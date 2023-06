La serie “Black Mirror” de Netflix estrenará su sexta temporada el jueves 15 de junio del 2023, para alegría de los fans que disfrutan de estas impactantes historias que muestran el lado oscuro de la tecnología. Se sabe que estrellas como Salma Hayek, Aaron Paul y Kate Mara forman parte del reparto de los nuevos episodios, por lo que es posible que te preguntes quiénes son todos los actores y personajes de esta entrega. Así, en las siguientes líneas, Mag te revela quién es quién en cada capítulo de la season 6.

Vale precisar que este show fue creado por Charlie Brooker como una antología. Es decir, los relatos son independientes, pueden verse de manera individual y en cualquier orden. Por ello, la ficción no tiene un elenco recurrente.

En ese sentido, desde el 2011, reconocidas figuras de la interpretación han aparecido en la producción. Entre ellas, destacan nombres como Daniel Kaluuya, Jon Hamm, Bryce Dallas Howard, Sarah Snook, Jesse Plemons, Michaela Coel, Miley Cyrus y Letitia Wright. Ahora, ¡es momento de conocer a aquellas personalidades que se suman al famoso proyecto!

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK MIRROR” - TEMPORADA 6?

Capítulo “Joan Is Awful” (en español: “Joan es horrible”)

1. Annie Murphy como Joan.

Joan es una mujer promedio que se sorprende al descubrir que una plataforma global de transmisión ha lanzado una prestigiosa adaptación de drama televisivo de su vida, en la que es interpretada por una estrella de Hollywood.

La actriz que le da vida al personaje es Annie Murphy, reconocida por su trabajo en “Schitt’s Creek”. Previamente, admitió que es fan de la serie: “Black Mirror es uno de mis programas favoritos en la televisión. Cuando me ofrecieron la oportunidad de estar en el programa, fue obvio”, le dijo a Netflix.

Annie Murphy como Joan en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

2. Salma Hayek Pinault como la Joan de la TV.

Salma Hayek se pone en la piel de una versión ficticia de sí misma, lo que representó una gran oportunidad para la mexicana: “Pude explorar los conceptos y clichés que la gente tiene sobre mí y ser autocrítica. Es como si hubiera creado un alter ego en el que pudiera hacer las cosas más repugnantes y grotescas que nunca harías en la vida real, y tuviera permiso para hacerlo”, puntualizó.

Salma Hayek Pinault como la Joan de la TV en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

3. Michael Cera como Beppe.

Michael Cera regresa triunfalmente a Hollywood luego de anunciar que también es parte del elenco de “Barbie” de Greta Gerwig. En este episodio, es Beppe, el encargado de revelar que “Joan Is Awful” es “una adaptación de la vida de Joan”.

4. Rob Delaney como Mac.

Mac es el exnovio de Joan, quien está tratando de volver a entrar en su vida.

5. Ben Barnes como el Mac de la TV.

La estrella de “Shadow and Bone”, “The Chronicles of Narnia” y “Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities” interpreta a la contraparte de Mac.

Ben Barnes como el Mac de la TV en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

6. Avi Nash como Krish.

Krish es el prometido de Joan.

7. Himesh Patel como el Krish de la TV.

Himesh Patel, famoso por su actuación en “Station Eleven”, interpreta la versión televisiva de Krish.

Capítulo “Loch Henry”

8. Samuel Blenkin como Davis.

Davis es un estudiante de cine con buen corazón, pero algo inseguro sobre lo que quiere. Él viaja junto a su novia a un tranquilo pueblo escocés para trabajar en un documental sobre la naturaleza.

El actor a cargo del personaje es Samuel Blenkin, quien también ha participado en la miniserie “Drácula” (2020) de BBC One.

Samuel Blenkin como Davis en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

9. Myha’la Herrold como Pia.

Myha’la Herrold ha sido parte de los proyectos “Premature” y “Bodies Bodies Bodies”. En “Black Mirror”, se pone en la piel de Pia. Ella es la pareja de Davis, quien también es cineasta.

