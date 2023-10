Taylor Swift es más que una estrella de la música, es una auténtica fuerza del universo. Y no solo en lo que respecta a llenar estadios con “The Eras Tour” y sus pegajosas canciones, ¡sino también en conquistar la gran pantalla! ¿Cómo lo hace? Bueno, parece que muchas películas han optado por cambiar sus fechas de estreno para no competir en taquilla y no verse eclipsadas por el brillo de la artista.

La gira de la cantante de pop no solo está haciendo vibrar los escenarios de todo el mundo, sino que también está acumulando millones de dólares con su nuevo documental. Este documental nos lleva detrás de las bambalinas y muestra algunas de las deslumbrantes actuaciones en vivo de Taylor Swift. Una auténtica joya para aquellos que no pudieron asistir a los conciertos o que simplemente quieren revivir esos momentos mágicos.

El documental “Taylor Swift: The Eras Tour” está arrasando en ventas, recaudando un asombroso total de $37 millones en las primeras 24 horas de preventa en los tres principales exhibidores.

Todo esto sin siquiera haberse estrenado, pues el concierto grabado llegará al cine el 13 de octubre de 2023.

"Taylor Swift: The Eras Tour" es un próximo filme de concierto estadounidense que documenta la gira "Eras Tour" de 2023-2024 de la cantante y compositora Taylor Swift

¿CUÁLES SON LAS PELÍCULAS QUE CAMBIARON SUS FECHAS DE ESTRENO POR EL DOCUMENTAL DE “THE ERAS TOUR”?

Diversas películas han tenido que reorganizar sus planes de estreno debido al documental “The Eras Tour”. Entre las producciones que han tomado decisiones estratégicas se encuentran:

1. “El Exorcista: Creyentes”

Universal dio un paso audaz al adelantar el estreno de “El Exorcista: Creyentes” (“The Exorcist: The Believer” en su versión original) al 6 de octubre, una semana antes de su fecha inicialmente prevista para el 13 de octubre.

Este movimiento no es casualidad, ya que el estudio tiene grandes ambiciones con esta película dirigida por David Gordon Green. Se trata del primer capítulo de una trilogía que promete seguir los pasos del icónico filme original y conquistar a nuevas generaciones de amantes del terror.

2. “What Happens Later”

En un cambio de planes sorprendente, “What Happens Later” había sido originalmente programada para el fatídico viernes 13 de octubre, pero ahora los fanáticos tendrán que esperar hasta el 3 de noviembre para disfrutar de la comedia romántica dirigida por Meg Ryan.

En esta película, Meg Ryan no solo se desempeña como directora, sino que también comparte el escenario con el talentoso David Duchovny. La trama se centra en Willa y Bill, dos ex amantes cuyos caminos se cruzan de manera inesperada. Por primera vez en años, se ven atrapados por la nieve durante la noche, mientras están en un aeropuerto. El escenario perfecto para desentrañar los hilos de su pasado y explorar las posibilidades de un futuro juntos.

3. “Ordinary Angels”

“Ordinary Angels” también optó por cambiar su fecha de estreno original del 13 de octubre, pero, lamentablemente, parecía haberse quedado en un limbo temporal. Sin embargo, los fanáticos de Hilary Swank, la protagonista de la película, ya pueden marcar su calendario.

Kingdom Studios y Lionsgate anunció que el filme se retrasó hasta el 23 de febrero de 2024.

4. “She Came to Me”

La comedia romántica protagonizada por Peter Dinklage ha sorprendido a todos al adelantar su fecha de lanzamiento al 6 de octubre, en lugar de la fecha original programada para el 29 de septiembre. Es importante destacar que, aunque esta modificación coincide de manera curiosa, no guarda relación con el fenómeno Taylor Swift.

En realidad, la decisión de adelantar el estreno está vinculada al cambio de fecha de lanzamiento de “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, que ahora verá la luz a nivel nacional el 20 de octubre. Así que los fanáticos del actor de Tyrion Lannister pueden celebrar que podrán disfrutar de su película unos días antes de lo previsto, gracias a este ajuste en el calendario cinematográfico.