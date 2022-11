Karol G se hizo un ligero cambio de look. La cantante colombiana mostró, a través de sus redes sociales, que se cortó el flequillo y lo luce muy bien con su cabello de color rojo, que se ha convertido en su marca personal. Y es que la intérprete de “Bichota” ha demostrado que le gusta innovar con su imagen y que se arriesga a probar nuevas cosas.

La artista paisa lució su nuevo corte luego de presentarse en los Latin Grammy 2022, donde cantó sus temas como “Provenza” y “Gatúbela”. En dicho evento musical, Karol G deslumbró a todos con un atuendo de color nude que dejaban sus muslos al descubierto.

En los últimos años, la intérprete de “Tusa” se ha hecho varios cambios a su color de cabello: primero se lo pintó de azul turquesa, color asociado por miles de personas a ella y luego se lo cambió a rojo, marcando nuevamente tendencia en cuanto a su imagen.

Karol G es la intérprete de populares canciones como “Provenza” y “Bichota” (Foto: Karol G / Instagram)

EL NUEVO CAMBIO DE LOOK QUE SE HIZO KAROL G

A través de su cuenta de Instagram, Karol G mostró que se cortó el flequillo. La artista colombiana sigue manteniendo el color rojo de su cabello, pero esta vez le añadió un ligero cambio que le queda muy bien.

De hecho, los usuarios en Instagram halagaron el ligero cambio de imagen de la “Bichota”: “Da igual la manera como se corte el pelo Karol, porque le queda de maravilla”, escribió una fanática de la cantante.

Según un video publicado en Instagram, y compartido por la cuenta KarolG.News, la intérprete de “Gatúbela” se mostró feliz con su nuevo flequillo. En el clip aparece resalta el color rojo intenso de su cabello mientras ella mira fijamente a la cámara haciendo un gesto sensual.

Karol G en la gala de los Latin Grammy 2022 (Foto: Karol G / Instagram)

UN GRAN AÑO PARA KAROL G

Este 2022 fue un gran año para Karol G a nivel profesional. Hace algunas semanas terminó su gira de conciertos por Estados Unidos y dedicó un mensaje a sus fanáticos, a su equipo y a Dios.

“Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho… 33 shows entre Estados Unidos y Canadá, 33 shows SOLD OUTS y más de medio millón de personas que gozamos juntas cómo nunca, familias enteras, niños, adultos, viejitos. TODOS bailando y disfrutando la vida en el mismo lugar…”, se lee al inicio de su mansaje, según El Diario.

“Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar”, dijo Karol G en su mensaje que estuvo acompañado de imágenes del tour.