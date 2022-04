A finales de los años 90 e inicios del nuevo milenio, una de las parejas que llamaba mucho la atención en la farándula mexicana era la que conformaban la cantante Alicia Villarreal y el entonces futbolista Arturo Carmona. Ambos iniciaron un noviazgo de jóvenes y con el paso de los años se casaron y tuvieron una hija de nombre Melani.

Sin embargo, como esposos, el amor no duraría mucho y a los tres años se divorciaron ante la sorpresa de todos mientras que otros tantos se lo esperaban debido a ciertas razones y rumores que, por aquel entonces, se comentaban y que no terminaron de ser esclarecidos hasta algunos años después.

Las razones del final del matrimonio fueron expuestas en 2019 en el programa “Hoy” por el también actor, quien también se mostró feliz de que Alicia Villarreal haya alcanzado una fama increíble, haciendo lo que más le gustaba. Es por ello que en esta oportunidad recordaremos un poco de esa historia de amor.

El actor dio detalles sobre el final de su corto matrimonio con Alicia Villarreal (Foto: Arturo Carmona / Instagram)

¿CÓMO SE CONOCIERON ARTURO CARMONA Y ALICIA VILLARREAL?

A su regreso de Europa, el exfutbolista Arturo Carmona asiste a un baile en Villaldama, Nuevo León, en el que estaba presente Alicia Villarreal con su grupo Límite, el cual no era muy conocido por aquel entonces.

Carmona y Villarreal se conocieron aquella noche y a los seis meses iniciaron una relación amorosa que duraría un año y media hasta que se casaron en una romántica boda.

¿POR QUÉ TERMINARON ARTURO CARMONA Y ALICIA VILLARREAL?

El actor Carmona, durante la entrevista ya mencionada, relató que, en aquella época, él aún estaba iniciando como futbolista mientras que Alicia empezó a despegar con su carrera como cantante.

Casualmente, la fama que estaba ganando su esposa habría sido uno de los motivos por los que el matrimonio no duró y no fue por celos profesionales, sino que ambos no supieron manejar todo ello, debido a que la cantante estaba viajando a cada instante.

“Al final no sabíamos cómo manejar la fama que le llegó de golpe. Ya se había convertido en una empresa, de la que mucha gente dependía. Estaba en otras cosas, en los Grammy, vendiendo millones de discos y yo en lo mío”, reveló.

Luego, un tiempo después, la cantante concedió una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que confirmó que la fama fue un detonante para que ese amor se terminara.