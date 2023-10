“Killers of the Flower Moon”, la nueva película de Martin Scorsese, ha sido uno de los estrenos más esperados en el mundo del cine. Como siempre, el director ha reunido a un reparto de primera, y entre ellos se encuentra Jesse Plemons, un actor que ha dejado una huella notable en la industria. Aquí te contamos más sobre este talentoso intérprete y su participación en esta emocionante cinta.

El largometraje se estrenó el 19 de octubre en Latinoamérica y un día después en Estados Unidos, atrayendo la atención de cinéfilos en todo el mundo.

“Killers of the Flower Moon” está protagonizada por figuras de renombre como Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, y el talento de Jesse Plemons complementa este impresionante elenco.

1. ¿QUIÉN ES JESSE PLEMONS?

Jesse Plemons es un actor estadounidense que ha dejado su huella en la pantalla. Si eres fan de “Breaking Bad,” seguramente lo recuerdas por su interpretación de Todd Alquist en la quinta temporada de esta serie criminal icónica.

Plemons no se detiene ahí; actualmente, lo verás dando vida a Tom White en la esperada película “Killers of the Flower Moon.” Este versátil actor continúa sorprendiendo a la audiencia con su talento en una amplia variedad de roles.

Jesse Plemons como Todd Alquist en "Breaking Bad" (Foto: AMC)

2. DATOS DE JESSE PLEMONS

Nombre completo: Jesse Plemons

Jesse Plemons Cumpleaños: 2 de abril

2 de abril Año de nacimiento: 1988

1988 Lugar de nacimiento: Dallas, Texas

Dallas, Texas Cónyuge: Kirsten Dunst

Kirsten Dunst Hijos: 2

3. EMPEZÓ COMO ACTOR INFANTIL

Jesse Plemons inició su carrera como actor infantil y dio sus primeros pasos en la actuación. Su carrera despegó con su participación en la serie dramática “Friday Night Lights” (2006-2011), donde comenzó a mostrar su talento en la pantalla. Desde entonces, ha continuado creciendo como actor y cautivando al público con su versatilidad.

4. LOS PAPELES MÁS ICÓNICOS DE JESSE PLEMONS

Jesse Plemons ha acumulado una serie de papeles icónicos a lo largo de su carrera. Entre ellos se encuentran Val Dodd en “The Master” (2012), Joe Murphy en “Bridge of Spies” (2015), Kurt en “Vice” (2018), Chuckie O’Brien en “El irlandés” (2019) y su retorno como Todd Alquist en “El Camino: A Breaking Bad Movie”. Actualmente, lo verás interpretando a George Burbank en “The Power of the Dog”.

5. ESTÁ CASADO CON KRISTEN DUNST

Jesse Plemons encontró el amor en la industria del cine cuando comenzó a salir con la talentosa actriz Kirsten Dunst en 2016. Su relación floreció y se comprometieron un año más tarde. Finalmente, en julio de 2022, hicieron público que habían dado el gran paso y se casaron.

La historia de amor de Jesse Plemons y Kirsten Dunst trasciende la pantalla, ya que trabajaron juntos en “The Power of the Dog,” donde interpretaron a un matrimonio. Su química en la vida real también brilla en la pantalla, convirtiéndolos en una pareja cinematográfica y matrimonial excepcional.

6. TIENE DOS HIJOS

Jesse Plemons y Kirsten Dunst son una familia feliz con la llegada de sus dos adorables hijos. Su primer hijo, Ennis Howard Plemons, vino al mundo el 3 de mayo de 2018, llenando sus vidas de alegría y amor.

En mayo de 2021, la familia creció aún más con el nacimiento de su segundo hijo, James Robert Plemons. Esta encantadora pareja disfruta de la crianza de sus dos hijos mientras continúa brillando en sus carreras en la industria del cine.

7. ACTUÓ CON ELIZABETH OLSEN EN UNA POPULAR SERIE DE HBO

Jesse Plemons y Elizabeth Olsen compartieron escena en la popular serie de HBO Max, “Love and Death”. En esta intrigante serie, Plemons interpretó a Allan Gore, y su actuación junto a Olsen cautivó a la audiencia, consolidando su estatus como dos de los talentos más destacados de la televisión.

En el programa, mantiene una aventura con la protagonista, quien luego asesina a su esposa embarazada, lo que da inicio a un exhaustivo juicio.

