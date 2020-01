“Luis Miguel”, la serie, ha sido uno de los programas de televisión en Netflix más populares en los últimos años. La misma se estrenó el 22 de abril del 2018, mostrando los inicios del llamado ‘Sol de México’ y como llegaba a convertirse en el cantante que hoy en día gran parte del mundo ama y respeta.

Lastimosamente, la madre de sus hijos no es una de esas personas. Se conoce de sobra la tensa relación que tienen Luis Miguel y Aracely Arámbula, quien hace poco confesó que el cantante no había felicitado a su hijo por su cumpleaños. Por ello, los fans han estado esperando el momento de la verdad y descubrir toda la historia que ellos tuvieron a través de la ficción de Netflix.

Las esperanzas subieron cuando hace poco se publicó el primer tráiler de la segunda temporada de “Luis Miguel”, donde el protagonista hace una increíble transformación revelando que esta parte 2 abordará la etapa madura del cantante, justo en el momento que se conoció con Aracely Arámbula.

Por ello, durante el paso de la actriz en Cana Dorada International Film Festival 2020, sus seguidores no pudieron evitar preguntar si ella tendría alguna participación especial en la serie, ya sea como un personaje dentro de la ficción o si llegará como actriz invitada, a lo que ella reveló que no tendría ninguna aparición en el programa de Netflix.

“Aquí lo más importante es la segunda temporada de “La Doña”, eso es lo que realmente me importa. Llevo trabajando mucho tiempo en este proyecto y no me importa nada más. Pero en esta segunda temporada (Luis’ Miguel, la serie') yo no voy a salir, así que me quedo tranquila,” comentó en una de las entrevistas que le hicieron a la actriz y cantante.

Como ya se mencionó anteriormente, es durante su etapa de hombre maduro que conoce a “La Chule” quien luego sería la madre de sus hijos Daniel y Miguel, pero la misma actriz reforzó su postura diciendo que “no se puede, en este momento no se puede, no hay tal cosa. No va salir nada mío. Pero les deseo mucho éxito, que a todos nos vaya bien”.

Actualmente la protagonista de series como “Abrázame muy fuerte” o “Las vías del amor” se encuentra promocionando la segunda temporada de “La Doña”, y en las entrevistas aprovechó el momento para mencionar lo mucho que está cambiando la industria de televisión y como Netflix ha impactado en el método de consumo de los espectadores:

“El reto de ahora es que la televisión está cambiando tanto, que la gente -me incluyo- queremos ver los capítulos seguidos, y esta serie es tan buena, que te quieres aventar un episodio tras otro. Así que aunque estamos al aire, pronto estará disponible en la plataforma.”