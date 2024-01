“Barbie”, la película feminista que buscaba romper esquemas y estereotipos del patriarcado, ha recibido muy buenas críticas por parte de los especialistas y de los mismos espectadores. El éxito de la cinta se debe a un cúmulo de factores bien trabajados y uno de ellos es la actuación de Margot Robbie, la protagonista, quien realizó una pulcra performance en cada una de las escenas que se transmitieron en los cines y que ahora está disponible en la plataforma de HBO Max.

La australiana se llevó toda la atención en la película y no era para menos porque le daba vida al personaje principal. Sin embargo, se destaca mucho más que su protagonismo, ya que su desempeño para interpretar cada una de las expresiones, sentimientos, diálogos y demás, hicieron que el largometraje presente un producto final digno de codearse con otras películas de gran renombre, al punto de considerarla en diferentes nominaciones, incluyendo los Golden Globes.

En los premios otorgados por la Academia de Ciencias Cinematográficas, la cinta de Greta Gerwig tuvo unas cuantas nominaciones, incluyendo Mejor actriz de comedia o musical, Mejor actor de reparto, Mejor película comedia o musical, entre otras, y hasta se llevó dos estatuillas: Logro cinematográfico y taquilla y Mejor canción original por “What Was I Made For?”. Con ese antecedente, el siguiente objetivo apuntaba hacia los Oscars 2024.

Los nominados a los premios más importantes del cine se dieron a conocer durante la mañana del martes 23 de enero y, como era de esperarse, “Barbie” obtuvo varias nominaciones, incluyendo la categoría de Mejor película. Sin embargo, lo que los fanáticos se dieron cuenta de inmediato fue que la artífice de la trama, la protagonista, Margot Robbie, no fue tomada en cuenta entre la lista a Mejor actriz y que sucede todo lo contrario con el segundo de la cinta, Ryan Gosling, quien sí figura a Mejor actor de reparto.

MARGOT ROBBIE FUERA DE LAS NOMINACIONES A “MEJOR ACTRIZ” EN LOS OSCARS 2024

Mediante sus redes sociales, la Academia de Ciencias Cinematográficas nos fue presentando la lista de nominados a cada una de las categorías para los Premios Oscar 2024. Los favoritos por la crítica y que ya habían sido presagiados para aparecer en aquellas listas se hicieron presentes, pero hubo alguna que otra sorpresa que nos dejaron a todos con la boca abierta debido a lo sorpresivo que fue y en este punto nos referimos a la no inclusión de Margot Robbie.

La artista de 33 años de edad no ha sido tomada en cuenta en la categoría de Mejor actriz, pese a que en los Golden Globes sí estuvo incluida en un reconocimiento similar. Con esto, muchos fanáticos de la australiana y de la cinta se mostraron desilusionados, pues no consideran justa tal decisión, teniendo en cuenta que sin ella es probable que “Barbie” no haya tenido el éxito que finalmente consiguió cuando se estrenó en los cines a mediados de 2023.

Las nominadas a Mejor actriz son:

Lily Gladstone por Los asesinos de la luna”

Emma Stone por “Pobres criaturas”

Sandra Hüller por “Anatomía de una caída”

Carey Mulligan por “Maestro”

Annette Bening por “Nyad”

Sin Margot Robbie. Ellas son las nominadas a Mejor actriz para los Oscars 2024 (Foto: The Academy / Twitter)

RYAN GOSLING SÍ FUE NOMINADO

A diferencia de la protagonista de “Barbie”, su compañero en el rol secundario, Ryan Gosling, nuevamente se lleva una nominación por su actuación como Ken. En los Golden Globes de este año, el canadiense ya había sido nominado a Mejor actor de reparto —no se llevó la estatuilla— y ahora ha sido tomado en cuenta en la misma categoría de los Premios Oscars 2024, demostrando que su buen trabajo le dio buenos frutos a nivel personal.

La no inclusión de Margot Robbie en las nominaciones y la presencia de Ryan Gosling desata un poco la ironía en todo este contexto debido a que la película “Barbie” intenta dejar en el pasado los estereotipos sobre las mujeres y las empodera de una manera increíble y positiva, mientras que deja a los personajes masculinos un poco de lado. Al final, todo hace indicar que, para los expertos, esa idea y actuación de la australiana no fue suficiente para que este, al menos, nominada.

Los nominados a Mejor actor de reparto en los Oscars 2024 son:

Robert Downey Jr. por “Oppenheimer”

Ryan Gosling por “Barbie”

Robert De Niro por “Los asesinos de la luna”

Sterling K. Brown por “American Fiction”

Mark Ruffalo por “Pobres criaturas”