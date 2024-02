Antes del estreno de la cuarta temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, los fanáticos del anime basado en la serie de manga del mismo nombre de Koyoharu Gotouge pueden ver la nueva película de la franquicia. Se trata de “To the Hashira Training Arc” (“Arco de Entrenamiento de los Hashira” en español), que sigue a Tanjiro mientras entrena para convertirse en un Hashira y poder proteger a su hermana Nezuko.

La cinta dirigida por Haruo Sotozaki y escrita por miembros del personal de Ufotable es una recopilación del final de la tercera temporada (Capítulo 11 del “Arco de la Aldea de los Herreros”) y el primer episodio de la cuarta temporada. El corte especial fue convertido a 4K y musicalizado para las proyecciones del World Tour 2024.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” se estrenó en los cines de Japón desde el 2 de febrero de 2024, mientras que a varios países de América Latina llegó el 22 de febrero. Por lo tanto, los fanáticos del anime se preguntan si tiene alguna escena post-créditos.

Tengen Uzui, el antiguo Pilar del sonido, en el avance de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc" (Foto: Ufotable)

“DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. La película que también se estrenó en España el 22 de febrero no tiene ninguna escena posterior los créditos, por lo tanto, después de la última secuencia puedes abandonar la sala sin temor de perderte algunas pistas sobre lo que sucederá con Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y el resto en la cuarta temporada del exitoso anime.

Aunque las escenas post-créditos son algo común en este tipo de producciones, no es una sorpresa que “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc” no incluya ninguna, ya que realmente no se trata de una película sino de formato episódico hecho largometraje.

Además, agregar una secuencia a “Rumbo al Entrenamiento de los Pilares”, que tiene 110 minutos de duración sería brindar un adelanto de lo que sucederá en el segundo episodio de la cuarta entrega de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, algo que los productores planean hacer más adelante.

Mitsuri Kanrōji, Pilar del amor, en el avance promocional de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc" (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ TRATA “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Hashira Training Arc”, “Tanjiro se somete a un riguroso entrenamiento con el Hashira de Piedra, Himejima, en su búsqueda por convertirse en un Hashira. Mientras tanto, Muzan sigue buscando a Nezuko y Ubuyashiki”.

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”?

En Japón, el primer episodio de la cuarta temporada de “Demon Slayer” se estrenó el 2 de febrero con un evento especial en Tokio y el 3 de febrero en TOHO Cinema Hibiya. Mientras que a los cines de Latinoamérica llegaron el 22 de febrero de 2024.

TRÁILER DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO THE HASHIRA TRAINING ARC”