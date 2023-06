“Kimetsu no Yaiba” nos ha acostumbrado a impresionantes peleas en sus arcos y las que han protagonizado las Lunas Superiores de Muzan Kibutsuji no han decepcionado… hasta ahora. La temporada 3 del anime de “Demon Slayer”, disponible en Crunchyroll, que adapta la Aldea de los Herreros, mostró la resolución entre la batalla de Muichiro Tokito y Gyokko y confirmó la sensación que dejó este parte del manga: la quinta es la Luna Creciente más fácil de vencer en la historia de Koyoharu Gotouge.

Por supuesto que no se puede negar el mérito que tuvo el demonio para la localización de la villa donde se preparan las espadas nichirin, las armas imprescindibles de los cazademonios para vencer a los villanos. Sus “creaciones” dañaron el pueblo y a los herreros, pero no tuvo la complejidad del poder de Hantengu, la cuarta Luna Creciente.

La ubicación del lugar y la coincidencia de que ahí se encuentren el Pilar de la Niebla, el Pilar del Amor, Mitsuri Kanroji, Genya Shinazugawa, Tanjiro y Nezuko Kamado sirvieron como engranaje para preparar la última batalla entre los espadachines y los demonios de Muzan. Junto al arco del Entrenamiento Pilar, funcionó como preludio para el clímax de la historia.

Pero no deja de sorprender la rápida forma en la que Gyokko es derrotado por el joven hashira, en una batalla que no dejó ninguna de las miríficas contradicciones y matices de los villanos. No se cuestiona la superioridad de Tokito en esta batalla, tras recordar la muerte de su hermano gemelo mayor. Pero tampoco se puede negar que Gyokko desapareció sin pena ni gloria, a tal punto que ni siquiera se supo detalles de su pasado cuando era humano. Se esfumó en la niebla.

Muichiro Tokito a punto de vencer a Gyokko (Foto: Ufotable)

GYOKKO, LA LUNA CRECIENTE SIN TANTA COMPLEJIDAD

Lo que suele caracterizar a las Lunas Superiores de “Kimetsu no Yaiba” es la dificultad que tienen para ser derrotados con un corte en la cabeza. En el anime, ya hemos visto cómo hasta el poderoso Rengoku, el Pilar de la Flama, fue vencido por Akaza, la tercera Luna Creciente, quien tenía una gran velocidad de regeneración, o la ajustada victoria del Pilar del Sonido, Tengen Uzui, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu contra la sexta, conformada por Gyutaro y Daki. Ni qué decir de las siguientes peleas que se vieron en el manga.

Los hermanos demonios dieron la última gran pelea del anime de “Demon Slayer”, con un clímax impresionante en el final de la batalla, dejando al capítulo “¡No me rendiré!” como uno de los mejores de las tres temporadas, al menos hasta el episodio 9 de la tercera. La situación límite, la animación, la excelente dirección de la intriga, dejaron un episodio inolvidable.

Esto no se ha visto, ni por asomo, en el enfrentamiento entre Muichiro Tokito y Gyokko. Con uno que otro ataque de una animación destacada, la quinta Luna Superior fue vencida con rapidez y sin mayores inconvenientes: entregó el cuello sin hacer tanto daño al pilar, quien aguantó el veneno de sus criaturas. La personalidad manipulable del demonio lo coloca entre los más débiles en batalla.

Y sí, Tokito es poderoso y, en especial, cuando lleva las marcas del cazador. Tenía todas las cartas a su favor. Lo que deja a Gyokko como de los peores demonios es que su mecanismo de defensa sea solo la velocidad de sus jarrones y que por un par de ironías del hashira se entregue sin más hacia el ataque superior de su rival, la séptima forma de la Respiración de la niebla: Neblina. Gyutaro era confiado y desdeñaba a los humanos, pero dio más que una emoción con sus ataques. Quizás los que no leyeron el manga esperaban algún contraataque de Gyokko, pero no, la peor Luna Superior de Muzan dio una alicaída pelea.

Sin lugar a dudas, esta etapa de “Demon Slayer” se escribió para conocer las historias de los pilares de la Niebla y del Amor, para que se luzcan y sepamos más de ellos antes de la desoladora batalla en la Fortaleza Dimensional Infinita de Muzan. Es una etapa de transición para la guerra final. Y también para soltar la gran revelación que cambia las reglas del juego del anime, en el cierre de la temporada 3 (¡CUIDADO CON EL SPOILER!): Nezuko dominará el sol.