El maestro del terror para la televisión, Mike Flanagan, ha vuelto a embrujar nuestras pantallas con su última creación, “La caída de la Casa Usher” (“The Fall of the House of Usher” en su título original). Esta impactante serie de terror de Netflix, promete mantenernos en vilo, pues es una sorprendente fusión del genio literario de Edgar Allan Poe.

El programa hecho para la plataforma de streaming, se prepara para su estreno en la plataforma de streaming el 12 de octubre de 2023. Seremos testigos de un inquietante misterio que se despliega ante nuestros ojos mientras los seis hijos de Roderick Usher comienzan a experimentar muertes misteriosas y escalofriantes.

Lo característico de las obras de Flanagan es su elenco estelar, y esta serie no es una excepción. La mayoría de los actores son veteranos de proyectos previos del maestro del terror.

Pero antes de adentrarnos en los oscuros pasillos de esta nueva serie, asegúrate de ver el tráiler de “La caída de la Casa Usher” que te dejamos a continuación.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”?

1. Bruce Greenwood como Roderick Usher

Roderick Usher es uno de los personajes principales de la serie, ya que “La caída de la casa Usher” abarca tanto su infancia como su vida adulta. En la actualidad, es un magnate multimillonario, dueño de Fortunato, una de las farmacéuticas implicadas en la epidemia de opioides. No obstante, sus raíces se hunden en humildes comienzos, y junto a su hermana, emprendió un asombroso ascenso en la escalera del éxito, realizando todo lo necesario para llegar a la cima.

Bruce Greenwood interpreta a Roderick Usher en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

Además, es un placer ver a Bruce Greenwood en acción una vez más, quien ya es un viejo conocido del director Mike Flanagan. No olvidemos que interpretó a Gerald Burlingame en la adaptación del libro de Stephen King, “El juego de Gerald”, y también formó parte del elenco de fantasmas en “La Maldición de Hill House”.

2. Mary McDonnell como Madeline Usher

Madeline Usher, al igual que su hermano, enfrentó una infancia llena de desafíos. Sin embargo, su genialidad y astucia la llevaron a superar obstáculos en un mundo donde las mujeres solían estar en desventaja. Su influencia en la vida de Roderick y en el éxito de Fortunato es innegable, pues sin ella, el panorama actual no sería el mismo.

Mary McDonnell como Madeline Usher en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

En cuanto a Mary McDonnell, aunque no tiene un historial previo de colaboraciones con Flanagan, su nombre resuena en la memoria de los espectadores gracias a papeles icónicos como Erguida con un Puño en “Danza con Lobos” y Rose Darko en “Donnie Darko”.

3. Mark Hamill como Arthur Pym

Arthur Pym, el abogado de la influyente familia Usher, ostenta el título de uno de los litigantes más implacables en todo Estados Unidos. Es como una muralla de hormigón que asegura que ninguna responsabilidad se acerque a los dueños de Fortunato Farmacéuticas. Él también tiene muchos esqueletos en el clóset, en todos sentidos.

Mark Hamill como Arthur Pym en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

La inclusión de Mark Hamill en el elenco es, sin duda, una de las mayores sorpresas que nos aguarda. Este icónico actor, reconocido por dar vida a Luke Skywalker en la trilogía original de “Star Wars”, ha revitalizado su papel en proyectos más recientes como “The Mandalorian”.

4. Carl Lumbly como C. Auguste Dupin

C. Auguste Dupin, un personaje más de la ingeniosa mente de Edgar Allan Poe, desempeña un papel intrigante en la serie. Como uno de los rivales más antiguos de la familia Usher, el detective ha estado persiguiendo los abusos de Fortunato Farmacéuticas desde mucho antes de que Roderick y Madeline asumieran el control.

Carl Lumbly, conocido por su papel como Dick Hallorann en “Doctor Sleep”, otra producción de Flanagan, aporta su talento a esta serie. El actor también cuenta con una amplia experiencia en títulos destacados, como “The Falcon and the Winter Soldier” y “Alias”.

5. Carla Gugino como Verna

Verna es un enigma en sí misma, una misteriosa mujer que parece acechar al Clan Usher y, de alguna manera inexplicable, está vinculada con las muertes progresivas de los hijos de Roderick, sin importar si son legítimos o no.

Carla Gugino interpreta a Verna en "La caída de la Casa Usher" (Foto: Netflix)

Carla Gugino, una actriz de renombre conocida por su participación en películas como “Mini Espías,” “Una Noche en el Museo” y “Gangster Americano”, además de ser una habitual colaboradora de Flanagan.

Ha interpretado una variedad de personajes en sus producciones anteriores, incluyendo a Olivia Crain en “La Maldición de Hill House,” la versión adulta de Jamie en “La Maldición de Bly Manor,” la juez en “Misa de Medianoche” y Jessie en “El Juego de Gerald”.

6. Henry Thomas como Frederick Usher

Frederick Usher, el primogénito de Roderick y su exesposa, Anna Lee, parece tenerlo todo: una hermosa esposa, una hija encantadora, una fortuna considerable y la perspectiva de convertirse en el próximo líder de Fortunato Farmacéuticas. Sin embargo, cuando su mundo empiece a desmoronarse, se encontrará atrapado entre los escombros.

Kyliegh Curran como Lenore Usher y Henry Thomas como Frederick Usher en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

Henry Thomas, otro veterano en las colaboraciones de Flanagan, ha asumido una variedad de roles notables en sus producciones anteriores. Desde interpretar a Jack Torrance en “Doctor Sleep” hasta Hugh Crain en “La Maldición de Hill House,” pasando por Henry Wingrave en “La Maldición de Bly Manor,” Ed Flynn en “Misa de Medianoche” y Jack en “El Club de Medianoche,” Thomas ha demostrado su versatilidad y habilidad en una amplia gama de personajes.

7. Samantha Sloyan como Tamerlane Usher

Tamerlane Usher, la segunda hija de Roderick y Anna Lee, es una apasionada del control que lo refleja en todos los aspectos de su vida: su trabajo, su hogar e incluso en su vida íntima con su esposo. Su objetivo es lanzar una nueva marca que se distinga del camino que su familia ha forjado, y ni siquiera la trágica muerte de sus hermanos la hará tambalear.

Samantha Sloyan, conocida por su versatilidad como actriz, ha participado en otras producciones destacadas, como “La Maldición de Hill House,” “Misa de Medianoche” y “El Club de Medianoche.” Además, es reconocida por sus interpretaciones como la doctora Penelope Blake en “Grey’s Anatomy” y Jeannine Locke en “Scandal”.

Otros actores y personajes de “La caída de la Casa Usher”:

T’Nia Miller como Victorine LaFourcade

Rahul Kohli como Napoleon Usher

Kate Siegel como Camille L’Espanaye

Sauriyan Sapkota como Prospero Usher

Crystal Balint como Morelle Usher

Kyleigh Curran como Lenore Usher

Katie Parker como Annabel Lee

Ruth Codd como Juno Usher

Michael Trucco como Rufus Wilmot Griswold

Matt Biedel como William “Bill-T” Wilson

Paola Nuñez como Dra. Alessandra “Al” Ruiz

Igby Rigney como Toby

Aya Furukawa como Tina

Daniel Jun como Julius

Annabeth Gish como Eliza

Robert Longstreet como Sr. Longfellow

Sarah-Jane Redmond como Sra. Longfellow

Zach Gilford como la versión de joven Roderick Usher

Graham Verchere como adolescente Roderick Usher

Lincoln Russo como la versión de niño Roderick Usher

Willa Fitzgerald como la versión de joven Madeline Usher