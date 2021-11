“Arcane”, la popular serie animada de Netflix, está ambientada en el universo de “League of Legends”, específicamente en las ciudades Piltover y Zaun, donde la tensión se desborda con la creación de Hextech, una forma en que cualquier persona es capaz de controlar la energía mágica.

En Zaun, una nueva droga transforma a los humanos en monstruos. La rivalidad que existe entre estas dos ciudades divide a familias y amigos, ya que Arcane da vida a las relaciones que dan forma a algunos de los famosos campeones de “League of Legends” como Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce, Viktor, Ekko, Singed y Heimerdinger. Pero ¿qué actores les dan voces a estos personajes de “Arcane”?

¿QUIÉNES SON LAS VOCES DE LOS PERSONAJES DE “ARCANE”?

1. HAILEE STEINFELD COMO VI

Hailee Steinfeld es conocida por papeles principales en “Ender’s Game” (2013), “Romeo & Juliet” (2013), “Begin Again” (2013) y “3 Days to Kill” (2014). Su interpretación de Nadine Franklin en “The Edge of Seventeen” (2016) le valió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de comedia cinematográfica o Musical.

Esta actriz, cantante y modelo estadounidense ha prestado su voz a otros personajes animados principales como Sasaki Anna de “When Marnie Was There” y Gwen Stacy en “Spiderman: Into the Spider-Verse”. Además, es Kate Bishop en “Hawkeye”, la última serie de Disney Plus y Marvel.

2. ELLA PURNELL COMO JINX

Ella Purnell es una actriz británica, más conocida por sus actuaciones en “Never Let Me Go” (2010), “Intruders” (2011), “Kick-Ass 2″ (2013) y “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” (2016). Después de “Arcane”, dará voz a Gwyn en la próxima serie animada “Star Trek: Prodigy”.

3. KEVIN ALEJANDRO COMO JAYCE

Kevin Alejandro apareció en la serie de ABC, “Ugly Betty”, interpretando a Santos, el padre de Justin Suárez y el interés amoroso de Hilda, en la segunda temporada de “Sleeper Cell” como Benito Velásquez, y en “The Young and the Restless” como Domingo Hughes. Además, interpretó a Dan en “Lucifer”.

4. JASON SPISAK COMO SILCO

Jason Spisak es un actor de doblaje, productor y miembro fundador de Blackchalk Productions. Asimismo, es el colíder del proyecto Symphony OS y el diseñador del entorno único Mezzo Desktop. Ha prestado su voz a numerosos personajes animados en el pasado, incluido Silico de “Las Chicas Superpoderosas”, Kid Flash en “Young Justice” y Kenji en “Initial D”.

5. KATIE LEUNG COMO CAITLYN

Katie Leung es una actriz escocesa de ascendencia china, conocida por interpretar a Cho Chang en “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” y “Harry Potter y la Orden del Fénix”. También fue parte de “The Foreigner” (2017) y “Strangers” (2018).

6. TOKS OLAGUNDOYE COMO MEL

Toks Olagundoye es una actriz nigeriana que interpretó a Jackie Joyner-Kersee en “The Neighbors”, a Hayley Shipton en la serie de televisión “Castle”. Además, apareció en series como “Law & Order” y “Switched at Birth”. Le dio voz a Beska en los videojuegos “Game of Thrones”, a Carnán en “Middle-earth: Shadow of War” y a Vanessa en “Artifact”.

7. JB BLANC COMO VANDER

JB Blanc es un actor de doblaje y productor de cine y televisión francés. Prestó su voz a Braum en el juego MOBA, así como a Caustic de “Apex Legends”, Kano de “Mortal Kombat” y Oryx de “Rainbow Six Siege”.

8. HARRY LLOYD COMO VIKTOR

Harry Lloyd es un actor británico conocido por interpretar a Will Scarlett en la serie “Robin Hood”, Viserys Targaryen en “Game of Thrones”, Paul Crosley en “Manhattan” y Peter Quayle en “Counterpart”.

9. SHOHREH AGHDASHLOO COMO GRAYSON

Shohreh Aghdashloo ha prestado su voz a otros personajes de videojuegos en el pasado, como Admiral Shala’Raan (Mass Effect) y Lakshmi-2 (Destiny). En 2003 participó en la película “Casa de arena y niebla”, lo que le valió numerosos premios de la crítica estadounidense y una nominación a los Oscar como mejor actriz secundaria. También participó en “El exorcismo de Emily Rose” (2005), “La casa del lago” (2006), “Natividad” (2006) y en la serie “The Expanse” (2015).

10. FRED TATASCIORE COMO BENZO

Fred Tatasciore es un actor de voz estadounidense, reconocido por dar voz a personajes como Sam Bigotes, Gossamer, Pepe Pótamo, Reddy, Coyote Droop-a-Long, Leoncio el León, Tortuga D’ Artagnan y Hulk. También dio vida a personajes de videojuegos como “Overwatch”, “Dota 2″ y “League of Legends”.