“Beyond the Sea” es una señal de que la fórmula de “Black Mirror” se está agotando, aunque no de manera precipitada. El episodio 3 de la temporada 6 de la serie de Charlie Brooker, disponible en Netflix desde el jueves 15 de junio, tiene a un Aaron Paul deslumbrante y una historia predecible. Sin embargo, el final del capítulo consigue salvarse por poco con un giro impactante.

La gran virtud de esta ficción, una de las mejores de los últimos años, no era solo el uso impresionante de la tecnología, sino de las inquietudes que dejaba a su paso, así como de los dilemas humanos, la profundidad de la maldad o la esperanza de la gente.

El episodio 3 toma estos elementos, retoma las herramientas de anteriores entregas, pero no consigue un capítulo tan redondo como “El Himno Nacional”, “Blanca Navidad”, “San Junipero”, “Oso Blanco” o “Cállate y Baila”.

Eso no quiere decir que “Beyond the Sea” termine siendo un mal capítulo o una decepción como la mayoría de episodios de la temporada 5. Es una historia atractiva con un desarrollo coherente, que intriga y entretiene, en especial por la performance de un notable Aaron Paul. Pero no explota el terror psicológico y social como bien lo plantearon otros episodios de “Black Mirror”.

¿QUÉ PASÓ EN “BEYOND THE SEA”?

David (Josh Hartnett) y Cliff (Aaron Paul) son dos astronautas que se encuentran en una misión espacial en un 1969 alternativo. Los protagonistas alternan su vida en la nave, solucionando inconvenientes por su trabajo en el espacio exterior, con una cotidianidad junto a sus familias en la Tierra. ¿Cómo logran esto? Con tecnología.

Ambos pueden transportar su conciencia, desde la nave, a una “réplica”, un cuerpo moldeado a partir de sus propios organismos. Así, no caerían en la locura de la soledad de la travesía espacial y podrían estar junto a sus esposas e hijos. David aparece como el relajado, casi una estrella, con una vida perfecta en una casa vistosa. Mientras que Cliff prefiere llevar a su compañera Lana (Kate Mara) y su hijo a un pueblo alejado, junto a la naturaleza.

Lo que rompe esta dinámica es la aparición de una secta, al estilo de Charles Manson, que quiere “corregir” lo antinatural del cuerpo del astronauta, una cáscara que simula tener una vida normal. Para estos criminales, se trata de una abominación y, tras meterse en su casa, asesinan a la esposa e hija de David y lo queman todo, incluido la casa y la réplica del astronauta.

David cae en la desesperación y asoma al abismo. Cliff se da cuenta y, para ayudarlo, con la venia de su esposa, le presta su “enlace”, una chapa de identificación que le permite habitar su cuerpo en la tierra. Aaron Paul entrega una excelente actuación al replicar la personalidad de dos personajes, con la voz y los gestos. La existencia alicaída del astronauta cambia y, como es predecible, hasta se siente más que cómodo en la familia de su compañero: a tal punto de que seduce a Lana. Y Cliff se entera por unos dibujos eróticos en la nave.

EXPLICACIÓN DEL FINAL DEL EPISODIO “BEYOND THE SEA” DE “BLACK MIRROR”

Cliff prohíbe a David que vuelva a usar su enlace para estar en la tierra con su réplica, después de que le recriminara sus fantasías con su esposa. Lana le asegura a Cliff que no había ocurrido algo entre ellos, aunque sí lo deseó porque sintió como si su esposo estuviera realmente con ellos y no como un fantasma.

La discusión de Cliff y David termina con la negativa rotunda del primero de cederle, incluso, la oportunidad de que este pueda disculparse con Lana. Cliff le deja en claro que es su esposa y que ella nunca tendría nada con él, porque le repugna. La historia sigue por los caminos esperados. Parece que David no se quedará tranquilo y así sucede: se inventa una avería que Cliff debe reparar fuera de la nave.

Aquí, el capítulo 3 da un giro porque Cliff puede volver dentro de la nave, salvándose de morir en el espacio y que David se quede con su familia. Cuando el personaje de Aaron Paul le pide su chapa a Cliff, se da cuenta que su compañero ha hecho algo atroz. Corre hacia la cama para transportarse a su réplica en el planeta y, al llegar a su casa, descubre sangre en sus manos y las paredes, en un oscuridad de película de terror, y se topa con la muerte de su familia.

En lágrimas, Cliff regresa a la nave y la última toma muestra a los dos astronautas sin decir palabra. Ambos lo han perdido todo y solo tienen dos caminos: seguir su misión o matarse el uno al otro. Esa decisión queda para el espectador.

