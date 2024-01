Creada por Brad Falchuk y Byron Wu, “The Brothers Sun” (“Los hermanos Sun” en español) es una comedia negra y de acción de Netflix que se estrena el 4 de enero de 2024 y sigue a un miembro de una tríada de Taipéi que tras un misterioso ataque contra su familia, viaja a Los Ángeles para proteger a su obstinada madre y a su ingenuo hermano.

La serie explora “lo que significa ser un hijo, lo que significa ser un hermano y también lo que significa intentar mantener unida a una familia”, explicó el showrunner Falchuk, quien también se desempeña como escritor de la serie, a Tudum. “Hacemos una versión extrema porque son una familia criminal y hay gente disparándoles e intentando matarlos, pero los conflictos que tienen, los problemas que tienen internamente, los problemas emocionales son muy, muy universal”.

“The Brothers Sun” cuenta con elenco principal conformado por Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li, Highdee Kuan, Joon Lee, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hu, Johnny Kou (Shih-Hsun Kou), Rodney To, Alice Hewkin y Maite Garcia. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE BROTHERS SUN”

1. Michelle Yeoh como Eileen “Mama” Sun

Michelle Yeoh, reconocida por proyectos como “Everything Everywhere All at Once”, “The Witcher: Blood Origin”, “Crouching Tiger”, “Hidden Dragon and its sequel Sword of Destiny”, “Crazy Rich Asians”, “The School for Good and Evil”, “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “American Born Chinese”, “Star Trek: Discovery” y “Tomorrow Never Dies”, asume el rol de Eileen Sun, una mujer astuta, estratégica y tenaz.

De acuerdo con la descripción de Netflix, “no es una persona con la que se pueda jugar. Obligada a huir de Taipei, se mudó a Los Ángeles con su hijo menor, Bruce, para comenzar una nueva vida y cortar todo contacto con su pasado”.

2. Justin Chien como Charles Sun

Justin Chien, que anteriormente participó en “Two Sides: Unfaithful” y “Sun Moon”, es el encargado de interpretar a Charles Sun, el hijo mayor de Eileen que se convirtió en un colaborador obediente de su padre. “Famoso entre las tríadas de Taipei por ser un protector despiadado de los intereses de su familia”.

No obstante, al llegar a Los Angeles, encuentra una nueva libertad para perseguir sus propios intereses.

3. Sam Song Li como Bruce Sun

Sam Song, que apareció en “Take the Night”, “Never Have I Ever”, “Better Call Saul” y “Home Economics”, da vida a Bruce, el hijo menor de Eileen que, no recuerda su vida en Taipei. “La llegada de su famoso hermano mayor trastorna toda la vida de Bruce y se ve arrojado a un mundo para el que no está en absoluto preparado”.

4. Highdee Kuan como Alexis Song

Highdee Kuan, que fue parte de “Fear the Night”, “Quantum Leap”, “Proximity”, “You” y “This Is Us”, asume el papel de Alexis Song en “The Brothers Sun”. Se trata de alguien inteligente y ambicioso que “creció con una sólida ética de trabajo y sentido de la justicia, lo que la llevó a convertirse en asistente del fiscal de distrito en Los Angeles”.

5. Joon Lee como TK Lee

Joon Lee Joon Lee, que apareció en varios cortometrajes, pero “Los hermanos Sun” marca su primer papel televisivo, interpreta a TK Lee, el mejor amigo de Bruce que “carece de todas las habilidades necesarias” para trabajar con la familia Sun.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “The Brothers Sun”:

Jon Xue Zhang como Blood Boots

Jenny Yang como Xing

Alice Hewkin como June Song

Madison Hu como Grace Song

Johnny Kou como Big Sun

Rodney To como Mark

Maite Garcia como Edner