“Taylor Swift: The Eras Tour” promete ser un evento cinematográfico que entusiasma a los seguidores de la superestrella de la música estadounidense. Esta película de concierto, dirigida por Sam Wrench, conocido por su trabajo en películas de conciertos como “Billie Eilish Live at the O2″ y “BTS: Permission to Dance”, captura la esencia del Eras Tour de Taylor Swift, una gira de conciertos que se extiende desde el 2023 hasta el 2024.

La gira Eras Tour de Taylor Swift comenzó en Glendale, Arizona, el 17 de marzo de 2023, y ha llevado su música a audiencias de todo el mundo. El concierto filmado para la película tuvo lugar en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en agosto de 2023, capturando momentos épicos de esta impresionante gira.

Una de las sorpresas más gratas fue la respuesta de los fanáticos cuando las preventas de la película superaron los 10 millones de dólares en cuestión de horas, demostrando el apoyo y entusiasmo de la base de seguidores de Taylor Swift.

"The Eras Tour" compila todos los álbumes regrabados de Taylor Swift (Foto: Taylor Swift Productions)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

“Taylor Swift: The Eras Tour” tiene programado su estreno en cines en Canadá, México y Estados Unidos el 13 de octubre de 2023, una fecha que podría considerarse afortunada para Swift debido a su relación con el número 13.

La película estará en cartelera desde los jueves hasta los domingos de cada semana hasta el 5 de noviembre, pero esta fecha podría ampliarse dependiendo de su éxito en taquilla.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS PARA LA PELÍCULA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

Las entradas para la película “Taylor Swift: The Eras Tour” tienen precios que superan los típicos asientos de admisión general. Los precios base comienzan en $19.89 para adultos y $13.13 para niños, números que hacen referencia al año de nacimiento de Swift y su número de la suerte, el 13. Para las pantallas de formato premium, como IMAX y Dolby, el costo de las entradas es aún mayor.

Además, es importante mencionar que la distribución de la película se llevará a cabo directamente a través de AMC Entertainment, evitando el modelo tradicional de estudio. AMC, la cadena de cine más grande del mundo, se espera que cobre una tarifa de distribución del 5% al 6%.

AMC está trabajando como distribuidor de la película en los tres países mencionados: Canadá, México y Estados Unidos, a través de las cadenas Cinemark, Cineplex y Cinepolis.

¿CUÁNTO DURA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

“Taylor Swift: The Eras Tour” tiene una duración oficial de 2 horas y 45 minutos.

Aunque los conciertos promedio de la gira Eras duran más de tres horas, la publicista de Swift, Tree Paine, confirmó a Billboard que esta película tiene la duración mencionada.

¿QUÉ CANCIONES ESTARÁN EN LA PELÍCULA “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”?

La película “Taylor Swift: The Eras Tour” contendrá varias canciones interpretadas por la artista durante sus conciertos en las fechas del 3 al 5 de agosto en SoFi Stadium. Entre las canciones posibles que podrían formar parte de la película se encuentran:

“I Can See You”

“Maroon”

“Our Song”

“You Are in Love”

“Death by a Thousand Cuts”

“You’re on Your Own, Kid”