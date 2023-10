Un drama histórico basado en hechos que ocurrieron en la vida real llegó a la pantalla grande, nos referimos a “Killers Of The Flower Moon” (“Los asesinos de la Luna”, en español), la película del legendario director Martin Scorsese que nos muestra a un Estados Unidos a inicios de 1920, época en la que asesinaron a varios miembros de la tribu Osage para hacerse de su fortuna y el petróleo que había en ese condado de Oklahoma. Si bien, con la trama nos adentramos a los abusos de los que fueron víctimas no sólo los integrantes de la familia Hale-Burkhart, el que menos se pregunta si al final de este largometraje hay escenas post-créditos. ¿Ansioso por conocer la respuesta? No te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos.

Antes te precisamos que este largometraje ya está disponible en varios cines alrededor del mundo. Tuvo un estreno inicial en el Festival Internacional de Cine de Cannes, en mayo de 2023, pero su lanzamiento comercial en España y Estados Unidos fue el 20 de octubre, aunque un día antes se distribuyó en Latinoamérica.

En "Killers Of The Flower Moon", Leonardo DICaprio es Ernest Buckhart, quien se enamora de Mollie, una nativa de la Nación Osage, pero no deja de utilizar su dinero y sus tierras para su propio beneficio (Foto: Apple Studios)

¿”KILLERS OF THE FLOWER MOON” TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

Si luego de ver la cinta por más de tres horas, te quedas al finalizar el largometraje para saber si tiene alguna escena que saldrá al terminar todos los créditos, te contamos que “Killers Of The Flower Moon” no tiene ninguna escena post-créditos.

Así que si tenías pensado quedarte en tu butaca esperando a ver algo que te sorprenda del filme, puedes retirarte tranquilamente, ya que no presenciarás o te perderás de nada; a menos que desees ver la lista de todo el personal que hizo posible la realización de esta película, algo que es muy válido y respetado.

En "Killers Of The Flower Moon", los miembros de la tribu Osage están en constante peligro por poseer riqueza (Foto: Apple Studios)

MARTIN SCORSESE Y SU TRADICIÓN DE NO PONER ESCENAS POST-CRÉDITOS EN SUS PELÍCULAS

Que “Killers of the Flower Moon” no tenga escena post-créditos no debería sorprender a nadie, toda vez que con esto lo único que se confirma es que Martin Scorsese jamás recurrió a este tipo de secuencias cortas al final de sus producciones; es decir, el director y guionista estadunidense continúa con su tradición.

Mollie Burkhart se convierte en la esposa de Ernest en "Killers Of The Flower Moon". Cuando los estadounidenses descubren petróleo en las tierras de la tribu, se da cuenta de que su familia corre peligro (Foto: Apple Studios)

¿DE QUÉ TRATA “KILLERS OF THE FLOWER MOON”?

“Killers of the Flower Moon” se basa en la novela de no ficción del mismo nombre de David Grann. Narra la historia de la tribu Osage, rica del dinero del petróleo, así como de la familia Hale-Burkhart que fue asesinada con el fin de que se hicieran de toda su fortuna.

De acuerdo a la trama, William Hale (Robert Di Nero) convence a su sobrino Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) de casarse con Mollie Kyle (Lily Gladstone), hija de una adinerada familia Osage.

Aunque el dinero abunda en aquellas tierras, pronto la ambición se apodera de gente que no pertenece a dicho lugar, por lo que comienza el asesinato de los miembros de la tribu Osage en circunstancias misteriosas. Todo ocurre en la década de 1920, lo que desencadena una importante investigación del FBI.

William Hale es el tío de Ernest y el gran villano de "Killers Of The Flower Moon". Actúa bajo la apariencia de un tipo que apoya generosamente a la comunidad Osage (Foto: Apple Studios)