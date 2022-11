Cada vez falta menos para el estreno de “Black Panther 2: Wakanda Forever”, la segunda parte de la cinta que Chadwick Boseman protagonizó en 2018 y que presentó a Pantera Negra, el rey del país ficticio de Wakanda, el más avanzado en la tierra gracias a su trabajo con el poderoso metal vibranium.

Si bien la cinta no contará con la presencia de Boseman debido a su sensible fallecimiento de 2022, todo apunta a que el manto del protector de su nación caerá en su hermana, la princesa Shuri (Letitia Wright), quien deberá enfrentar la amenaza de Talokan y su rey Namor (Tenoch Huerta).

La cinta, que llega cuatro años después de su primera emisión, contará con la producción de Nate Moore y, a diferencia de otras cintas del MCU, solo mostrará una escena post-créditos.

El póster de "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Marvel Studios)

“BLACK PANTHER” EN LA CRONOLOGÍA DE MARVEL

Al igual que la primera cinta del personaje, que causó confusión debido a que Pantera Negra ya había sido presentado en “Capitán América: Civil War”, hay muchas dudas respecto a la película, incluyendo su ubicación y las consecuencias en otras cintas del MCU y el arco de Kang.

Respecto a esto, Nate Moore, productor ejecutivo y vicepresidente de Marvel Studios, conversó con CinemaBlend sobre la ubicación de la película en la cronología del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con el ejecutivo, no podía brindar un año específico para los eventos, pero aseguró que “esta película claramente sucede después de “No Way Home” (la tercera cinta de Spider-Man) y Eternals”.

A dos años de su muerte, la presencia de Chadwick Boseman se sigue sintiendo en el proyecto. (Foto: Marvel Studios)

Del mismo modo, Moore unió el desarrolló de la secuela de “Black Panther” con el de otras cintas que ocurren en otros planetas o dimensiones.

“Creo que probablemente suceda potencialmente al mismo tiempo que ‘Thor: Love and Thunder’. New Asgard existe en nuestro universo, por ejemplo, o en nuestra película. Y casi al mismo tiempo que ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’”, que se estrenará en febrero”, añadió.

La confusión sobre la ubicación de la cinta surge luego de revelarse los bocetos originales de la secuela, los cuales apuntaban a que esta se desarrollaría luego de “The Snap”, el periodo en el que millones de personas desaparecieron por el chasquido de Thanos, donde varias naciones y organizaciones se interesaron en las riquezas de Wakanda.

Como Pantera Negra fue uno de los desaparecidos, el país se quedaba sin su protector, un concepto que se adaptaría tras la muerte de Chadwick Boseman a una invasión de un reino muy poderoso.