Los nominados a los premios Óscar 2024 fueron anunciados el pasado 23 de enero, por lo que ya conocemos a todas las producciones y estrellas que compiten por el galardón más importante del mundo del cine. Así, más allá de largometrajes como “Oppenheimer”, “Poor Things” o “Killers of the Flower Moon”, muchos cinéfilos se ha mostrado interesados en disfrutar de los cortos que lograron entrar en esta prestigiosa selección. ¿Ya sabes cuáles son? Pues, en esta nota, te presento la la lista completa de 15 cortometrajes nominados a los premios Oscars 2024. Además, descubre cómo puedes ver la mayoría de ellos.

Vale precisar que, si bien algunos de estos títulos aún esperan su estreno oficial en el streaming, otros ya están disponibles en Netflix y Paramount Plus e, incluso, un buen grupo puede disfrutarse de forma gratuita vía YouTube. Con esto en consideración... ¡vamos con la lista!

LOS NOMINADOS COMO MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL EN LOS OSCARS 2024

1. “The ABCs of Book Banning”

Bajo la dirección de Trish Adlesic, Nazenet Habtezghi y Sheila Nevins, este corto le da voz a los estudiantes afectados por la prohibición de más de 2500 libros en los distritos escolares de todo Estados Unidos. Así, inspira esperanza para el futuro a través de las profundas percepciones de mentes jóvenes inquisitivas.

¿Dónde ver “The ABCs of Book Banning”? En Paramount Plus.

2. “The Barber of Little Rock”

A lo largo de 35 minutos, John Hoffman y Christine Turner nos presentan la historia de Arlo Washington, un joven que ayuda a los miembros de su comunidad a escapar de los peligros de la banca siendo negros.

¿Dónde ver “The Barber of Little Rock”? En YouTube, debajo de estas líneas.

3. “Island in Between”

En este cortometraje, el director S. Leo Chiang reflexiona sobre la vida de los taiwaneses en la actualidad, quienes se ven atrapados entre el juego de poder de dos superpotencias mundiales como China y Estados Unidos.

¿Dónde ver “Island in Between”? En YouTube, debajo de estas líneas.

4. “The Last Repair Shop”

Ben Proudfoot y Kris Bowers dirigen este cortometraje sobre cuatro personajes inolvidables, cuyas vidas rotas y reparadas se han dedicado a conservar más de 80 mil instrumentos musicales para estudiantes de Los Ángeles. Así, han llevado mucho más que música a los escolares de la capital mundial de la grabación.

¿Dónde ver “The Last Repair Shop”? En YouTube, debajo de estas líneas.

5. “Nai Nai & Wài Pó”

Sean Wang es el director de “Nai Nai & Wài Pó”, corto en el que homenajea a sus abuelas, quienes formaron un encantador superequipo para quitarse las penas y vivir con plenitud.

¿Dónde verlo? Llega a Disney Plus el 9 de febrero del 2024.

LOS NOMINADOS COMO MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN EN LOS OSCARS 2024

6. “The After”

“El después” es una producción de Misan Harriman, protagonizada por la estrella David Oyelowo. En esta, después de presenciar un violento crimen, un desconsolado conductor de viajes compartidos se topa con una pasajera que lo obliga a enfrentar su dolor.

¿Dónde ver “The After”? En Netflix.

7. “The Wonderful Story of Henry Sugar”

“La maravillosa historia de Henry Sugar” es la adaptación del relato homónimo de Roald Dahl, escrita y dirigida por Wes Anderson. Aquí, a lo largo de 39 minutos, un hombre rico se dispone a dominar una habilidad extraordinaria para hacer trampa en los juegos de azar.

¿Dónde ver “The Wonderful Story of Henry Sugar”? En Netflix.

8. “Knight of Fortune”

Lasse Lyskjær Noer dirige y escribe este proyecto danés, protagonizado por Jens Jørn Spottag. Este se centra en un hombre llamado Karl, quien tiene un encuentro fortuito con un desconocido que lo ayuda a abrirse sobre su dolor.

¿Dónde ver “Knight of Fortune”? Si te encuentras en Estados Unidos, puedes verlo en YouTube, debajo de estas líneas.

9. “Red, White and Blue”

Brittany Snow es la figura principal de “Red, White and Blue”, producción de Nazrin Choudhury en la que una madre soltera ve amenazada aún más su precaria situación con un embarazo inesperado. Entonces, decide cruzar las fronteras estatales en busca de un aborto.

10. “Invincible”

“Invincible” de Vincent René-Lortie es un drama inspirado en hechos reales. Exactamente en las últimas 48 horas en la vida de Marc-Antoine Bernier, un muchacho de 14 años que emprende una búsqueda desesperada de la libertad.

LOS NOMINADOS COMO MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO EN LOS OSCARS 2024

11. “Letter to a Pig”

“Letter to a Pig” es un corto israelí escrito y dirigido por Tal Kantor. Aquí, una persona que sobrevivió al Holocausto lee una carta que le escribió al cerdo que le salvó la vida. De esta forma, el filme explora cuestiones de identidad, traumas colectivos y los extremos de la naturaleza humana.

12. “WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko”

Dave Mullins es el director de “WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko”, producción ambientada en una realidad alternativa a la Primera Guerra Mundial, donde se libra una guerra sin sentido y dos soldados de bandos opuestos juegan una alegre partida de ajedrez. No obstante, gane quien gane, una cosa es segura: en la guerra no hay vencedores.

13. “Our Uniform”

“Our Uniform” es un cortometraje de Yegane Moghaddam, protagonizado por una niña iraní que despliega sus recuerdos escolares a través de las arrugas y las telas de su viejo uniforme. A lo largo de 7 minutos, ella revela que no es más que una “hembra” y explora las raíces de esta idea en sus años escolares.

14. “Ninety-Five Senses”

Jared Hess y Jerusha Hess dirigen “Ninety-Five Senses”, proyecto dramático que se centra en la sincera descripción de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad, mientras reflexiona sobre los graves errores de su juventud.

15. “Pachyderme”

“Pachyderme” es un corto francés de la directora Stéphanie Clément. Este dura tan solo 11 minutos y cuenta la historia de Louise. De acuerdo con la sinopsis, “como cada verano, la pequeña se queda unos días en casa de sus abuelos en el campo durante las vacaciones. Nevará en pleno verano y morirá un monstruo”.

