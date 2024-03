“Spaceman” es la película de ciencia ficción protagonizada por Adam Sandler que aterrizó en Netflix el 1 de marzo de 2024. Nos muestra la misión en solitario de un astronauta que va al espacio por varios meses; mientras cumple su labor, de un momento a otro aparece en su nave una extraña criatura que llega para hacerle compañía y provocar que se cuestione sobre las decisiones que ha tomado cuando estaba en la Tierra. Interesante, ¿no es así? Debido a que la trama captura desde un principio a la audiencia, te contamos quiénes más conforman el elenco.

Es preciso mencionar que este filme se basa en la novela “Spaceman of Bohemia” (2017), de Jaroslav Kalfař. Antes de que llegue a la plataforma de streaming, la cinta se estrenó en el 74° Festival Internacional de Cine de Berlín, el 21 de febrero de 2024.

¿QUIÉN ES QUIÉN ES “SPACEMAN”?

A continuación, la lista de actores con sus respectivos personajes que aparecen en la película “Spiceman”:

ADAM SANDLER COMO JAKUB PROCHÁZKA

“Spaceman” es la película protagonizada por Adam Sandler, un astronauta que cumple una misión espacial (Foto: Netflix)

Adam Sandler da vida al protagonista Jakub Prochazka, quien acepta la misión en solitario de explorar por varios meses una nube de polvo y partículas llamada Chopra, la cual se encuentra en el espacio, entre la Tierra y Venus.

Sandler es un reconocido actor, escritor y productor estadounidense que nació en Nueva York, el 9 de septiembre de 1966. Entre las producciones que formó parte están: “Happy Gilmore” (1992), “The Waterboy” (1993), “The Wedding Singer” (1998), “Mr. Deeds” (2002), “No estás tan invitado a mi Bat Mitzvah” (2023), así como haber prestado su voz para las películas animadas de la franquicia “Hotel Transylvania” y “Leo”, entre otras más.

PAUL DANO COMO LA VOZ DE HANUŠ

Paul Dano le da su voz a Hanus en "Spaceman" (Foto: AFP / Netflix)

Paul Dano como la voz de Hanuš, la antigua criatura arácnida que es encontrada por Jakub dentro de su nave espacial. Se convierte en amigo del astronauta y su consejero.

El actor que le presta su voz a esta araña gigante en “Spaceman” es Paul Dano, quien también es guionista y director estadounidense. Nació en Nueva York, 19 de junio de 1984. Trabajó entre otras producciones en: “There Will Be Blood” (2007), “Prisioneros” (2013), “Okja” (2017), “Batman” (2022), “Sr. y Sra. Smith” (2024), etc.

CAREY MULLIGAN COMO LENKA PROCHÁZKA

Carey Mulligan en una escena como Lenka Procház en "Spaceman" (Foto: Netflix)

Carey Mulligan es Lenka Procházka, la esposa embarazada de Jakub Prochazka, quien se queda completamente sola tras la decisión del astronauta de ir al espacio. Siente que su matrimonio cada vez más se rompe.

Mulligan es una talentosa actriz británica que ha sido nominada, entre otros, a los Premios Óscar, SAG, Globo de Oro y BAFTA. Nació en Londres, el 28 de mayo de 1985. Algunos de los proyectos en los que actuó son: “An Education” (2009), “Drive” (2011), “Inside Llewyn Davis” (2013), “Wildlife” (2018), “Maestro” (2023), “Saltburn” (2023) y otros más.

ISABELLA ROSSELLINI COMO LA COMISIONADA TUMA

Isabella Rossellini como la comisionada Tuma en "Spaceman" (Foto: Netflix)

Isabella Rossellini es la comisionada Tuma, quien forma parte de la misión que envió a Jakub al espacio. Ella trata de mediar entre el astronauta y su esposa, mientras él se encuentra cumpliendo su misión.

Rossellini es una actriz, modelo y filántropa italiana, que nació en Roma, el 18 de junio de 1952. Entre las producciones que participó están “Blue Velvet” (1986), “Death Becomes Her” (1992) y “Julia” (2022 – 2023).

OTROS ACTORES DE “SPACEMAN”

Kunal Nayyar es Peter en “Spaceman”. El actor nació en Londres, Inglaterra, el 30 de abril de 1981. Es conocido por sus papeles en “The Big Bang Theory” (2007-2019), “Sanjay y Craig” (2013-2016), “Trolls” (2016) y “Trolls World Tour” (2020).

El actor nació en Londres, Inglaterra, el 30 de abril de 1981. Es conocido por sus papeles en “The Big Bang Theory” (2007-2019), “Sanjay y Craig” (2013-2016), “Trolls” (2016) y “Trolls World Tour” (2020). Lena Olin es Zdena. La actriz sueca nació en Estocolmo, el 22 de marzo de 1955. Fue nominada a un Premio Óscar, un Globo de Oro, un Premio BAFTA y un Premio Primetime Emmy. Entre las producciones que formó parte están: “La insoportable levedad del ser” (1989), “Enemies, a Love Story” (1990), “Chocolat” (2001), “Alias” (2002-2006).

La actriz sueca nació en Estocolmo, el 22 de marzo de 1955. Fue nominada a un Premio Óscar, un Globo de Oro, un Premio BAFTA y un Premio Primetime Emmy. Entre las producciones que formó parte están: “La insoportable levedad del ser” (1989), “Enemies, a Love Story” (1990), “Chocolat” (2001), “Alias” (2002-2006). Sunny Sandler como Anna. La hija de Adam Sandler también forma parte de “Spaceman”. La adolescente de 16 años protagonizó “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” (2023).

La hija de Adam Sandler también forma parte de “Spaceman”. La adolescente de 16 años protagonizó “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah” (2023). Marian Roden como Ladislav Prochazka. El actor checo nació el 31 de mayo de 1964. Actuó en “Wild Flowers” (2000) y “Touchless” (2013).