Como parte de las cintas programadas para la fase 5 del MCU, el pasado 11 de noviembre, Marvel estrenó a nivel mundial “Black Panther: Wakanda Forever”, la segunda entrega de “Pantera Negra”, el héroe y protector de Wakanda, la nación tecnológica más poderosa del mundo, que deberá enfrentar a la amenaza de Namor y el reino de Talokan.

Desde su primer día de emisión, la película de Marvel se ha convertido en una de las más exitosas del MCU, superando a otras de la franquicia y dejando el terreno listo para el estreno de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″, la última entrega de los héroes dirigidos por James Gunn.

Si bien es una de las más exitosas, la producción dirigida por Ryan Coogler enfrentó grandes complicaciones, como la muerte de Chadwick Boseman, protagonista de la primera entrega, y la gran cantidad de críticas que recibió Letitia Wright, la actriz llamada a reemplazarlo en el manto del héroe africano.

Letitia Wright en la premier de "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto. Toby Melville / Reuters)

LA POLÉMICA DE LETITIA WRIGHT

En “Black Panther” de 2017, Letitia Wright dio vida a Shuri, la adolescente hermana de T’Challa y princesa de Wakanda, además de una de las mujeres más inteligentes del universo, capaz de manejar el vibranium y con conocimientos en varios campos de la ciencia.

Pese a su caracter impulsivo, que la llevó a ganarse la ira de M’Baku, el líder de los javari, que la critica por no respetar las tradiciones, el personaje se ganó un lugar gracias a su carisma y alegría, pero que no la salvaron de la controversia que protagonizaría un año después.

Y es que durante uno de los momentos más álgidos de la pandemia, que registró miles de muertes diarias, la actriz retuiteó un video que mostraba a Tomi Arayomi, líder de la “Iglesia de la luz de Londres”, en la que atacaba a las vacunas, acusaba a China de esparcir el virus, cuestionaba el cambio climático y criticaba a las personas transgéneros.

La publicación que compartió Wright no tardó en hacerse viral en redes sociales, volviendo tendencia a la actriz debido a la publicación, por lo que esta eliminó el contenido de su perfil.

“Mi intención no era hacer daño a nadie. Mi única intención al publicar el vídeo fue que planteó mis preocupaciones sobre lo que contiene la vacuna y lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos. Nada más”, se excusó.

Letitia Wright inició una polémica por compartir contenido antivacunas (Foto: Letitia Wright / Twitter)

Recientemente, la actriz conversó con The Guardian y recordó el controversial momento cuando fue cancelada por los contenidos que compartía y, por lo tanto, apoyaría.

“Siento que es algo que experimenté hace dos años y he seguido adelante de una manera saludable. Y de una manera saludable me disculpé y eliminé mi Twitter. Me disculpé por cualquier daño que le causé a alguien”, comentó.

Al ser consultada directamente por su postura en la actualidad y si apoya lo mencionado en el video que compartió, la actriz respondió tajantemente que nunca fue su manera de pensar.

“Esas son cosas que no soy y me disculpé y seguí adelante”, sentenció.