El 2022 es, probablemente, el año más importante en la carrera de Karol G, pues no solo ha conseguido grandes éxitos gracias a populares temas como “Provenza” o “Gatúbela”, sino que ha completado varias multitudinarias presentaciones en dos giras internacionales, por las que se cambió el color de cabello de azul a rojo.

Y es que en menos de un año, la celeb de Colombia pasó de la gira “Bichota Tour Reloaled” por Latinoamérica a la “$trip Love Tour”, con la que recorre varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde ha vivido curiosos momentos, como descubrir a un fan que se quedó dormido, otro seguidor que le propuso matrimonio en vivo, o cuando casi pierde una prenda mientras realizaba uno de sus bailes.

A todo esto se le suma que Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, fue seleccionada para ser parte de la nueva película de DreamWorks basada en “El gato con botas”.

La cantante colombiana es una de las más populares en la actualidad (Foto: Karol G / Instagram)

KAROL G EN “EL GATO CON BOTAS: EL ÚLTIMO DESEO”

A través de las redes sociales oficiales de “El gato con botas” (“Puss in Boots: The last wish”, en su idioma original) se compartió un pequeño fragmento de la canción que acompañará al personaje, el cual, como era de esperarse, tiene un estilo urbano propio de la antioqueña.

“Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura, ula ula ula”, se oye en el clip de tan solo 21 segundos, que además cuenta con el personaje bailando al ritmo de la música, hasta que desaparece al final del video.

El video no tardó en causar sensación en TikTok, donde los usuarios se mostraron emocionados con el estreno de la segunda cinta de “El gato con Botas”. “Es lo más genial que vi, y con la música está animada con una vibra contagiosa de alegría”, “¿Cuándo van a sacar la completa? La necesito” o “¿Cómo la encuentro en Spotify? Es impresionante”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

“EL GATO CON BOTAS” DE DREAMWORKS

La cinta que sigue al adorable, pero peligroso gato, el cual apareció durante la segunda cinta de “Shrek” como un mercenario al servicio del rey de “Muy, muy lejano” y que debía acabar con el ogro, aunque termina convirtiéndose en su amigo.

“Puss in Boots: The last wish” llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 21 de diciembre y cuenta nuevamente con la voz de Antonio Banderas como El gato, además de Salma Hayek, Florence Pugh, Ray Winstone y Wagner Moura.

En la cinta, el personaje descubre que ha utilizado ocho de sus nueve vidas, por lo que debe encontrar el místico Último Deseo si no quiere que la que tiene actualmente sea la última.