Myha’la Herrold como Pia en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

10. Daniel Portman como Stuart.

El recordado Podrick Payne de la serie “Game of Thrones” de HBO Max le da vida a Stuart, un muchacho escocés que creció con Davis en su ciudad natal.

11. John Hannah como Richard.

Richard es el padre de Stuart.

12. Monica Dolan como Janet.

Janet es la madre de Davis.

Capítulo “Beyond the Sea”

13. Aaron Paul como Cliff Stanfield.

Cliff Stanfield se encuentra en una misión en el espacio profundo, mientras tiene una esposa y un hijo esperando en la Tierra. Él es un hombre rígido, callado y que simplemente sigue las reglas.

El actor que lo interpreta es Aaron Paul, famoso por su rol como Jesse Pinkman en la franquicia “Breaking Bad”. Vale precisar que él también fue parte del capítulo “USS Callister” de “Black Mirror”, como voz en off. “Le rogué a Charlie que no me quitara de la lista y me considerara para futuros episodios. Cuando esto aterrizó en mi escritorio, lo leí al instante y fue obvio decir que sí”, manifestó.

Aaron Paul como Cliff Stanfield en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

14. Josh Hartnett como David Ross.

David Ross es el otro astronauta de la misión, quien también tiene familia en la Tierra. Se caracteriza por ser encantador y carismático. El artista que se pone en la piel del personaje es Josh Hartnett, popular por “Sin City”, “Pearl Harbor” y “Lucky Number Slevin”.

Josh Hartnett como David Ross en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

15. Kate Mara como Lana Stanfield.

Lana es la esposa de Cliff y está interpretada por la talentosa Kate Mara. Ella ha sido parte de producciones como “The Martian”, “House of Cards” y “127 Hours”, por solo mencionar algunos títulos.

Kate Mara como Lana Stanfield en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

16. Auden Thornton como Jessica Ross.

Jessica es la esposa de David.

17. Rory Culkin como Kappa.

Kappa es el personaje que empuña un cuchillo en el tráiler.

Capítulo “Mazey Day”

18. Zazie Beetz como Bo.

Bo es uno de los paparazzi invasivos que persigue a una estrella problemática. La actriz Zazie Beetz es famosa por “Atlanta”, “Joker” y “Deadpool 2″. En la temporada 6 de la serie de Netflix, interpreta a un personaje que “tiene que tomar algunas decisiones difíciles, pero tiene conciencia”, según Charlie Brooker.

Zazie Beetz como Bo en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

19. Clara Rugaard como Mazey Day.

Mazey Day es una celebridad con problemas que es acosada por los paparazzi.

Clara Rugaard como Mazey Day en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

20. Danny Ramírez como Héctor.

Héctor es otro de los paparazzi de la historia.

Capítulo “Demon 79″ (en español: “Demonio 79″)

21. Anjana Vasan como Nida.

Nida es una mansa asistente de ventas a la que se le dice que debe cometer actos terribles para evitar un desastre. La actriz que la interpreta es Anjana Vasan, quien es parte de los proyectos “We Are Lady Parts”, “Mogul Mowgli” y “Killing Eve”.

Anjana Vasan como Nida en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

22. Paapa Essiedu como Gaap.

Hemos visto a Paapa Essiedu en series como “The Lazarus Project”, “I May Destroy You” y “Gangs of London”. Ahora, es quien se pone en la piel de Gaap, “una persona única, con un increíble sentido del vestir, encantador y persuasivo”, según sus propias palabras.

Paapa Essiedu como Gaap en la serie "Black Mirror" (Foto: Netflix)

23. Katherine Rose Morley como Vicky.

Vicky es otra asistente de ventas.

24. David Shields como Michael Smart.

Michael es un político conservador.

¿CÓMO VER “BLACK MIRROR”?

La serie “Black Mirror” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Si quieres ver la ficción de manera online, puedes hacer click en este enlace.