poco salvaje y siempre lleva una pistola en el bolso.

9. JaNae Collins como Reta

Reta es otra de las hermanas de Mollie. Ella es callada y, eventualmente, se casa con Bill Smith.

10. Jillian Dion como Minnie

Mollie es la tercera hermana de Mollie. Ella padece de diabetes, al igual que su madre, lo que la hace casi incapaz de moverse.

Otros actores y personajes de “Killers of the Flower Moon”:

Jason Isbell como Bill Smith , uno de los lugareños del pueblo.

, uno de los lugareños del pueblo. William Belleau como Henry Roan, quien trabaja para William D. Hale.

quien trabaja para Louis Cancelmi como Kelsie Morrison, uno de los pueblerinos más sospechosos del reparto.

uno de los pueblerinos más sospechosos del reparto. Scott Shepherd como Byron Burkhart, el hermano mayor de Ernest.

el hermano mayor de Ernest. Yancey Red Corn como el jefe Bonnicastle, líder de la población de la Nación Osage.

líder de la población de la Nación Osage. Tatanka Means como John Wren, un infiltrado que colabora con la investigación.

un infiltrado que colabora con la investigación. Tommy Schultz como Blackie Thompson, un delincuente local.

un delincuente local. Everett Waller como Paul Red Eagle

Talee Redcorn como Non-Hon-Zhin-Ga

Sturgill Simpson como Henry Grammer

Ty Mitchell como John Ramsey

Gary Basaraba como William J. Burns

Charlie Musselwhite como Alvin Reynolds

Pat Healy como John Burger

Steve Witting como el Dr. James Shoun

Steve Routman como el Dr. David Shoun

Michael Abbott Jr. como Frank Smith

Jack White como el actor del show de radio

Pete Yorn como Acie Kirby

Larry Sellers como Non-Hon-Zhin-Ga

Barry Corbin como Turton

Steve Eastin como el juez Pollock

Elden Henson como Duke Burkhart

Katherine Willis como Myrtle Hale

Gene Jones como Pitts Beatty

Larry Fessenden como la voz de la radio

Martin Scorsese como el productor del show de radio

¿CÓMO VER “KILLERS OF THE FLOWER MOON”?

La película “Killers of the Flower Moon” ya está disponible en varios cines alrededor del mundo. Para verla, solo necesitas revisar la cartelera de tu cine favorito y seleccionar la función de tu preferencia.

