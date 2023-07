La historia de amor entre Ariana Grande y Dalton Gómez habría llegado a su fin. De acuerdo con diversos medios estadounidenses, el matrimonio de la famosa cantante y el corredor de bienes raíces ya tuvo fecha de caducidad y todo parece indicar que van camino a hacerlo oficial a través del divorcio.

Como sabemos, ambos fueron captados por primera vez juntos a principios del 2020, cuando se dieron un gran beso en público durante una cena en California. Meses más tarde, en mayo del 2021, la dupla se casaba en la vivienda de la intérprete en Montecito.

Así, tan solo dos años después de aquel íntimo enlace, los fans de Ariana se sorprenden con esta revelación sobre su vida personal.

En “Thank u, Next”, Ariana habla de sus exparejas Big Sean, Ricky Alvarez, Pete Davidson y Mac Miller. Veremos si le dedica alguna canción a Dalton Gómez en el futuro (Foto: AFP)

LOS RUMORES DEL DIVORCIO ENTRE ARIANA GRANDE Y DALTON GÓMEZ

El domingo 16 de julio del 2023, Ariana Grande fue vista en la final del campeonato Wimbledon al lado de los actores Andrew Garfield, Jonathan Bailey y Tom Hiddleston.

La estrella llamó la atención por su look elegante, pero también por un detalle importante: su esposo no acudió al evento y ella no llevaba su anillo de compromiso. Aparentemente, no lo usaría desde hace un buen tiempo.

¿DESDE CUÁNDO ARIANA GRANDE Y DALTON GÓMEZ ESTÁN SEPARADOS?

Según TMZ, Ariana Grande y Dalton Gómez han estado separados desde enero y, aunque intentaron reconciliarse, sus intentos fracasaron. En ese sentido, una fuente del medio afirmó que la relación “se dirige hacia el divorcio”.

Vale precisar que estas especulaciones vienen desde hace algunas semanas, pues el gestor inmobiliario eliminó su cuenta de Instagram, mientras la cantante borró todas las imágenes que había compartido de su boda.

Así, solo conserva una publicación en la que se la ve muy elegante al lado de su aún esposo.

¿POR QUÉ ARIANA GRANDE SE SEPARA DE DALTON GÓMEZ?

Los motivos de la separación aún no han sido revelados, pero se sugiere que los problemas habrían surgido desde antes de diciembre de 2022, cuando Ariana tuvo que desplazarse a miles de kilómetros de distancia para filmar la película “Wicked”.

Sin embargo, pese a las especulaciones, ambos estarían llevando una separación alturada y amistosa.

ARIANA GRANDE SIGUE SIENDO AMIGA DE DALTON GÓMEZ

De acuerdo con Page Six, Ariana y Dalton mantienen una excelente relación y hablan por teléfono con regularidad, pese a que el matrimonio estaría arruinado.

“Llegaron a la decisión juntos (...) quieren seguir siendo los mejores amigos (...) Han sido muy buenos amigos durante todo el proceso, y sus amigos y familiares han estado tratando de protegerlos”, manifiesta una fuente del referido portal.

La joven cantante busca tener una separación amistosa (Foto: @arianagrande / Instagram)

¿CÓMO FUE LA BODA DE ARIANA GRANDE Y DALTON GÓMEZ?

Como mencionamos previamente, la boda de estas celebs de Estados Unidos se llevó a cabo en Montecito, California, en el año 2021. Se sabe que el enlace tuvo 20 invitados y la artista se mostró muy enamorada.

En su momento, una fuente le dijo a E! News: “Fue un día hermoso y muy romántico. Todos están felices por ellos. Fue perfecto y justo lo que Ari quería (...) Había mucho amor”.

Si bien él nunca había sido una figura relevante en el espectáculo, sí se relacionaba con varios círculos de celebridades, ya que se dedica a vender propiedades de lujo.