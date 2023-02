“El gato con botas: El último deseo” (”Puss in Boots: The Last Wish”) es una película que demuestra que una secuela sí puede ser mejor que su antecesora. Como sabemos, en el 2011 se estrenó la primera cinta en solitario del famoso personaje de Antonio Banderas, aquel que se hizo tan popular desde “Shrek 2”. Sin embargo, ese largometraje no fue tan aclamado como este.

Probablemente, la magia del film radica en su estilo de animación y los temas tan maduros que toca: bajo su apariencia de producción infantil, se esconde un relato sobre el temor a la muerte, la diversidad de las familias, asuntos de salud mental y otros importantes tópicos.

Así, a lo largo de este proyecto de DreamWorks Animation, el Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura. Por eso, emprende un viaje épico para encontrar el mítico Último Deseo y restaurar sus nueve vidas.

ATENCIÓN SPOILERS. ¿Tuviste alguna duda con el desenlace de la cinta? A continuación, descubre cuál es el final explicado (ending explained) de la película “Puss in Boots: The Last Wish”.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”?

Hacia el final de la película, Gato llega a la “Estrella de los deseos” luego de descubrir que el Lobo es, en realidad, la Muerte. Lo cierto es que este último quiere quitarle su última vida después de saber que desperdició las otras.

Completamente asustado, nuestro protagonista huyó del enfrentamiento y, ya en la estrella, se encuentra con Kitty. Ella le reclama por haberla dejado atrás y revela que se siente traicionada por su egoísmo.

El equipo Ricitos y Jack también aparecen en la estrella. Por lo tanto, se produce una épica batalla por la posibilidad de pedir el deseo. De esta manera, en medio del conflicto, Kitty consigue arrojar a Jack a su bolsa mágica sin fondo.

Ricitos, por su parte, comprende que su amor por su familia adoptiva es más grande que su anhelo por un hogar “de carne y hueso”. En ese sentido, abandona la opción de pedir el deseo y salva a Bebé Oso cuando estaba a punto de morir.

Entonces, todo parecía listo para que Gato cumpla su misión, pero él tiene una conversación clave con Perrito. Este le dice: “Yo solo he tenido una vida, pero compartirla contigo y con Kitty la ha hecho muy especial. Tal vez, una vida sea suficiente”. Claramente, el personaje de Antonio Banderas comprende la lección.

Cuando la Muerte vuelve a aparecer, Gato ya no le tiene miedo y declara que, aunque sabe que está en desventaja, nunca dejará de luchar por la última vida que le queda. Esto hace que el lobo lo perdone, pues ya no ve a aquella “leyenda” que se creía inmortal.

Finalmente, la aterradora figura se despide recordándole a Gato que volverán a encontrarse. Respetuosamente, él afirma que esperará ese momento.

Gato en la batalla clave de la película (Foto: DreamWorks Animation)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”?

Cuando todo parecía solucionado, Jack come la galleta mágica de crecimiento (como la de “Alicia en el país de las maravillas”) y consigue salir de la bolsa. Así, roba el mapa e intenta pedir su deseo.

Por fortuna, Perrito lo distrae, mientras Gato, Kitty y Ricitos logran quedarse con el elemento mágico y lo rompen. Esto hace que la estrella se destruya y, como consecuencia, el derrumbe mata a Jack.

Tras esto, vemos que Ricitos acepta a los Tres Osos como su familia y declara: “Me saqué la lotería de la orfandad”. El pequeño grillo parlante ahora también forma parte de su hogar, como la conciencia de Bebé Oso.

Además, Gato se reconcilia con Kitty y le promete compartir su última vida juntos. Perrito se une a ellos y se autodenominan como el “Equipo de la Amistad”.

En la última escena, vemos que el grupo roba una embarcación del gobernador de Del Mar para reunirse con “algunos viejos amigos”. Estos no serían otros que Shrek, Fiona, Burro y compañía, ya que se ve que están llegando al reino de Muy Muy Lejano (“Far Far Away”).

De esta manera, la quinta película de la saga “Shrek” de DreamWorks parece estar en camino.