Dirigida por Emma Tammi, “Five Nights at Freddy’s” es una película de terror sobrenatural y suspenso que se basa en la franquicia de videojuegos del mismo nombre creada por Scott Cawthon. La cinta coescrita por Scott Cawthon y Seth Cuddeback sigue a Mike Schmidt, un guardia de seguridad que tras su primera noche en Freddy Fazbear’s Pizza, se da cuenta de que el turno nocturno no será tan fácil de superar.

La película que se grabó en Nueva Orleans desde 1 de febrero hasta el 3 de abril de 2023 está programada para estrenarse de manera simultánea en los cines de Estados Unidos y en Peacock el 27 de octubre de 2023. Mientras que a América Latina llegará un día antes.

El elenco de “Five Nights at Freddy’s” lo conforman actores como Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio, Mary Stuart Masterson, Matthew Lillard, Bailey Winston, Christian Stokes, Joseph Poliquin, Theodus Crane, Lucas Grant, Jessica Blackmore, Garrett Hines, Ryan Reinike y Grant Feely.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “FIVE NIGHTS AT FREDDY’S”

1. Josh Hutcherson como Mike Schmidt

Josh Hutcherson, conocido principalmente por películas como “Little Manhattan”, “Zathura”, “Bridge to Terabithia”, “Viaje al centro de la Tierra” y la saga “Los juegos del hambre”, donde interpretó a Peeta Mellark, asume el rol de Mike Schmidt, el guardia de seguridad de Freddy Fazbear’s Pizza. El encargado de dar vida a la versión joven de Mikes es Wyatt M. Parker.

Josh Hutcherson como Mike Schmidt en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)

2. Piper Rubio como Abby Schmidt

Piper Rubio, que apareció en episodios individuales de “Unstable” y “Pretzel and the Puppies” como los personajes Sophia y Sophie, respectivamente, e interpretó a Ivy en la película “Holly & Ivy”, da vida a Abby Schmidt, la hermana de 10 años de Mike. Se trata de un personaje que no aparece en los videojuegos.

Piper Rubio como Abby Schmidt en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)

3. Elizabeth Lail como Vanessa Shelly

Elizabeth Lail, recordada por su papel de Anna en la serie “Once Upon a Time” y de Beck en la serie de Netflix “You”, es la encargada de interpretar a Vanessa Shelly, una de las que rastrea el virus digital Glitchtrap. El rol de Vanessa joven lo asume Emma Jo Tassin.

Elizabeth Lail como Vanessa Shelly en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)

4. Matthew Lillard como William Aftonnota

Matthew Lillard, que apareció en las películas de “Scream” y “Scooby-Doo”, así como en “Triangle Square”, “She’s All That”, “Looney Tunes: De nuevo en acción” y “Trouble with the Curve”, encarna a William Aftonnota, el presidente de la ahora desaparecida Fazbear Entertainment y que adoptó el alias de Steve Raglan, un consejero profesional.

Matthew Lillard como William Aftonnota en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)

5. Kat Conner Sterling como Maxine

Kat Conner Sterling, que participó en “A Week Away” y “9-1-1″ de Netflix, da vida a Maxine en la película “Five Nights at Freddy’s”. Se trata de la niñera de Abby y se sabe que tendrá un papel importante en la trama.

Kat Conner Sterling como Maxine en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Five Nights at Freddy’s”:

Mary Stuart Masterson como la Tía Jane

Bailey Winston como Kim

Christian Stokes como Hank

Joseph Poliquin como Carl

Theodus Crane como Jeremiah

Lucas Grant como Garrett Schmidt

Jessica Blackmore como la madre de Mike

Garrett Hines como el padre de Mike

Ryan Reinike como un guardia de seguridad de Freddy’s

Grant Feely como Niño Fantasma #1

Asher Colton Spence como Niño Fantasma #2

David Huston Doty como Niño Fantasma #3

Liam Hendrix como Niño Fantasma #4

Jophielle Love como Niño Fantasma #5

Ethan Jamieson como Conserje

Victoria Patenaude como Trabajadora Social

Xander Mateo como Niño asustado

CoryxKenshin

8-Bit Ryan

Baz

Razzbowski

Dawko

FusionZGamer

CoryxKenshin

Reparto de voces:

Kevin Foster como Freddy Fazbear

Jade-Kindar Martin como Bonnie

Jessica Weiss como Chica

Roger Joseph Manning Jr. como Foxy

Jade Hassouné como Golden Freddy

Jane Wheeler como Puppet

Dylan Hoerner como Balloon Boy

Kevin Foster le da voz a Freddy Fazbear en la película de terror "Five Nights at Freddy's" (Foto: Universal Pictures)