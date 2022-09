Ser la cantante latina más influyente en el año no es algo sencillo para Karol G, quien solo en 2022 ha logrado récords de reproducción en sus canciones y varios sold outs en su gira “Bichota Tour Reloaled” por Latinoamérica.

Este éxito ha hecho que la celeb de Colombia realice su segunda gira del año, llamada “$trip Love Tour”, con la que recorre varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, donde incluso le han llegado a pedir matrimonio en una presentación en vivo.

Para su nueva gira, en la que derrocha más sensualidad y carisma, la cantante se ha sometido a una transformación, pues a su cambio de cabello, que pasó de azul a rojo, se le suman algunos retoques en su físico que se realizó en un quirófano.

La cantante colombiana ha presumido su espectacular figura en redes sociales (Foto: Karol G / Facebook)

LAS CIRUGÍAS DE KAROL G

En más de una ocasión, la expareja de Anuel AA ha admitido que algunos de sus atributos no son naturales o se sometió a algunos cambios para que sean más atractivos para sus seguidores.

En una entrevista, la intérprete de “Tusa” confesaría que se ha sometido a “tres operaciones de salud y una estética”.

De hecho, la operación a la que hace referencia se le realizó a los 18 años para aumentarse los senos, algo que en su país es común y accesible, pero admitió que no se los volvería a realizar.

“Desde pequeñitas todo el mundo lo debía tener. Yo, durante mucho tiempo, no lo quise, pero llegó un punto en el que dije ‘lo debo tener, soy la única que no las tiene’ y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años”, comentó en conversación con la revista Vogue.

Ya con más edad y madurez, la artista ha reconocido que no lo haría, pues se trata de una imposición de la sociedad más que una decisión propia.

Adicionalmente, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, mantiene una espectacular figura, la cual ha presumido en varias ocasiones en sus redes sociales, y que son fruto de un intenso entrenamiento.

Durante la entrevista, la antioqueña confesó que durante la pandemia llegó a pesar 76 kilos, por encima de su promedio de talla y edad, por lo que hizo un pacto consigo misma para iniciar una rutina de ejercicios y alimentación, entrenando hasta dos veces por día.