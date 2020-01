La actriz mexicana Aracely Arámbula está inmersa en la promoción de ‘La Doña 2’, telenovela que se emite por Telemundo, pero también enfocada en seguir dándole lo mejor a sus hijos Daniel y Miguel. En una entrevista difundida en YouTube, abordó el tema de su expareja Luis Miguel y la nula relación que mantiene con sus pequeños.

En conversación para el programa ‘Al Rojo Vivo’ de María Celeste Arrarás en el marco del festival de cine de República Dominicana Cana Dorada, se animó a darle una valiosa recomendación al ‘Sol de México’, pensando en el bienestar de los niños.

“El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, aseguró sin revelar cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que se vieron.

De esta manera, Aracely Arámbula le envió el mensaje de que todavía está a tiempo de cambiar ciertas actitudes, como no visitarlos o estar a su lado en fechas tan importantes como su cumpleaños, hecho que fue noticia el pasado 1 de enero cuando Miguel (hijo mayor de la pareja) cumplió 13 años y no recibió ningún mensaje por parte de su padre.

“Lo principal es lo que uno como padre quiere dar”, dijo con un tono de tristeza para luego agregar que “no necesito estar pidiendo una pensión (US$60,000 mensuales para la manutención), mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo”, dejando en claro que lo único que ella espera es que los niños tengan la presencia de Luis Miguel en sus vidas.

En una entrevista anterior, Aracely Arámbula fue clara en asegurar que sus hijos no extrañan al cantante mexicano.

“Tienen mucho ‘padre’ con mi papá, con mi hermano, con mis sobrinos. Mis hijos están felices y están en una familia muy unida y una familia divina, que la verdad tienen de más de regalos y de amor, sobre todo lo principal es el cariño y el amor que la verdad no extrañamos nada”, dijo a inicios de mes cuando estaba en el Aeropuerto de la Ciudad de México antes de viajar a Estados Unidos.

¿Participará en la temporada 2 de ‘Luis Miguel, la serie’?

El estreno de la segunda temporada “Luis Miguel, la serie” ya es toda una realidad y, aunque se sabe que Diego Boneta seguirá interpretando al cantante mexicano, aún no se tienen todos los detalles de los demás personajes que formaron parte de la vida de ‘El Sol de México’ y que podrían también estar en la producción, una de ellas es Aracely Arámbula, su expareja sentimental y madre de dos de sus hijos.

Al conocerse el anuncio por parte de Netflix, los medios mexicanos le preguntaron a la actriz si estaría en el proyecto y ella no dudó en responder.

“Aquí lo más importante es la segunda temporada de La Doña, eso es lo que realmente me importa. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto y no me importa nada más. Pero en esta segunda temporada (Luis’ Miguel, la serie') yo no voy a salir, así que me quedo tranquila”, dijo a su llegada al tercer día del festival que se celebra en Punta Cana, República Dominicana.

Aracely Arámbula agregó que “no va a salir nada mío, pero espero que a todos nos vaya bien”.

¿Cómo surgió el amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La primera vez que fueron captados de la mano fue el año 2005. Ellos paseaban por Venecia y el amor se sentía por el aire.

Pasó un año de salidas cuando la popular Chule dio a conocer que estaba esperando a su primer hijo al que llamaron Luis Miguel. El cantante lo reconoció muy emocionado. Pasaron dos años y nuevamente la actriz anunció que estaba embarazada, el hermano menor del otro pequeño se llama Daniel. La noticia causó asombro y a la vez felicidad en la gente, pues la pareja era considerada una de las más sólidas en México.

Tal es así que empezaron a salir en las portadas de conocidas revistas en la que gritaban lo que sentían el uno por otro. Asimismo, se dejaban ver en paseos lujosos de yates y cruceros, haciendo suponer que todo marchaba bien. Sin embargo, algo se rompió.

Luego de una batalla legal, el cantante reconoce a su hija Michel Salas, fruto de su relación con Stephanie Salas cuando eran adolescentes. Las salidas entre Luis Miguel y Aracely Arámbula cada vez más disminuyeron y empezaron a vivir una crisis que poco a poco terminó con la separación, más conflictos y la tensión actual que hoy ambos viven cuando mencionan al otro.

