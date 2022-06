Karol G es una de las cantantes más influyentes en el género urbano, así como una de las artistas colombianas con mayor éxito en la historia, por lo que muchas de sus presentaciones obtienen una gran acogida, agotando los boletos en minutos.

La expareja de Anuel AA es, además, muy popular en redes sociales, donde solo en Instagram supera los 53 millones de seguidores y sus temas son tendencia en YouTube.

Prueba de esto es la gira “Bichota Tour Reloaled” que la cantante realiza por varios países de Latinoamérica, como Perú, Argentina, entre otros, y que recientemente se presentó en Guadalajara, México, donde ocurrió un polémico incidente.

Karol G no se ha pronunciado del incidente en sus redes sociales. (Foto: Veltrac Music)

PELEA EN EL CONCIERTO DE KAROL G EN GUADALAJARA

A través de redes sociales se hicieron virales los videos que muestran una pelea durante el concierto de Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco, la cual tuvo que ser detenida por la seguridad del evento.

Mientras la colombiana se presentaba en el escenario, un grupo de mujeres arremetió unas contra las otras con golpes, empujones y jalones, incidente que no fue advertido por la artista de 31 años, quien seguía interactuando con su público.

Hasta el momento no se conocen las causas que originaron la pelea en el concierto, mientras que la intérprete de “Tusa”, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el incidente, el cual no es el primero, pues también se registraron en Perú y Ecuador, además de ser agredida con cerveza en Medellín.

KAROL G REGALA ENTRADAS PARA CONCIERTO

Horas antes de su concierto, la cantante se acercó a una gran cantidad de seguidores que la veían desde el otro lado de una reja y los saludó de manera muy afectuosa y conversó con algunos.

Además, sorprendió a varios de estos fanáticos y les regaló boletos para que asistieran a su concierto, lo cual fue registrado por las cámaras y fue muy bien recibido por usuarios en redes sociales.