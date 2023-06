Si no te gustó tanto la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba”, no te desanimes, porque el final valdrá la pena: el capítulo 11 durará 70 minutos y traerá más de un dato revelador. La animación del Arco de la Aldea de los Herreros de “Demon Slayer” tuvo sus puntos altos al presentar a los Pilares de la Niebla y el Amor, Muichiro Tokito y Mitsuri Kanroji, respectivamente, así como a las Lunas Crecientes. Pero también tuvo su nivel bajo con Gyokko, la Quinta Luna Superior, de los peores demonios de la historia de Koyoharu Gotouge. En la relación queda Hantengu, pero tampoco será una pelea extraordinaria. Lo que llega después, sí quedará dentro de los grandes momentos de esta serie.

A partir de aquí, algunos spoilers son inevitables. Si no has leído el manga, ten cuidado. La historia de Tanjiro y Nezuko Kamado tomará otra dirección después de lo que se verá el domingo 16 de junio. Los hermanos vivirán un momento límite en el último enfrentamiento con la Luna Superior de Muzan Kibutsuji.

Después de que Tokito derrotara a Gyokko, tras recordar su pasado, el foco se colocó en la pelea de Hantengu contra Tanjiro, Genya y Nezuko, quienes estaban a poco de caer bajo el demonio de las emociones. Por suerte, apareció Mitsuri con su respiración del amor, en una animación celebrada, en especial la del episodio 10.

Al igual que su colega de la Niebla, la Pilar del Amor mostrará sus marcas del cazador en su pelea contra la Cuarta Luna Creciente. Así es cómo logra salvar a los demás espadachines, a quienes envió detrás del cuerpo original de Hantengu, un ser pequeño que llora y se lamenta de su suerte, a pesar de las atrocidades que ha cometido.

Zohakuten, uno de los cuerpos de la Cuarta Luna Superior, durante la temporada 3 de "Kimetsu no Yaiba" (Foto: Ufotable)

UN FINAL EMOCIONANTE PARA UNA TEMPORADA REGULAR

El capítulo 11 de la temporada 3 de “Kimetsu no Yaiba”, titulado “Los lazos que conectan, quién es él, cuando está amaneciendo”, tiene una duración de 70 minutos porque abarcará desde el capítulo 125 al 131 del manga. Esta es una estimación propia, porque no ha habido una información especial por parte de Ufotable o algún canal oficial de “Demon Slayer”.

Por lo que se ha visto, con una adaptación de dos episodios del manga por uno del anime, se espera que culmine el Arco de la Aldea del Herrero como sucedió en la versión impresa. ¿Y el Arco del Entrenamiento Pilar? Lo más probable es que lo estrenen en otro momento. Pero si lo agregan en la temporada 3, sería una decisión justa porque todos los eventos forman parte del preludio del Arco de la Fortaleza Dimensional Infinita.

Sin caer en tantos spoilers, el cierre de “Demon Slayer 3″ concluirá con lo evidente: el triunfo de los cazademonios contra Hantengu. El hecho de que caigan dos Lunas Crecientes y que no haya bajas será un gran triunfo para el Cuerpo de Exterminio de Demonios. Pero también significará una lucha contrarreloj por la llegada del amanecer.

El sol, por supuesto, no solo implicará una posible huida de la Cuarta Luna Creciente, sino que también para Nezuko porque se encuentran en un terreno al aire libre. Tanjiro quedará en medio de un dilema: acabar con el demonio o salvar a su hermana de los rayos del sol que empezarán a quemarla apenas toquen su piel.

Esta tensión, como la que se vivió en el final del Arco del Distrito del Entretenimiento, será uno de los clímax más notables de “Kimetsu no Yaiba”. Será conmovedor, intrigante, con más de una emoción asegurada, a pesar de la trama regular del Arco de la Aldea del Herrero. Si quieres saber lo que pasa finalmente, con el riesgo del spoiler, puedes hacer click en este enlace.

En líneas generales, la temporada 3 se justifica por la gran revelación de esa escena y la preparación de la guerra de Muzan contra los espadachines. El terreno se preparará para las peleas más increíbles de “Demon Slayer”. Antes de esto, tanto los Pilares como Tanjiro, Inosuke y Zenitsu deberán prepararse para la gran batalla.