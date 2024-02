El anime de “Kimetsu no Yaiba” estrena en 2024 su temporada, el arco del Entrenamiento Pilar, uno de los más cortos del manga de Koyoharu Gotouge. Como se hizo en el anterior arco, el de la Aldea de los Herreros, se ha hecho, en formato de película, titulado “To The Hashira Training”, una recopilación del final de la tercera temporada y el primer episodio de la cuarta temporada. Después de la cinta, que se estrena este jueves 22 de febrero, ¿cuándo podrás ver los nuevos capítulos de “Demon Slayer” en Crunchyroll? Te contamos lo que se sabe del lanzamiento.

La floja temporada 3 del anime se salvó por la revelación de su final: Nezuko puede dominar el sol. La hermana de Tanjiro estaba a punto de morir por el amanecer en la pelea contra Hantengu, la Luna Superior 4.

La niña priorizó la derrota del demonio de Muzan que su propia vida, por eso envió a Tanjiro en dirección al demonio, que estaba a punto de asesinar a dos aldeanos. A pesar de que parecía que la muerte de Nezuko era inevitable, la joven no murió quemada por el sol como todos los demonios creados por Muzan.

De esta manera, empieza una nueva etapa para “Kimetsu no Yaiba”. El rey de los demonios, por supuesto, irá detrás de la hermana de Tanjiro, para conseguir lo último que lo doblega como antagonista: caminar bajo el sol como cualquier humano. Por eso, los Pilares entrenarán a Tanjiro, Inosuke y Zenitsu para la próxima batalla.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “KIMETSU NO YAIBA” - TEMPORADA 4 EN CRUNCHYROLL?

No hay fecha oficial del estreno de la temporada 4 del anime de “Kimetsu no Yaiba” en Crunchyroll. La plataforma de streaming todavía no anuncia el día en que se suba el primer episodio de la historia de Koyoharu Gotouge.

Sin embargo, se puede repetir el patrón del año pasado. Cuando el estreno de la película de la Aldea de los Herreros y la temporada 4 tuvieron una diferencia de un mes. Por ello, si la cinta “To The Hashira Training” se estrenó el 22 de febrero, se espera que el anime llegue al streaming el 22 de marzo, o en una fecha cercana de ese mes.

Por el momento, los seguidores de “Kimetsu no Yaiba” pueden ver un adelanto de la temporada 4 con la película disponible en cines. Dicha cinta vuelve a recopilar el final de la temporada 3 y el primer episodio de la nueva entrega.

Así, los fans de “Demon Slayer” verán por adelantado lo que se mostrará en la pantalla sobre el entrenamiento de los protagonistas con los hashira. También podrán escuchar los nuevos opening y ending de “Kimetsu no Yaiba”.

Parte de los personajes que aparecerán en la temporada 4 del anime de “Kimetsu no Yaiba” (Foto: Ufotable)

¿CÓMO VER EL ANIME DE “KIMETSU NO YAIBA”?

El anime de “Kimetsu no Yaiba” se encuentra disponible en Crunchyroll y Netflix. Las tres temporadas están disponibles en las plataformas de streaming y pueden ser vistas con una suscripción.