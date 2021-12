¿Qué harán Gregorio Pernía y Luna con los 200 mil dólares? Esa fue la cantidad que ganó la pareja conformada por padre e hija en “Así se baila”. La primera edición del programa de Telemundo colocó al actor colombiano de “Sin senos sí hay paraíso”, el recordado Titi, junto a su heredera, con una exorbitante suma de dinero tras más de 13 semanas de competencia en la pantalla chica.

Los Pernía llegaron a alzar el trofeo del show, en medio de una polémica, pues el jurado conformado por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane tenían como favoritos a los concursantes a Adrián di Monte y Sandra Itzel, quienes quedaron en tercer lugar.

A pesar de esa controversia, lo cierto es que el público fue el que escogió a Gregorio y Luna Pernía como los triunfadores. En ese tiempo, se vio grandes coreografías, emociones, caídas y mucho esfuerzo detrás de las pantallas.

“Yo creo que queda demostrado que no hay edad para cumplir los sueños y para empezar proyectos. Eso también yo creo que puede motivar a otros seres humanos a que sueñen porque esa es la vida: un camino de sueños”, dijo a People en Español sobre una de las lecciones que le dejó la experiencia del programa concurso.

Luna y Gregorio Pernía en la pista de "Así se baila". (Foto: Telemundo)

¿CÓMO GASTARÁN GREGORIO Y LUNA PERNÍA EL PREMIO DE “ASÍ SE BAILA”?

Gregorio Pernía y su hija Lucía comentaron que invertirán y donarán los 200 mil dólares que recibieron por ganar “Así se baila”, el nuevo programa de Telemundo. Pernía detalló que, además, el dinero llegará para cada miembro de su familia.

“Vamos a invertir, vamos a donar un dinero a unas academias de baile, vamos a ahorrar, vamos a dar la cuota inicial para un apartamento también aquí en Estados Unidos, un dinero va también para Luna, otro va para la mamá, que también estuvo muy pendiente de nosotros… Todo lo compartimos en familia”, detalló en una entrevista con People en Español.

Luna también señaló que tiene pensado seguir los pasos de su padre en la actuación, por lo que se esforzará por aprender. “Desde chiquita siempre me ha gustado la parte artística, tanto el baile como el canto y la actuación, y con la película que he hecho con mi papá me he dado cuenta de que sí me gustaría meterme en ese mundo. Me gustaría seguir sus pasos, es un mundo bastante chévere todo lo que he alcanzado a conocer”, manifestó a la mencionada publicación.

¿CUÁ FUE LA POLÉMICA DEL TRIUNFO DE GREGORIO Y LUNA PERNÍA EN “ASÍ SE BAILA”?

La polémica en torno al triunfo de Gregorio Pernía y su hija Luna en “Así se baila” se generó tras conocerse que el jurado, conformado por Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane, tenía a otra pareja de concursantes como favorita para llevarse los 200 mil dólares.

En declaraciones a diversos medios locales, tras el final del programa, los miembros del jurado señalaron que sus favoritos para obtener el trofeo eran Adrián Di Monte y Sandra Itzel. “Aunque ninguno de nosotros somos bailarines profesionales, sabemos reconocer como profesionales el trabajo en una pista, y nosotros por eso dijimos que los ganadores son Adrián y Sandra, hablando a nivel 100% técnico, pero también entendimos esto desde el día uno que se van identificando”, dijo Seoane a La Opinión.

Mientras que De la Fuente manifestó que “fue un complemento de cosas el que la gente haya elegido a Gregorio y Luna (y que) sean ganadores, y que nosotros entendamos a lo mejor, los que mejor bailaron dentro de la competencia fueran Adrián y Sandra”.

Gregorio Pernía y su hija Luna, los favoritos del público "Así se baila". (Foto: Telemundo)

¿QUIÉN ES GREGORIO PERNÍA?

Fernando José Gregorio Pernía Maldonado nació el 7 de mayo de 1970 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. El actor de 51 años debutó en 1998 en una telenovela de RCN llamada “La Madre”.

Entre las principales producciones que ha participado podemos encontrar: “La hija del mariachi”, “Sin senos no hay paraíso”, “Decisiones extremas”, “Corazón Valiente”, “Sin senos si hay paraíso” y “Decisiones: Unos ganan, otros pierden”. Actualmente Pernía se encuentra participando en el programa “Así se baila” junto a su menor hija, Luna.

¿CÓMO FUE LA VEZ QUE GREGORIO PERNÍA Y SU FAMILIA CASI PIERDEN LA VIDA?

El actor Gregorio Pernía contó que él y su familia casi pierden la vida hace más de una década. Transcurría el año 2009, época en la que se celebraba la fiesta de Reyes, cuando el histrión y sus seres queridos retornaban de sus vacaciones en Tolú. Él iba conduciendo ya 20 horas y aunque estaba muy cansado decidió continuar para ganar tiempo y llegar a su destino; sin embargo, el sueño pudo más e hizo que su camioneta choque con un muro.

El accidente puso en riesgo su vida, la de su hijo Emiliano, que para ese entonces tenía 9 años; de su esposa Érika; y Luna, de solo 3. Y no era para menos, pues el vehículo había quedado destrozado.

“Es tenaz. Uno con su hija de 3 años en sus brazos y verla prácticamente muerta porque estaba inconsciente, con la cabeza rota porque le cosieron 36 puntos, ahí dice uno: ‘Se acabó todo’. Mi hijo con un pulmón perforado, yo con dos vértebras partidas, mi esposa con fracturas y un grado de culpabilidad por falta de conciencia, porque si hubiera parado no hubiera pasado nada. El dinero no importa en el momento”, señaló en una entrevista publicó El Espectador.

Aunque ese accidente casi lo lleva a perder todo, supo sacar lecciones de vida y replantear su camino. Señaló que aprendió a ser una persona menos acelerada y tomar las cosas con calma, tratando de disfrutar todo poco a poco. Asimismo, indicó que tras el choque, la relación con su pareja Érika se consolidó.

Cabe precisar que el accidente automovilístico del actor sucedió cuando grababa “Sin senos no hay paraíso” y “Las detectivas y el Víctor”, a raíz de sus lesiones estuvo con descanso varias semanas.

FOTOS DE GREGORIO PERNÍA EN INSTAGRAM