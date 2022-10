Solo en 2022, Karol G ha realizado dos giras internacionales, “Bichota Tour Reloaled” por Latinoamérica y “$trip Love Tour”, con la cual recorre Estados Unidos y Canadá, consiguiendo varios sold outs en sus presentaciones y viviendo curiosos momentos que no tardaron en volverse viral en redes sociales.

Una de las características de las presentaciones de la celeb de Colombia es, precisamente, la sensualidad que derrocha la expareja de Anuel AA en el escenario, lo cual ha hecho que hasta un fanático le pida matrimonio en vivo y pierda una prenda durante un concierto.

Sin embargo, la espectacular figura que luce “La Bichota” no es sencilla de conseguir, pues a la par de sus conciertos, ha estrenado varios temas, como “Gatúbela”, al lado de Maldy, exintegrante del duo de reggaetón “Plan B”, por lo que en medio de su complicada agenda, debe buscar la forma de mantenerse en forma.

Karol G es una figura muy popular en la música y redes sociales, sumando más de 57 millones de seguidores (Foto: Karol G / Instagram)

LA DIETA DE KAROL G

En más de una ocasión, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la artista, ha causado sensación con sus sensuales fotos en redes sociales, donde acumula más de 57 millones de seguidores.

Sin embargo, no siempre fue así, pues hace algunos años la cantante fue el blanco de críticas por su estado físico, debido a que durante la pandemia llegó a tener desórdenes alimenticios y aumentó 14 kilos. Si bien el caso de la colombiana fue uno de más entre las millones de personas que sufrieron las consecuencias del paso de la COVID-19, esta intentó darle un cambio radical a la situación.

“Llegué a pesar 76 kilos, pero ya estoy en 62″, en conversación con Molusco TV, revelando que padece de un desorden hormonal que eleva su peso con facilidad, por lo que ha decidido ser más estricta con su alimentación.

“Tengo saturación de insulina con cualquier cosa que como. Engordo respirando literalmente”, añadió la cantante.

Debido a esto, la cantante mantiene una estricta dieta que consiste en el consumo de ensaladas por encima de la comida procesada, evitando las bebidas gaseosas y optando por el consumo de dos litros de agua al día.

A esto se le suma que, por lo menos tres veces por semana, la cantante realiza una rutina de cardio y crossfit, con el objetivo de fortalecer músculos y mejorar sus movimientos durante sus presentaciones.

En más de una ocasión, Karol G ha presumido sus sensuales fotos en Instagram, donde muestra su trabajado físico (Foto: Karol G / Instagram)

Pese a esto, “La bichota” ha expresado en varias ocasiones que su apariencia física no la define. Por el contrario, se ha mostrado en contra de los estereotipos y patrones de belleza.

“A la gente no le debería importar lo que peso, porque yo soy cantante, no soy modelo. La gente debería adorar mi música y no mi cuerpo”, dejó en claro.