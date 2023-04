Desde su aparición en 1983 para las máquinas de Arcade, “Mario Bros.” se ha convertido en uno de los personajes más populares en la historia de los videojuegos y la cultura popular, siendo referenciado en el cine, series de televisión y otros medios, además de ser la base para “Super Mario Bros. La película”.

La cinta, protagonizada por Chris Pratt y Anya Taylor-Joy, no es la primera que se hace del famoso personaje de Nintendo, pues ya antes ha llegado a la gran pantalla, siendo el live-action de 1993 uno de los más criticados por los seguidores del fontanero, por lo que luego de 30 años se volverá a apostar por la franquicia, esta vez de la mano de Illumination Entertainment, productora responsable de éxitos como “Mi villano favorito”, “Sing”, “Minions”, entre otros.

Cabe destacar que si bien Mario y su hermano Luigi no volvieron a ser parte de una cinta, sí lo hicieron Bowser y Súper Champiñón en “Ralph, el Demoledor”, la cinta de Disney sobre el villano de videojuegos en la que también se hace una mención al fontanero.

Si bien ni Mario ni Luigi han tenido aparición en el cine desde la cinta de 1993, Bowser y el Súper Champiñón tuvieron una aparición en "Ralph, el demoledor" (Foto: Disney)

“SUPER MARIO BROS. LA PELÍCULA” EN STREAMING

La cinta es una de las que mayor expectativa ha generado, pues se trata de una adaptación de la exitosa franquicia de Nintendo y reunirá a los personajes clásicos como Mario, Luigi, Peach y Toad, quienes se unen para detener los planes de Bowser para dominar el mundo.

Al ser una producción de Illumination, la rama de animación de Universal, la cinta del fontanero seguirá el camino de varias producciones en los últimos tiempos, dando su salto al streaming a través de Peacock.

El mismo destino han tenido cintas como “Minions: el origen de Gru” y “El gato con botas: el último deseo”, que fueron lanzadas en la plataforma entre 79 y 84 días después de sus estrenos en el cine.

Si la figura se repite, que es lo más probable, “Super Mario Bros. La Película” se estrenará el próximo viernes 30 de junio, esto debido a que los estreno en Peacock suele ser durante el inicio del fin de semana.

Es importante mencionar que Peacock es un servicio de streaming disponible para Estados Unidos, por lo que en caso como el de Latinoamérica o España se deberá recurrir a plataformas como Paramount+ o SkyShowtime, las cuales suelen replicar la mayor parte de su contenido.

"Super Mario Bros.: La película" es uno de los grandes estrenos del 2023 (Foto: Illumination / Nintendo)

EL ACUERDO DE PEACOCK Y UNIVERSAL

En los últimos meses, las plataformas de streaming asociadas a los principales estudios han tardado en estrenar el material que se lanza en el cine, tal es el caso de “Top Gun: Maverick”, que llegó a Paramount Plus siete meses después de su lanzamiento, o “Avatar: The Way of Water”, que a cinco meses de su llegada a la gran pantalla aún no se ha incluido en el catálogo de Disney Plus.

¿El motivo? Mientras más tiempo permanezcan en cartelera, las cintas recaudarán más taquilla, esto aumenta si la recepción y crítica es positiva, por lo que extender su oferta en los cines representará más ingresos.

Sin embargo, esta figura no se puede repetir en el caso de Peacock, pues de acuerdo con un artículo de “The Hollywood Reporter”, las cintas de Universal (y, por lo tanto, también de Illumination) deben llegar al servicio a más tardar en cuatro meses de su estreno en cines.

Siguiendo esta cláusula, y teniendo en cuenta que el estreno de la cinta es el 5 de abril, “Super Mario Bros. La película” llegará a Peacock a más tardar el 5 de agosto.