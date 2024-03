A pesar de que comenzó con el pie derecho desde el pasado 4 de enero de 2024, Netflix canceló la serie “The Brothers Sun” para una segunda temporada, hecho que no sólo generó sorpresa en la audiencia, también en los actores que formaron parte de esta comedia dramática criminal. Pero si iba tan bien en sintonía, ¿por qué el gigante de streaming decidió bajarle el dedo para continuar entreteniendo? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que la primera entrega tiene ocho capítulos y tuvo en su elenco principal a Michelle Yeoh, la ganadora del Óscar en la categoría Mejor actriz por “Everything Everywhere All at Once”, así como Justin Chien y Sam Song Li.

En “Los hermanos Sun”, Michelle Yeoh da vida a Eileen Sun, la esposa del líder de los Dragones de Jade (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ NETFLIX CANCELÓ “THE BROTHERS SUN”?

La noticia de la cancelación de la segunda temporada de “The Brothers Sun” se conoció este viernes 1 de marzo, ocho semanas después de que la serie aterrizó en la plataforma de streaming. Aunque Netflix informó su decisión, no dio mayores razones.

Si tomamos en cuenta las críticas que ha recibido, en su mayoría buenas, la cancelación sorprendió a muchos, ya que la consideraban “emocionante y brillante” como Variety, por lo que esperaban con ansias una segunda parte para ver el desarrollo de nuevas tramas.

Con esta anulación, “The Brothers Sun” se une “Obliterated” fue cancelada en enero. Lo mismo pasó con “Shadow and Bone”, que corrieron la misma suerte en noviembre con las series animadas “Agent Elvis”, “Farzar” y “Captain Fall”.

Eileen junto a sus hijos Charles y Bruce Sun son los protagonistas de la serie (Foto: Netflix)

UNO DE LOS PROTAGONISTAS TRISTE POR LA CANCELACIÓN

El actor Justin Chien, quien da vida al hijo asesino de “The Brothers Sun”, lamentó la noticia de la cancelación de la serie tras una sola temporada, pero agradeció a Netflix y al público por la acogida.

“Gracias por viajar con nosotros en este trabajo de amor. Llevará un tiempo digerir esta noticia, pero quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón por vuestro amor y apoyo al show. Gracias por cada publicación, tweet, edición, interacción, etc. Me llena de tanta alegría saber que la serie resonó con tanta gente. Tu amor hizo que todo nuestro trabajo colectivo, sacrificios y dolor de corazón valiera la pena”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, dedicó palabras a todo el equipo de escritores y a los que hicieron posible esta comedia dramática criminal. “Mama Sun, Sam, mis compañeros de reparto (…). Gracias a Netflix por darle a nuestra historia una plataforma y darme la oportunidad de hacer un papel de ensueño (…). Le di todo lo que tenía a este show y no puedo esperar a hacer lo mismo en el próximo proyecto, sea lo que sea, cuando sea, prometo darlo todo”, concluyó.