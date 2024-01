Al mismo estilo de “The Lost City”, donde una escritora interpretada por Sandra Bullock es secuestrada y vive una aventura similar a la de sus libros, “Argylle”, película dirigida y producida por Matthew Vaughn, presenta a una introvertida novelista de espías que se ve arrastrada al mundo real del espionaje.

La comedia de acción y espías también conocida como “Argylle: agente secreto” se estrenó en Odeon Luxe Leicester Square en Londres el 24 de enero de 2024 y llegará a los cines de Estados Unidos el 2 de febrero de 2024. Además, estará disponible en Apple TV+ en unos meses.

“Argylle”, escrita por Jason Fuchs, cuenta con un elenco principal que incluye a Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena y Samuel L. Jackson. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de acción?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ARGYLLE”

1. Bryce Dallas Howard como Elly Conway

Bryce Dallas Howard, recordada por la franquicia “Jurassic World”, “The Help”, “Spider-Man 3″, “The Twilight Saga: Eclipse”, “Terminator Salvation”, “The Mandalorian” y “Rocketman”, asume el rol de Elly Conway, una escritora que disfruta de su soledad y la compañía de su gato Alfie hasta que se ve envuelta en un drama de espías.

Bryce Dallas Howard interpreta a la novelista Elly Conway en la película "Argylle", dirigida por Matthew Vaughn (Foto: Universal Pictures)

2. Henry Cavill como Argylle

Henry Cavill, conocido principalmente por interpretar a Superman en las películas “El hombre de acero”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Justice League” y “Zack Snyder’s Justice League”, da vida a Argylle, un agente ficticio y protagonista de la serie de libros de Elly. La versión joven de este personaje recae en Louis Partridge, que fue Lord Tewkesbury en la película “Enola Holmes”.

Henry Cavill da vida al agente ficticio Argylle en la película dirigida por Matthew Vaughn (Foto: Universal Pictures)

3. Sam Rockwell como Aidan

Sam Rockwell, que participó en películas como “Lawn Dogs”, “Confessions of a Dangerous Mind”, “The Green Mile”, “Galaxy Quest”, “Clownhouse”, “Frost/Nixon”, “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”, “Matchstick Men”, “Todos están bien”, “El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford”, “Iron Man 2″, “Vice”, “Richard Jewell” y “Jojo Rabbit”, encarna a Aidan, un espía encubierto que rescata a Elly.

Aidan (Sam Rockwell) escapando junto a Elly (Bryce Dallas Howard) en la película "Argylle" (Foto: Universal Pictures)

4. Bryan Cranston como Ritter

Bryan Cranston, reconocido principalmente por sus papeles en las series “Malcolm in the Middle” y “Breaking Bad” y por numerosos premios como los Emmy y los Globos de Oro, interpreta a Ritter en la película “Argylle”. Se trata del villano que dirige una siniestra organización de espías llamada The Division.

Bryan Cranston asume el rol de Ritter, el villano de la película "Argylle", dirigida por Matthew Vaughn (Foto: Universal Pictures)

5. Samuel L. Jackson como Alfred Solomon

Samuel L. Jackson, conocido por interpretar a Nick Fury en las películas del Universo cinematográfico de Marvel y al maestro jedi Mace Windu en la saga “Star Wars”, da vida a Alfred Solomon, exsubdirector de la CIA.

Samuel L. Jackson interpreta a Alfred Solomon, exsubdirector de la CIA, en la película "Argylle" (Foto: Universal Pictures)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Argylle”: