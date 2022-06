La gira mundial de Karol G en este 2022 está siendo un éxito rotundo en cada país al que llega, causando largas filas, boletos totalmente vendidos y la algarabía de sus fanáticos, quienes hacen lo que sea para estar lo más cerca posible de su artista favorita con la finalidad de gozar de su enorme esfuerzo para entretener al público.

Pese a que la artista nacida en Colombia lo da todo sobre el escenario, deja la garganta y la piel en cada canción, parece que no siempre es suficiente para un exigente grupo de espectadores que prefieren estar más pegados de sus teléfonos celulares que del propio concierto en el que gastaron dinero para estar allí.

Es por ello que, mostrando cierta incomodidad, la exnovia de Anuel AA detuvo por unos minutos uno de sus más recientes conciertos para increpar y poner en su sitio a esas personas que no disfrutaban como deberían del espectáculo montado en vivo.

Karol G está teniendo un notable éxito con su gira llamada "Bichota Tour" (Foto: GEC)

LA REACCIÓN DE KAROL G AL VER QUE UNAS PERSONAS NO BAILABAN EN SU CONCIERTO

Como parte de su gira “Bichota Tour”, la cantante estaba realizando uno de sus mejores espectáculos, pero decidió pausar absolutamente toda la presentación al darse cuenta de un detalle que no le gustó.

Muy cerca al escenario, en un palco exclusivo, había un grupo de personas que no estaban disfrutando del show como la mayoría de asistentes, así que decidió increparlos con la finalidad de obtener una mejor respuesta por parte de ellos.

Y es que, según lo que expresó Karol G, estos fanáticos estaban sentados, sin bailar, y conversando por sus teléfonos celulares, como si ello hubiera sido más importante en esos momentos.

“¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono?, amor no. Eso, probablemente en cualquier otro concierto mami, pero en el Bichota de Karol G, ¿sentada en un palco?”, fueron algunas de las palabras de la colombiana

KAROL G RETÓ A FAN QUE ESTABA SENTADA EN SU CONCIERTO

Para bajar la tensión y evitar que haya malos entendidos entre los fanáticos, la artista de 31 años de edad aseguró que iba a sacar a bailar al escenario a la chica que estaba con su celular en vez de gozar de su canciones.

“No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar, porque entonces ya no nos entendemos. ¿Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado?, no va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, bichota”, añadió.

Ante esas palabras, el público presente estalló en emoción para luego continuar disfrutando de la presentación. Sin embargo, en redes sociales el hecho no pasó desapercibido.

Algunas personas creyeron que ella tuvo una muy buena reacción y que quiso jugar un poco con los presentes en el show, mientras que otros consideraron que fue una falta de respeto y una actitud soberbia.